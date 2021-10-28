Первый инъекционный препарат Frontier Biotechnologies (Aikening(R)) для терапии СПИДа

Первый инъекционный препарат Frontier Biotechnologies (Aikening(R)) в двухкомпонентной схеме терапии пациентов со СПИДом III степени тяжести доказал свою безопасность и эффективность

ЛОНДОН, 28 октября 2021 г. /PRNewswire/-- Компания Frontier Biotechnologies сегодня поделилась реальными данными о двухкомпонентной схеме лечения на основе альбувиртида (ABT) для госпитализированных больных СПИДом на Конференции Европейского клинического общества по СПИДу (EACS).

Результаты проведенного в одном центре ретроспективного когортного исследования 160 пациентов с высокой вирусной нагрузкой, госпитализированных в тяжелом состоянии, показали быстрое подавление вируса (~3 log 10 ), начиная со второй недели двухкомпонентной схемы лечения на основе ABT и до восьмой недели. Лечение также показало восстановление количества CD4+ Т-клеток за 8 недель лечения как у пациентов, ранее не получавших этот препарат, так и у продолжающих лечение, что свидетельствует о подавлении вирусной активности и повышении иммунитета.

Научный директор и председатель правления компании Frontier Biotechnologies д-р Дун Се (Dong Xie) заявил следующее: «Для нас большая честь присутствовать на конференции EACS и вносить свой вклад в развитие знаний в области лечения ВИЧ/СПИДа. Инъекционная антиретровирусная терапия длительного действия открывает большие перспективы для развития методов лечения ВИЧ/СПИДа. Пациенты со СПИДом, госпитализированные в тяжелом состоянии, представляют собой важную и трудно поддающуюся лечению группу пациентов. Наши цели заключались в том, чтобы эффективно использовать двухкомпонентную схему лечения для сдерживания репликации вируса, одновременно снижая медикаментозную нагрузку на пациента и избегая потенциального взаимодействия между препаратами».

Директор Департамента инфекций клинического медицинского центра в Чэнду Шэн-Хуа Хэ (Sheng-Hua He) заявил: «Лечение госпитализированных больных СПИДом, особенно подверженных оппортунистическим инфекциям и имеющих сопутствующие заболевания, представляет сложность вследствие ограниченности вариантов лечения. Схема лечения, содержащая ABT, не имеет явной токсичности для печени и почек, что способствует быстрому началу антиретровирусной терапии.

В настоящее время данные о антивирусной терапии госпитализированных больных СПИДом со сложными оппортунистическими инфекциями ограничены. Двухкомпонентная схема лечения с содержанием ABT позволяет быстро ингибировать репликацию вируса, улучшает клеточную иммунную функцию пациентов и является безопасным и эффективным методом лечения как пациентов, ранее не получавших этот препарат, так и у продолжающих лечение, с низким показателем CD4+ T-клеток.

Мы убеждены в том, что результаты исследования реальных групп пациентов представляют эффективный вариант применения двухкомпонентной схемы лечения на основе ABT-терапии, и надеемся, что они помогут врачам принимать клинические решения и разрабатывать планы лечения для этой уязвимой группы».

Было установлено, что двухкомпонентная схема лечения на основе ABT хорошо переносится пациентами без каких-либо осложнений. В дополнение к минимальному межлекарственному взаимодействию с ABT пациенты, при терапии которых применяется данная схема лечения, могут получать одновременное лечение оппортунистических инфекций или других сопутствующих заболеваний для обеспечения стабилизации своего здоровья всеми возможными способами. Кроме того, не было зарегистрировано реакций в месте инъекций и случаев прекращения лечения, связанного с ABT, что свидетельствует о соблюдении схемы лечения и его общей безопасности.

Поставки Альбувиртида в России будет осуществлять компания R-Pharm.

Информация о препарате Aikening®

Aikening® — новый оригинальный фармацевтический продукт компании Frontier Biotechnologies с независимыми правами интеллектуальной собственности на крупнейших рынках мира.

В мае 2018 года Aikening® получил сертификат нового лекарственного средства от Государственного управления по контролю за оборотом лекарственных средств в Китае. В октябре 2018 года Aikening® был включен в число основных антиретровирусных препаратов, предлагаемых в китайских рекомендациях по диагностике и лечению ВИЧ/СПИД (2018), опубликованных подразделением инфекционных заболеваний Китайской медицинской ассоциации и Китайским центром по контролю и профилактике заболеваний. В декабре 2020 года Aikening® был включен в качестве эксклюзивного запатентованного продукта в Национальный перечень лекарственных средств, покрываемых обязательным медицинским страхованием, страхованием от несчастных случаев на производстве и страхованием по материнству (2020).

Aikening® в сочетании с другими видами антиретровирусного лечения эффективен как для основных, так и для фармакорезистентных вирусных штаммов. В реальных условиях Aikening® получил широкое признание как один из способов антиретровирусной терапии для пациентов с высокими неудовлетворенными потребностями, включая госпитализацию ВИЧ-инфицированных и тяжело больных пациентов, пациентов с нарушениями функций печени и почек и многочисленных фармакорезистентных пациентов благодаря новому способу применения (инъекции один раз в неделю), пониженному суточному количеству принимаемых таблеток, быстрому началу действия, высокому барьеру к формированию резистентности и хорошо переносимому профилю безопасности.

Информация о компании Frontier Biotechnologies

Frontier Biotechnologies Inc. (далее —"Frontier Biotech") — основанная в 2013 году биофармацевтическая компания коммерческого уровня со штаб-квартирой в Китае, обладающая глобальным видением и конкурентоспособностью мирового класса. Frontier Biotech неустанно стремится к освоению, разработке, производству и коммерческой реализации инновационных лекарственных средств, улучшающих здоровье пациентов.

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1576364/Frontier_Logo.jpg

SOURCE Frontier Biotechnologies