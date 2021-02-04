Первый в мире реактор Hualong One введен в промышленную эксплуатацию
04 февр, 2021, 22:11 GMT
ПЕКИН, 4 февраля 2021 г. /PRNewswire/ -- 30 января Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC) сообщила о вводе в промышленную эксплуатацию 5-го энергоблока атомной электростанции Фуцин — первого в мире демонстрационного объекта с внедрением отечественной технологии атомной энергетики III поколения под названием Hualong One, именуемой также HPR1000.
Этот успех знаменует один из ключевых этапов в развитии китайской атомной энергетики, в результате чего Китай стал четвертой страной, освоившей свою собственную технологию атомной энергетики III поколения вслед за США, Францией и Россией.
Hualong One — технология производства атомной энергии III поколения с полностью независимыми правами интеллектуальной собственности, разработанная и спроектированная Китайской национальной ядерной корпорацией (CNNC) на основе более чем 30-летнего опыта исследований, проектирования, производства, строительства и эксплуатации в сфере ядерной энергетики.
По словам председателя правления CNNC Ю Цзяньфена (Yu Jianfeng), корпорация ускорит процесс массового строительства реакторов Hualong One и разработки новых технологий серийного производства в целях стимулирования их экспорта и достижения углеродной нейтральности.
С момента начала строительства первого в мире реактора Hualong One реализация проекта движется по плану, а его безопасность и качество надежно контролируются.
Реактор Hualong One, проектный срок службы которого составляет 60 лет, имеет конструкцию из 177 активных зон, а перегрузка ядерного топлива осуществляется каждые 18 месяцев. В нем используется принципиально новое сочетание «активных и пассивных» систем защиты с двойной гермооболочкой, что соответствует новейшим международным требованиям к обеспечению ядерной безопасности.
Установленная мощность каждого энергоблока Hualong One составляет около 1200 МВтэ, и каждый из них может ежегодно вырабатывать около 10 млрд кВт·ч электроэнергии, удовлетворяя спрос 1 миллиона человек в умеренно развитой стране.
Объем электроэнергии, вырабатываемой одним энергоблоком Hualong One, эквивалентен ежегодному сокращению потребления на 3,12 млн тонн условного топлива и выбросов углекислого газа на 8,16 млн тонн, а также посадке более 70 миллионов деревьев в год.
Видео — https://mma.prnewswire.com/media/1432932/reactor_in_commercial.mp4
SOURCE CNNC