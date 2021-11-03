Papa John's провозглашает любовь к планете

Внедрение более экологически чистых электроскутеров для доставки пиццы в крупных городах Испании.

Использование органических чернил и натуральной целлюлозы для обеспечения возможности компостирования коробок для пиццы в Корее.

Система доставки пиццы в Чили, полностью сертифицированная по программе Carbon Neutral®, что обеспечивает ежегодное сокращение выбросов углекислого газа, эквивалентное 820 миллионам сотовых телефонов.

Первая сеть пиццерий на Ближнем Востоке, получившая награду и признание от PETA за выпускаемый в ОАЭ ассортимент пицц из исключительно растительного сырья.

Введение «Понедельников без мяса» в ряде стран Латинской Америки (Коста-Рика, Панама, Гватемала, Чили) и Испании со скидками на вегетарианские пиццы и пиццы из растительного сырья.

Первая международная сеть пиццерий, представившая сыр растительного происхождения в России для удовлетворения потребностей покупателей, придерживающихся флекситарианских и веганских принципов.

К этой международной маркетинговой кампании был также приурочен выпуск новых продуктов из растительного сырья на нескольких рынках, включая расширение ассортимента сыров и заменителей куриного мяса растительного происхождения, а также вариантов пиццы Papadia из растительных ингредиентов.

Глобальная инициатива в социальных сетях #pizzaboxpledge challenge поддерживает кампанию Plant Love, в рамках которой покупателей спрашивают о том, что они делают для распространения любви к веганству на планете, а они пишут свои ответы на коробках пиццы Papa John's.

Последняя глобальная кампания представляет собой более развернутый вариант кампании Love Pizza, Love The Planet, проводившейся ранее в этом году и пропагандировавшей важность природы и использования натуральных ингредиентов в пиццах Papa John's.

Вице-президент по международному маркетингу компании Papa John's Джо Бланделл (Jo Blundell) прокомментировал это событие следующим образом: «Мы продолжаем сеять семена перемен на благо наших клиентов и всех людей на планете. Поэтому было бы правильно, если бы сотрудники Papa John's сами бы стали звездами нашей новейшей маркетинговой кампании Plant Love, демонстрируя небольшие, но значимые инициативы, предпринимаемые всеми нами с целью привить любовь к планете».

Движение Plant Love гармонично сочетается с девизом Papa John's «Лучше ингредиенты — лучше пицца!» и подчеркивает роль природы в улучшении качества пиццы. Ингредиенты растительного происхождения можно найти в свежем фирменном тесте из шести ингредиентов, никогда не подвергающемся заморозке, в созревших на кусте помидорах, используемых в соусе для пиццы, и вегетарианских посыпках, а также в растительных заменителях сыра и мяса, таких как Sheese и NoChicken.

В рамках деятельности, направленной на стимулирование клиентов к переработке, компания Papa John's постоянно осваивает различные способы повышения экологической чистоты своих упаковочных материалов.

Примечания для редакторов

Более подробная информация о кампании Plant Love Pizza Box Pledge или любых блюдах из меню Papa John's представлена на сайте по адресу: PapaJohns.com .

Информация о компании Papa John's

Компания Papa John's International, Inc. (NASDAQ: PZZA) открыла свои двери в 1984 году, руководствуясь одной целью: ЛУЧШЕ ИНГРЕДИЕНТЫ — ЛУЧШЕ ПИЦЦА! По убеждению Papa John's, использование высококачественных ингредиентов обеспечивает превосходное качество пиццы. Ее фирменное тесто, состоящее всего из шести ингредиентов, всегда используется свежим и не подвергается заморозке.Papa John's использует в своих пиццах настоящий сыр моцарелла, соус для пиццы из томатов, созревших на кусте и законсервированных в день сбора, а также мясо без наполнителей. Это первая общенациональная сеть доставки пиццы, объявившая об отказе от искусственных ароматизаторов и синтетических красителей для всех продуктов, представленных в ее меню. Компания Papa John's, штаб-квартира которой находится в Луисвилле (шт. Кентукки), является третьей по величине компанией по доставке пиццы во всем мире, имеющей более 5360 ресторанов в 48 странах и регионах (по состоянию на 27 сентября 2020 года). Для получения более подробной информации о компании или заказа пиццы в режиме онлайн посетите сайт www.PapaJohns.com или загрузите мобильное приложение Papa John's для iOS или Android.

Видео - https://www.youtube.com/watch?v=pDK9qxbRnC0

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/1675421/Papa_Johns_Logo.jpg

SOURCE Papa John’s International