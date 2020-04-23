Пятое ежегодное заседание Cовета управляющих Нового банка развития прошло в онлайн-формате

ШАНХАЙ (SHANGHAI), 23 апреля 2020 г. /PRNewswire/ -- Пятое ежегодное заседание совета управляющих Нового банка развития (НБР) состоялось в онлайн-формате 20 апреля этого года.

Члены совета обменялись мнениями относительного общей стратегии НБР на следующую пятилетку, особо подчеркнув, что НБР поддерживает проекты в сферах инфраструктуры и устойчивого развития, ориентированные на потребности стран-членов банка с учетом их приоритетов и планов развития.

"Мы стремимся чутко реагировать на нужды наших клиентов, предлагая финансирование в национальных валютах стран-членов банка и в твердой валюте, разумно управляя рисками и избегая традиционной модели "донор-реципиент", содействуя странам-членам в достижении их целей устойчивого развития", - завявил президент НБР г-н К.В. Каматх в своем докладе на заседании.

Совет управляющих одобрил аудированную финансовую отчетность о результатах обычных операций за период с 1 января по 31 декабря 2019 года. Совет также одобрил аудированную финансовую отчетность Фонда подготовки проектов НБР за период с 1 января по 31 декабря 2019 года.

Новым председателем Совета управляющих НБР был избран министр финансов РФ Антон Силуанов. Министр финансов Индии г-жа Нирмала Ситхараман была избрана заместителем председателя Совета управляющих. Они будут занимать упомянутые должности до завершения следующего ежегодного заседания Совета.

По решению Совета управляющих, его следующее, шестое по счету ежегодное заседание состоится в России в 2021 году. Члены Совета также решили провести специальное заседание в мае 2020 года для избрания следующего президента банка.

В ходе мероприятия управляющие НБР обменялись мнениями о реагировании на глобальную вспышку новой коронавирусной инфекции и одобрили совместное Заявление о реагировании на вспышку COVID-19.

"От лица Нового банка развития хочу выразить искренние соболезнования семьям жертв коронавируса и глубочайшую обеспокоенность экономическим и социальным кризисом, вызванным COVID-19. Банк готов бороться с пандемией плечом к плечу со странами-членами НБР и мировым сообществом и направляет значительную часть человеческих и финансовых ресурсов на поддержку стран-членов", - сказал К.В. Каматх.

Новый банк развития (НБР) - международный банк развития, учрежденный Бразилией, Россией, Индией, Китаем и Южной Африкой (БРИКС) с целью мобилизации ресурсов для реализации проектов в областях инфраструктуры и устойчивого развития в странах БРИКС и других развивающихся странах. Деятельность банка дополняет существующие инициативы международных и региональных финансовых организаций в сфере глобального развития. НБР получил кредитный рейтинг «AA+» от международных рейтинговых агентств S&P и Fitch.

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SOURCE NDB