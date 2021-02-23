Pepsi® запускает новую яркую рекламную кампанию FIZZ

Динамичный рекламный ролик PopFizzAhh , ознакомиться с которым можно по этой ссылке , дразнит органы чувств, бросая вызов ожиданиям о том, как выглядит, ощущается и даже звучит кола. Компания Pepsi привлекла к работе над роликом многожанрового британского актера, исполнителя и комика Майкла Дапаа (Michael Dapaah) , который создал современную звуковую среду бренда Pepsi, смело и оригинально воссоздав звуки открывающейся банки (Pops) , кубиков льда в стакане (Clinks) , шипение лопающихся пузырьков (Fizz) и возгласы удовольствия (Ahhhhs) , ассоциируемые с ритуалом употребления этого напитка.

В этом году глобальная кампания по поддержке партнерских отношений между компанией Pepsi и Лигой чемпионов УЕФА с участием звезд мужского и женского турниров включает множество развлекательных мероприятий, чтобы порадовать футбольных фанатов по всему миру. В очередной раз бренд Pepsi сумел собрать впечатляющую команду звезд мирового футбола, возглавляемую лучшим игроком всех времен и народов Лионелем Месси и чемпионом мира Полем Погбой, пополнив ее новыми легендами: игроком клуба «Боруссия Дортмунд» Джейдоном Санчо, ставшим сенсацией сезона, и чемпионкой женского турнира Лиги чемпионов УЕФА Шанис ван де Санден.

Звезды футбола стали героями рекламного ролика с мощной энергетикой Fizz to Life, в котором они демонстрируют вершины футбольного мастерства на фоне нового саундтрека Rotate, специально записанного для кампании мировой суперзвездой поп-музыки Бекки Джи (Becky G) и двукратным номинантом на премию «Грэмми» Бурна Бой (Burna Boy), выступающем в жанре афро-фьюжн. Ролик, который с первой и до последней секунды дарит зрителям заряд бодрости и хорошего настроения, демонстрирует, как футбол с Pepsi выходит за рамки 90-минутного матча. На экране студентка с ноутбуком. Заразительный ритм музыки и хлопок открываемой банки Pepsi с ледяным шипящим напитком пробуждают к жизни изображения Месси, Погбы, Санчо и Ван де Санден на развешанных по стенам комнаты постерах. Знаменитые харизматичные игроки вступают в схватку за банку Pepsi, на головокружительной скорости перемещаясь по всей комнате между постерами и журналами, демонстрируя филигранные обводки и великолепную технику владения мячом.

Режиссером этого рекламного ролика стала Рэйн Аллен-Миллер (Raine Allen-Miller) — новый авторитет в кинематографе. В снятом совместно с Pepsi ролике она использует свой фирменный репортажный стиль, показывая, на что готовы пойти игроки ради обладания банкой Pepsi с легендарным шипучим напитком. Вот что говорит о проекте сама Рэйн Аллен-Миллер: «Для меня было большой честью работать с величайшими звездами футбола и показать в фильме их уникальные личные качества, увлеченность и энтузиазм. Я получила удовольствие от сотрудничества с Pepsi, создав целый визуальный мир и поделившись динамичной и увлекательной историей, которая, я точно знаю, понравится и футбольным фанатам, и поклонникам музыки!».

Помимо видеоролика с участием звезд футбола новый трек Rotate будет звучать на многочисленных социальных интернет-платформах, где поклонники смогут взаимодействовать со своими любимыми игроками в рамках различных онлайн-событий, включая первый в мире футбольный конкурс с использованием функции «Дуэт» (Duet) в социальной сети TikTok. Кроме того, выпускаемая ограниченным тиражом серия напитка в упаковке с изображениями четырех игроков, при разработке которой использовались смелые дизайнерские решения родом из музыкальной культуры открывает фанатам футбола доступ к функции дополненной реальность через нанесенный на упаковку QR-код. Отсканировав этот код, покупатели смогут играть в интерактивную игру со своими любимыми игроками и выкладывать результаты в сториз в Инстаграме.

Комментарий Лионеля Месси (Leo Messi): «Я рад вновь войти в состав футбольной команды Pepsi. В этом году я получил массу удовольствия во время съемок; я убежден, что фанаты футбола останутся в восторге от ролика».

Комментарий Поля Погбы (Paul Pogba): «Здорово получить возможность играть за Pepsi в течение еще одного года. В этом году ролик получился даже лучше, чем предыдущие, благодаря высочайшему футбольному мастерству и чумовой музыке. Я так хочу, чтобы вы все его посмотрели!».

Комментарий Шанис ван де Санден (Shanice van de Sanden): «Я безумно рада войти в состав команды Pepsi 2021 года. Новый ролик излучает энергию и предлагает сочетание потрясающего футбольного мастерства с великолепной музыкой, которое приводит меня в полный восторг».

Комментарий Джэйдона Санчо (Jadon Sancho): «Мне очень понравилось сниматься в этом году в составе команды Pepsi! Я очень хочу, чтобы вы, ребята, увидели, что происходит, когда футбольное мастерство соединяется с сумасшедшими новыми ритмами. Вы точно не будете разочарованы».

Многоканальная рекламная кампания FIZZ предусматривает создание креативного контента с использованием самой яркой новой музыки и с привязкой к знаковым событиям. Она продлится в течение всего года. В ближайшие месяцы будет запущен новый контент с участием Майкла Дапаа и звезд спорта и музыки из команды Pepsi, параллельно выйдут яркие и необычные печатные материалы, которые заставят всех ахнуть от удивления.

«В 2021 году мы отдаем дань не знающей преград силе человеческого духа и делаем это не вопреки переживаемым трудным временам, а потому что считаем, что для этого настал подходящий момент. Мы должны идти вперед с улыбкой вопреки всему, — заявила Наталия Филиппоциантс (Natalia Filippociants), вице-президент по маркетингу компании PepsiCo, — Наш новый рекламный ролик, снятый с участием выдающихся футболистов и музыкантов, побуждает людей выйти за пределы мира условностей, ожиданий и однообразия, в котором они часто оказываются».

Присоединяйтесь к нашему обсуждению онлайн с хэштегом #FORTHELOVEOFIT.

QR Code является зарегистрированным товарным знаком компании Denso Wave Incorporated.

Примечания для редакторов

КОНТАКТ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ:

Бет Портер: [email protected]

О компании PepsiCo

Ежедневно потребители более чем в 200 странах по всему миру совершают более миллиарда покупок продукции PepsiCo. В 2020 году чистая прибыль компании PepsiCo составила более 70 млрд долларов США, благодаря взаимодополняющему ассортименту продуктов питания и напитков, включающему продукцию брендов Frito-Lay, Gatorade, Pepsi-Cola, Quaker, Tropicana и SodaStream. PepsiCo предлагает широкий выбор продуктов питания и напитков, 23 брендов, каждый из которых ежегодно приносит прибыль от розничных продаж свыше 1 млрд долларов США.

Компания PepsiCo видит свою задачу в том, чтобы стать мировым лидером в области производства популярных продуктов питания и напитков, и целенаправленно движется к достижению этой цели, реализуя стратегию «Побеждая ответственно» (Winning with Purpose). Стратегия «Побеждая ответственно» (Winning with Purpose) отражает стремление PepsiCo к завоеванию лидирующих позиций на рынке путем устойчивого развития. Этой цели подчинены все аспекты деятельности компании. Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу www.pepsico.com.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1441192/PepsiCo_FORTHELOVEOFIT.jpg

Сопутствующие ссылки

http://www.pepsico.com



SOURCE PepsiCo