Партнерские платформы EZDRM и экосистемы разработчиков Huawei повышают защиту контента

Знаменитый функционал управления цифровыми правами как услугой (DRMaaS) доступен для интеграции в любой стране мира.

МОСКВА, 4 февраля 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания EZDRM, которая является пионером в предоставлении решений для управления цифровыми правами как услугой (DRMaaS), предлагает широкий спектр решений для защиты контента при потоковой передаче видеосигналов, полностью удовлетворяющих потребности разработчиков и поставщиков услуг. Будучи партнером экосистемы разработчиков компании Huawei, EZDRM усовершенствовала свою платформу Universal DRM за счет технологии Huawei WisePlay DRM, чтобы помочь разработчикам защитить контент при воспроизведении во всех основных системах.

«Работа с Huawei стала отличным опытом, — говорит Ольга Корниенко (Olga Kornienko), директор по операциям в компании EZDRM. — Мы убеждены, что интеграция WisePlay DRM в наше комплексное, масштабируемое решение покажется выгодной более широкому кругу клиентов».

DRMaaS дает разработчикам AppGallery множество преимуществ

С пакетом DRMaaS компании EZDRM легко поддерживать сервисы, предоставляющие видеоконтент онлайн, на условиях регистрации, с загрузкой или оффлайн в рамках любой бизнес-модели. Компания EZDRM — ведущий поставщик сервисов для потокового видео с 2003 года. Ее платформа Universal DRM с новой технологией WisePlay поддерживает стандарт шифрования CENC с динамическим адаптивным потоковым HTTP-вещанием MPEG-DASH, что устраняет проблемы, связанные с проприетарной интеграцией и форматами.

«На мировом рынке премиум-решений для поставки видео по технологии OTT простой и экономичный облачный сервис DRM крайне важен», — заявила г-жа Корниенко.

В качестве нового партнера Мобильных услуг Huawei (Huawei Mobile Services, HMS) компания EZDRM предлагает свои решения в рамках модели Software-As-a-Service (SaaS). Такой вариант подходит любым разработчикам, которым требуется программно-техническая интеграция DRM-защиты[i] для их видеоконтента[ii] в приложениях, представленных в AppGallery компании Huawei. Усовершенствованный сервис EZDRM помогает разработчикам и поставщикам видеосервисов быстро запускать защищенную потоковую передачу видео с интеграцией WisePlay DRM на смартфонах и планшетах Huawei, в которых используются чипы Kirin 990 (EMUI 10.1 или более поздние версии) или другие чипы (EMUI 11.0 или более поздние версии). Это обеспечивает непрерывную поддержку видеосервисов в приложениях на мобильных устройствах и планшетах Huawei с интегрированной системой безопасности WisePlay DRM.

При создании своей партнерской экосистемы компания Huawei стремилась предоставить открытую и безопасную среду всем своим партнерам и разработчикам. Huawei с радостью стал партнером EZDRM, поддержав решение компании присоединиться к своей платформе, модернизировать пакет DRMaaS для полноценной поддержки WisePlay DRM и предоставить разработчикам более широкий выбор.

Будучи экспертом в области DRM-сервисов, компания EZDRM поставляет решения для защиты видеоконтента, которые органично интегрируются в существующие системы поставки видеосигналов и подстраиваются под нужды бизнеса. В настоящее время сервис компании используется сотнями успешных производителей видеоконтента, которые предлагают свою продукцию онлайн и по запросу. Кроме того, решения компании доступны для дальнейшей интеграции в целях поддержки региональных и глобальных видеосервисов.

Информация об AppGallery — одном из 3 крупнейших магазинов приложений во всем мире

Магазин приложений AppGallery, представленный более чем в 170 странах и регионах, стремится удовлетворять разнообразные и в то же время целенаправленные потребности 500 миллионов своих активных пользователей. Эта торговая площадка активно стремится к установлению партнерских отношений с отечественными и зарубежными разработчиками, приглашая их на платформу HMS. Такой подход позволяет AppGallery оставаться открытой и инновационной платформой распространения приложений, доступной для всех и каждого.

AppGallery высоко ценит значимость и вклад своих разработчиков и всецело ориентирован на обеспечение их успеха. AppGallery предоставляет всеобъемлющую оперативную поддержку разработчикам по всему миру, а также реализует ряд программ по стимулированию их деятельности, что дает им возможности для дальнейшего раскрытия своего инновационного потенциала в сфере разработки приложений.

О компании EZDRM

Компания EZDRM является пионером в предоставлении продуктов для управления цифровыми правами как услугой (DRMaaS), предлагая простое комплексное решение для защиты и монетизации видеоконтента. С полностью управляемым пакетом DRMaaS компании EZDRM легко поддерживать сервисы, предоставляющие видеоконтент онлайн, на условиях регистрации, с загрузкой или оффлайн. www.ezdrm.com.

Часто задаваемые вопросы EZDRM: https://hs.ezdrm.com/hubfs/Files/Rube%20FAQ-v1.1-final.pdf

Техническая справка: https://www.ezdrm.com/Documentation/2018_EZDRM_Service_Brief_v3-Top50.pdf

Документация по EZDRM DRMaaS: https://www.ezdrm.com/html/documentation.asp

Более подробная информация представлена на сайте Huawei Developer по адресу https://developer.huawei.com/consumer/en/ или на форуме Huawei Developer по адресу https://forums.developer.huawei.com/forumPortal/en/home.

Ссылки

[i] поддерживаемые алгоритмы шифрования: CENC, AES128-CTR и AES128-CBC

[ii] поддерживаемые видеоформаты: DASH-fMP4, HLS-fMP4 и HLS-TS

SOURCE Huawei