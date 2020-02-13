Открытие XXII фестиваля Habanos
13 фев, 2020, 15:00 GMT
Гавана готовится к проведению XXII фестиваля Habanos Festival, который пройдет с 24 по 28 февраля
Центральное место на фестивале займут такие бренды, как Bolívar, Montecristo и Romeo y Julieta
В этом году La Casa del Habano отмечает 30-летний юбилей
ГАВАНА, 13 февраля 2020 г. /PRNewswire/ -- Гавана проводит XXII фестиваль Habanos, крупнейшее международное событие для любителей лучшего в мире табака Habanos, которое пройдет с 24 по 28 февраля. В этом мероприятии примут участие любители этого уникального продукта со всего мира. В центре внимания будут такие бренды, как Bolívar, Montecristo и Romeo y Julieta.
Для просмотра мультимедийного пресс-релиза перейдите по ссылке: https://www.multivu.com/players/uk/8692251-the-xxii-habanos-festival-opens/.
Участникам из более чем 60 стран будет предложена комплексная программа, насыщенная различными мероприятиями, посвященными отдельным аспектам гаванской культуры: экскурсии на плантации в районе Партидо*, Сан-Антонио-де-лос-Баньос*, в Артемисе, а также экскурсии на фабрики La Corona и Partagás, где можно будет ближе познакомиться с полным циклом производства табака Habanos.
XXI фестиваль Habanos откроет торговая выставка и приветственный вечер. Торговая выставка — это место встречи и обмена опытом для профессионалов табачной отрасли по всему миру, а приветственный вечер, который пройдет в Club Habana будет посвящен марке Bolívar и включит в себя презентацию продукта Bolívar Reserva Cosecha 2016.
В программу также входят практические занятия и лекции с участием знаменитых экспертов в мире гаванского табака, которые соберутся на международном семинаре в среду, 26 февраля. В рамках XXII фестиваля Habanos уже третий год подряд будет проведен конкурс Habanos World Challenge.
Вечер, посвященный 30-летию La Casa del Habano и 85-летию марки Montecristo состоится в среду, 26 февраля в зале приемов El Laguito, где будет организован ужин на 550 гостей из числа любителей самых престижных сигар в мире.
28 февраля в рамках торжественного закрытия пройдет гала-вечер, посвященный марке Romeo y Julieta. Этот полный сюрпризов вечер, завершится вручением премии Habanos Awards и традиционным аукционом Humidors, все доходы от которого будут направлены на развитие Кубинской системы здравоохранения.
*Защищенные наименования мест происхождения товара
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1089044/XXII_Habanos_Festival.jpg
BCW:
press.habanos@yr.com
Izaskun Martínez (Изаскун Мартинез) Тел.: +34-670-09-40-74
Carla Lladó (Карла Лладо) Тел.: +34-669-54-69-09
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SOURCE HABANOS SA
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