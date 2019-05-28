Palo Alto Networks Partner успешно сертифицировал протокол квантовой безопасности C2P, разработанный проектом ILCoin

За 2018 год многие компании в блокчейн индустрии потеряли более $20 миллионов долларов без возможности вернуть средства, вследствие хакерских атак 51% на различные криптовалюты, основанные на алгоритме консенсуса PoW(Proof-of-Work). И к сожалению, быстрое развитие технологий квантовых вычислений ставит под угрозу безопасность многих блокчейн сетей, и потенциальный урон от таких атак оценивается в миллиарды долларов. Решение данной проблемы не было доступно на рынке, ровно до этого момента.

Команда опытных разработчиков проекта ILCoin решила положить конец любым возможностям провести атаку 51% на блокчейн с помощью квантовых компьютеров. Совсем недавно инновационный протокол консенсуса C2P(Command Chain Protocol) прошел успешный аудит кибербезопасности, который подтвердил защищенность блокчейна ILCoin к квантовым атакам. Исполнительный директор проекта, Норберт Хоффа выразил свои мысли по поводу этого события:

"По большому счету, проведение успешной атаки 51% на блокчейн с алгоритмом консенсуса PoW не составляет труда. И чтобы предотвратить любую возможность возникновения такого сценария в будущем, мы решили создать принципиально новый алгоритм консенсуса. Это уникальное решение является простым и безопасным"

Palo Alto Networks Partner проводил активное тестирование технологии в течение 4 недель с целью найти возможные уязвимости системы, через которые можно было бы провести успешную атаку. За это время, команда по кибербезопасности попыталась провести следующие виды атак: 51%, Fork Attack, Rollback Attack и Design Flaw Attack. Учитывая тот факт, что теоретически с помощью квантовых компьютеров можно достаточно легко провести атаку 51%, тесты алгоритма C2P показали полную устойчивость к данной угрозе.

"Наша команда создала идеальные условия для совершения различных видов атак, но ни одна из них не сработала. Это действительно впечатляюще, что протокол C2P является устойчивым к будущим угрозам связанным с квантовыми компьютерами. Мы подтверждаем, что абсолютно любые хэш-мощности не позволят нарушить целостность системы ILCoin", - заявил Питер Борос, генеральный директор EURODIGITAL, официальный партнер компании Palo Alto Networks.

Протокол консенсуса C2P разработанный компанией ILCoin является уникальным решением в блокчейн индустрии, и с данным технологическим преимуществом, компания планирует провести успешную экспансию на рынке криптовалют.

Более детальную информацию о сертификате можно найти на сайте проекта или через Telegram канал разработчиков ILCoin.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/892100/ILCoin_Team_Palo_Alto_Networks_Partner.jpg

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SOURCE ILCoin Team