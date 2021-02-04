Первый в мире реактор Hualong One введен в промышленную эксплуатацию

Hualong One — технология производства атомной энергии III поколения с полностью независимыми правами интеллектуальной собственности, разработанная и спроектированная Китайской национальной ядерной корпорацией (CNNC) на основе более чем 30-летнего опыта исследований, проектирования, производства, строительства и эксплуатации в сфере ядерной энергетики.

По словам председателя правления CNNC Ю Цзяньфена (Yu Jianfeng), корпорация ускорит процесс массового строительства реакторов Hualong One и разработки новых технологий серийного производства в целях стимулирования их экспорта и достижения углеродной нейтральности.

С момента начала строительства первого в мире реактора Hualong One реализация проекта движется по плану, а его безопасность и качество надежно контролируются.

Реактор Hualong One, проектный срок службы которого составляет 60 лет, имеет конструкцию из 177 активных зон, а перегрузка ядерного топлива осуществляется каждые 18 месяцев. В нем используется принципиально новое сочетание «активных и пассивных» систем защиты с двойной гермооболочкой, что соответствует новейшим международным требованиям к обеспечению ядерной безопасности.

Установленная мощность каждого энергоблока Hualong One составляет около 1200 МВтэ, и каждый из них может ежегодно вырабатывать около 10 млрд кВт·ч электроэнергии, удовлетворяя спрос 1 миллиона человек в умеренно развитой стране.

Объем электроэнергии, вырабатываемой одним энергоблоком Hualong One, эквивалентен ежегодному сокращению потребления на 3,12 млн тонн условного топлива и выбросов углекислого газа на 8,16 млн тонн, а также посадке более 70 миллионов деревьев в год.

Видео — https://mma.prnewswire.com/media/1432932/reactor_in_commercial.mp4

SOURCE CNNC