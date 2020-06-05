Первый квартал 2020 года: компания Huami вошла в пятерку мировых лидеров по объемам поставок и доле присутствия на рынке смарт-часов [1]

компании удалось выйти на первое место по доле регионального рынка (за исключением продукции для детей) в Индонезии, Италии, Испании и Индии. На долю Huami приходятся рекордные 58% рынка Индонезии, 38% итальянского рынка, 24% рынка Испании и 23% индийского сегмента. Компания также впервые за историю своего существования вошла в пятерку лидеров продаж в США, крупнейшем в мире регионе сбыта смарт-часов. Кроме того, Huami поднялась в тройку крупнейших поставщиков продукции (за исключением детских товаров) в Таиланде; в Топ-4 популярных бренда смарт-часов в России, и, наконец, заняла достойное место в пятерке лидеров на рынках Бразилии, Франции, Германии, Польши и Китая[2].

По данным непроверенной финансовой отчетности компании за первый квартал, завершившийся 31 марта 2020 года, поступления от продаж продукции Huami достигли 1,0885 млрд юаней (153,7 млн долл. США), что на 36,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В этом квартале компания поставила 7,6 млн единиц своей продукции: для сравнения, за первые три месяца 2019-го объем поставок составил всего 5,6 млн единиц.

[1] По данным отчетаWorldwide Quarterly Wearable Device Tracker от International Data Corporation (IDC) [2] По данным отчетаWorldwide Quarterly Wearable Device Tracker от International Data Corporation (IDC)

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Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1177177/2020_Q1_Huami_Ranked_the_Top_5_in_both_Global_Watch_Shipment_and_Market_Share.jpg

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www.huami.com



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