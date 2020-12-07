Первый и единственный в Индии коттеджный анклав YOO Villas, полностью готовый к заселению, теперь находится всего в 40 минутах полета на вертолете от Мумбаи

YOO Villas — первый в Индии и единственный под брендом YOO коттеджный анклав, также являющийся первым в мире жилым комплексом YOO Villas, который спроектирован знаменитым дизайнером Келли Хоппен (Kelly Hoppen).

Келли Хоппен уже некоторое время является одним из самых лучших дизайнеров, работающих для представителей высшего света Британии. Именно по ее проектам построены дома для таких знаменитостей, как Гвинет Пэлтроу, Элтон Джон, Мадонна, Дэвид и Виктория Бэкхем, и даже для членов британской королевской семьи.

Бренд YOO Villas появился в Индии с легкой руки Panchshil Realty — компании-первопроходца в строительстве фирменных жилых объектов.

Комплекс YOO Villas, расположенный в непосредственной близости от оживленного ИТ-коридора Харади (Kharadi) в восточной части Пуны, представляет собой 5-звездочный анклав с пропускной системой, отличающийся изысканно спроектированными двухэтажными фирменными коттеджами, органично сочетающими в себе восточный и западный дух.

Коттеджи предлагаются в трех различных вариантах форматов: каждая просторная вилла оснащена современными элементами комфорта, где каждая деталь дышит безупречной роскошью и великолепием.

Ультрасовременные коттеджи YOO Villas, предлагаемые в двух захватывающих вариантах оформления интерьеров — Sea Breeze и Vintage Accents, наполнены современным комфортом и роскошью без каких-либо изъянов.

Всемирно известный дизайнер интерьеров Келли Хоппен имеет более чем 40-летний опыт и находится в авангарде индустрии дизайна. Кроме того, Келли — автор девяти книг и телезнаменитость, выступающая в качестве инвестора телевизионных шоу на BBC, включая Dragon's Den и другие. Она удостоена многочисленных наград в области дизайна, а в 2009 году организовала выставку MBE для представителей ипотечного бизнеса.

В этом году на праздновании дня рождения королевы Англии Келли была удостоена звания Командора ордена Британской Империи (CBE) за «исключительный вклад в процветание Великобритании в качестве женщины-предпринимателя и владельца бизнеса, добившегося успехов собственными силами».

Коттеджный поселок YOO Villas, который подарит своим жителям уникальные впечатления, по сути располагаясь на живописном берегу реки, спроектирован и построен для тех, кто знает цену изысканному образу жизни. Он дарит идеальную вдохновляющую и приятную обстановку и расслабляющую атмосферу, создающую дом вашей мечты, в котором вы сможете по-настоящему жить полной жизнью. Об источнике вдохновения, позволившем ей создать YOO Villas, Келли рассказывает здесь.

Коттеджный поселок YOO Villas, окруженный пышной зеленой растительностью и оснащенный лучшими в своем классе удобствами, спроектирован и построен таким образом, чтобы сосуществовать в гармонии с природой.

В поселке находится утопающий в буйно растущей зелени «Центральный парк» с ландшафтными садами, роскошной парковой зоной, ручьями, объектами водных развлечений, игровыми площадками и местами для спокойного и уединенного отдыха.

Проспекты с высаженными вдоль них деревьями, тротуары, спрятанные в тени деревьев, беговые и пешеходные дорожки, уличные скамейки, водные развлечения и сезонная флора, роскошные и неповторимые ландшафты — все это создает чувство единения с природой.

Кроме того, здесь расположен просторный клубный отель — "The Panchshil Club" — с самыми современными удобствами, оборудованием и услугами.

Недавно компания Fly Blade India Pvt. Ltd. начала выполнять ежедневные вертолетные перевозки между Пуной и Мумбаи с вертолетной площадки YOO VILLAS, построенной компанией Panchshil в Пуне. Это вертолетное сообщение осуществляется с оплатой только за занимаемые места, когда пользователи платят только за необходимое количество мест, как и в случае с любой коммерческой авиакомпанией. Вертолетная площадка YOO Villas находится на территории коттеджного анклава, что позволяет буквально приземляться у порога своей виллы, доходя до нее пешком. В настоящее время этот вертолетный маршрут является единственным вариантом воздушного сообщения между Пуной и Мумбаи.

Сейчас компания Fly Blade India предлагает два рейса в день с вертолетной площадки YOO VILLAS в Пуне до Мумбаи и два рейса в день — от Мумбаи до вертолетной площадки YOO VILLAS. Перелеты будут осуществляться до ипподрома Махалаксми (Mahalaxmi) в южной части Мумбаи и пригорода Джуху (Juhu). Для получения более подробной информации о вертолетном сообщении, включая расписание и услуги персонального ассистента, обратитесь в компанию Fly Blade India по телефону: 1-800-102-5233 или по электронной почте: [email protected] либо посетите ее сайт по адресу: https://flyblade.in/.

Преимущество Харади

Комплекс YOO VILLAS находится в непосредственной близости от Харади — огромного ИТ-хаба и оживленного делового района, где расположена вся элита ИТ-бизнеса и ИТ-услуг.

Площадь офисных помещений в Харади составляет около 1 миллиона квадратных метров.

Еще порядка 1,3 млн квадратных метров офисных помещений будет построено в Харади в течение ближайших 3−5 лет.

Площадь офисных помещений в Харади, построенных компанией Panchshil, составляет около 750 тыс. кв. м, и еще столько же находится в процессе строительства.

Харади располагается всего в 10 км от аэропорта Пуны и по соседству с такими объектами как Kalyani Nagar, Koregaon Park, Magarpatta и Hadapsar. Социальная инфраструктура Харади включает больницы, школы, торговые центры и другие объекты.

Комплекс Cityhub, расположенный на территории Всемирного торгового центра, является следующим по размеру общественным центром Пуны с множеством кафе, ресторанов и баров, предлагая возможности для отдыха как во время работы, так и после ее завершения.

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Деятельность компании Panchshill: основные факты

Общая площадь уже построенной недвижимости компании Panchshill Realty составляет более 2 млн квадратных метров, а еще более 1,8 млн квадратных метров находятся в процессе застройки.

К трем основным направлениям деятельности компании Panchshill Realty относятся жилые здания, коммерческая недвижимость и гостиничные объекты.

Коммерческая недвижимость включает в себя объекты розничной торговли и общественного питания, которые в свою очередь включают офисные помещения под конкретных клиентов, особые экономические зоны, ИТ-парки, единые рабочие пространства, торговые центры и многоцелевые строительные объекты.

В составе гостиничных объектов компании Panchshil построено 1200 номеров для ведущих гостиничных брендов, включая The Ritz-Carlton, JW Marriott, Marriott Suites, Courtyard By Marriott, Oakwood и Double Tree By Hilton.

Значительная доля офисных объектов компании Panchshill Realty принадлежит фонду прямых инвестиций в недвижимость Blackstone, финансируемому и управляемому компанией Blackstone Group LP.

Информация о компании Panchshill Realty

Компания Panchshil Realty, основанная в 2002 году, является одним из лучших в Индии брендов в сфере элитной недвижимости. Деятельность этой группы компаний, известной своими лидерскими качествами и превосходными объектами недвижимости, сосредоточена на плановой застройке, создании ценных активов и формировании образа жизни с помощью дизайна и архитектуры. Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: www.panchshil.com.

Для получения информации о продаже объектов в коттеджном поселке YOO Villas Pune обращайтесь по телефону: +91 8970007700.

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Оговорка. Информация, представленная в этом материале, относится только к коттеджам типа V2 (№№ 285−290) и коттеджам типа V3 (№№ 109−117 и 122−151), строительство которых было завершено до 1 мая 2017 года. Содержание данного материала носит чисто концептуальный характер. Изображения и фотографии представлены исключительно в целях наглядности. Вертикальные разрезы и визуализирующие элементы являются ориентировочными и могут быть изменены. Площади, цены, высоты и технические характеристики, указанные в Договоре купли-продажи между вами и компанией Panchshil Infrastructure Holdings Pvt. Ltd., являются окончательными и имеют обязательную силу. Данный материал не является какой-либо формой предложения; покупатель руководствуется положениями и условиями Договора купли-продажи. Бронирование осуществляется при условии подтверждения и принятия положений и условий.

The Panchshil Club (YOO Villas)

Упомянутый в данном материале клубный объект не является эксклюзивным для жителей объекта. Это независимый клубный отель, построенный компанией PIHPL. Компания PIHPL оставляет за собой право на расширение членства и приема в клубный отель людей, не являющихся жителями данного комплекса.

Фото: https://mma.prnewswire.com/media/1358777/Revel_Opulent_Villas_YOO.jpg

Фото: https://mma.prnewswire.com/media/1358778/Immaculate_Touch_YOO.jpg

Фото: https://mma.prnewswire.com/media/1358780/Sagar_Chordia_Kelly_Hoppen.jpg

Фото: https://mma.prnewswire.com/media/1358781/Central_Park_YOO_Villas.jpg

Логотип: https://mma.prnewswire.com/media/1042836/Panchshil_Realty_Logo.jpg

SOURCE Panchshil Realty