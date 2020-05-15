Первый квартал 2020 года: Huami Corporation демонстрирует стабильные показатели прибыльности и роста

Поступления от продаж выросли на 36,1%, достигнув 1,0885 млрд юаней, а объем поставок увеличился на 35,7% по сравнению с первым кварталом прошлого года.

ШЭНЬЧЖЭНЬ (SHENZHEN), Китай, 15 мая 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Huami Corporation (код NYSE: HMI) обнародовала не прошедшие аудит финансовые результаты своей деятельности в первом квартале, завершившемся 31 марта 2020 года. Прибыль Huami достигла 1,0885 млрд юаней (153,7 млн долл. США), что на 36,1% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В этом квартале компания поставила 7,6 млн единиц своей продукции: для сравнения, за первые три месяца 2019-го объем поставок составил всего 5,6 млн единиц.

"Невзирая на беспрецедентные трудности, созданные пандемией COVID-19, рост популярности нашего бренда, запуск новых продуктов и успешные маркетинговые инициативы обеспечили нам рост прибыли в первом квартале этого года на впечатляющие 36,1%, - прокомментировал президент и генеральный директор Huami Ван Хуан (Wang Huang). - Кроме уже упомянутых драйверов доходности нам также удалось заметно продвинуться в вопросах освоения зарубежных рынков, уделяя пристальное внимание нюансам каждого ключевого региона и многоканальной стратегии, включающей как прямые продажи, так и сбыт продукции посредством третьих лиц".

Финансовый директор компании Дэвид Цуй (David Cui) добавил: "Несмотря на негативное влияние пандемии COVID-19, с которым столкнулись многие другие компании, нам удалось сохранить стабильные темпы роста прибыли и доходность в этот сложный для всех нас период. Столь высокий результат обусловлен повышением уровня узнаваемости нашего бренда и признанием нашей продукции как на отечественном, так и на зарубежном рынках.

В первом квартале текущего года мы продолжили наращивать инвестиции в НИОКР, оптимизацию моделей маркетинга и продаж, разработку инноваций и обеспечение целостности каналов сбыта, поскольку именно эти аспекты являются ключом к нашему успеху. Невзирая на дефицит отдельных комплектующих для производства, вызванный сбоями в нашей цепочке поставок, наблюдавшимися в первом квартале этого года, мы прогнозируем рост доходности в долгосрочной перспективе по мере смягчения пандемической ситуации".

Расходы на НИОКР в отчетном периоде выросли на 63,5% - с 72,4 млн юаней в первом квартале 2019 года до 118,3 млн юаней (16,7 млн долл. США) за первые три месяца 2020-го. Этот рост обусловлен, в первую очередь, увеличением численности персонала, занятого в проектно-конструкторской деятельности, а также наращиванием инвестиций в функции и алгоритмы, имеющие отношение к поддержанию здорового образа жизни, облачные сервисы, исследования в области чипов, а также в разработку новых продуктов, отвечающих главной миссии Huami - "Connect Health with Technology" (объединению здравоохранения и передовых технологий). Компания планирует представить ряд новых продуктов в следующих кварталах текущего года. В апреле принадлежащий ей бренд Amazfit представил смарт-часы Amazfit X Smartwatch с изогнутым экраном AMOLED и бескнопочной конструкцией. Средства на разработку этого гаджета были собраны посредством краудфандинга.

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