Открытие XXII фестиваля Habanos

Участникам из более чем 60 стран будет предложена комплексная программа, насыщенная различными мероприятиями, посвященными отдельным аспектам гаванской культуры: экскурсии на плантации в районе Партидо*, Сан-Антонио-де-лос-Баньос*, в Артемисе, а также экскурсии на фабрики La Corona и Partagás, где можно будет ближе познакомиться с полным циклом производства табака Habanos.

XXI фестиваль Habanos откроет торговая выставка и приветственный вечер. Торговая выставка — это место встречи и обмена опытом для профессионалов табачной отрасли по всему миру, а приветственный вечер, который пройдет в Club Habana будет посвящен марке Bolívar и включит в себя презентацию продукта Bolívar Reserva Cosecha 2016.

В программу также входят практические занятия и лекции с участием знаменитых экспертов в мире гаванского табака, которые соберутся на международном семинаре в среду, 26 февраля. В рамках XXII фестиваля Habanos уже третий год подряд будет проведен конкурс Habanos World Challenge.

Вечер, посвященный 30-летию La Casa del Habano и 85-летию марки Montecristo состоится в среду, 26 февраля в зале приемов El Laguito, где будет организован ужин на 550 гостей из числа любителей самых престижных сигар в мире.

28 февраля в рамках торжественного закрытия пройдет гала-вечер, посвященный марке Romeo y Julieta. Этот полный сюрпризов вечер, завершится вручением премии Habanos Awards и традиционным аукционом Humidors, все доходы от которого будут направлены на развитие Кубинской системы здравоохранения.

*Защищенные наименования мест происхождения товара

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1089044/XXII_Habanos_Festival.jpg

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SOURCE HABANOS SA