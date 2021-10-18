Открытие зоны, посвященной возрождению сельских районов Китая, на 130-й Кантонской ярмарке

ГУАНЧЖОУ (Китай), 18 октября 2021 г. /PRNewswire/ -- В связи с объявленным недавно в Китае переходом от искоренения абсолютной нищеты к возрождению сельских районов, на территории выставочного комплекса 130-й Кантонской ярмарки впервые была выделена специальная зона, посвященная возрождению села. Ее открытие будет способствовать решению этой важнейшей задачи и даст компаниям из бывших бедных районов возможность представить свою продукцию покупателям со всего мира.

Более подробная информация представлена по ссылке https://fbuyer.cantonfair.org.cn/en/account/new-buyer/register

Кантонская ярмарка продолжает служить китайским компаниям стартовой площадкой для выхода на международные рынки, тем самым внося свой вклад в борьбу с бедностью и помогая возрождению села. Открывшаяся в этом году Зона возрождения сельских районов будет принимать посетителей на территории выставочного комплекса и онлайн на протяжении всех 5 дней работы этой грандиозной торгово-промышленной выставки. Оргкомитет объявил об отсутствии ограничений при приеме заявок на участие от компаний из бедных районов, чтобы как можно больше компаний смогли воспользоваться предоставляемыми Кантонской ярмаркой возможностями для развития бизнеса. 883 компании из менее развитых районов были допущены к участию в Кантонской ярмарке без уплаты регистрационного взноса. Они представят на ярмарке уникальную местную продукцию.

«Кантонская ярмарка является ведущей китайской торгово-промышленной выставкой и играет ключевую роль в выводе китайской продукции на зарубежные рынки, стимулируя промышленное развитие различных регионов, так необходимое для преодоления нищеты и достижения процветания, — заявил заместитель генерального директора Управления иностранных дел Кантонской ярмарки Лю Цюаньдун (Liu Quandong). — Большинство из 883 компаний впервые принимают участие в Кантонской ярмарке, и мы постарались предоставить больше онлайн и офлайн каналов для их выхода на международные рынки».

Более подробная информация представлена по ссылке https://fbuyer.cantonfair.org.cn/en/account/new-buyer/register

Биотехнологическая компания Guitian из провинции Юньнань представляет на 130-й Кантонской ярмарке продукцию агротехнического кооператива Shangri-La Wanda. «Компания Guitian, являющаяся первопроходцем в области выращивания киноа и крупнейшим производителем этой сельскохозяйственной культуры, представляет свою низкокалорийную органическую продукцию с нулевым содержанием холестерина. Мы участвуем в выставке в целях приобретения опыта, расширения влияния бренда и поиска новых партнеров», — заявил председатель правления компании Guitian Цзинь Сяоган (Jin Xiaogang).

Компания Mijie Black Bee из провинции Синьцзян специализируется на производстве уникального экологически чистого синьцзянского меда.

«Мы привезли мед, вырабатываемый пчелами из нектара, который они собирают более чем с десяти разновидностей цветов. Этой особенности наш мед обязан своим необычно богатым и насыщенным вкусом. Мы впервые выставляем свою продукцию и надеемся найти на Кантонской ярмарке больше покупателей, а также возможности для зарубежного сотрудничества», — сообщила представитель компании Лю Хойфан (Liu Huifang).

Основной продукцией компании Zaoneng Food из провинции Хэбэй являются напитки из сока красной ююбы, выпускаемые под торговой маркой Strong Food. Компания работает с семьями с низким уровнем доходов, с которыми она подписывает соглашения о закупочных ценах, сезонные временные трудовые договоры и соглашения о выплате дивидендов. Она создала современную бизнес-модель индустриализации сельского хозяйства, объединившую процессы выращивания, переработки, внутреннего сбыта и экспорта сельскохозяйственной продукции. Ожидается, что в 2022 году компания Zaoneng Food будет экспортировать свою продукцию в тридцать стран и регионов.

«Кантонская ярмарка дает компаниям из сельских районов возможность выходить на международные рынки, делать первые шаги в мировой торговле и добиваться новых впечатляющих результатов в области исследований и разработок. Она также позволяет им совершенствовать свои маркетинговые модели и нести в мир очарование китайской культуры», — добавил Лю Цюаньдун.

Более подробная информация представлена по ссылке https://fbuyer.cantonfair.org.cn/en/account/new-buyer/register

Сопутствующие ссылки

https://www.cantonfair.org.cn/en/



SOURCE Canton Fair