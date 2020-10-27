Пикап POER от GWM с 8-ступенчатой АКПП выходит на мировой рынок

Предстоящее появление модели от GWM на рынке способствует дальнейшему выполнению ее стратегии интернационализации

ПЕКИН, 27 октября 2020 г. /PRNewswire/ -- В четвертом квартале текущего года компания GWM (601633.SS/02333.HK), всемирно известный производитель автомобилей класса SUV и пикапов, выходит на массовый международный рынок пикапов за счет выпуска своей модели POER — пикапа с функционалом безопасности, расширенным за счет искусственного интеллекта, который создан компанией как носитель нового образа этого бренда. Его интеллектуальные функции обеспечения безопасности не только позволяют компании GWM представить свой прогрессивный взгляд на тенденции технологического развития автопрома и перспективный план научных исследований и разработок, но и проявить свой инновационный потенциал в сегменте пикапов и сделать очередной уверенный шаг к выполнению своей стратегии интернационализации.

Первая в истории 8-ступенчатая АКПП повышает конкурентоспособность и репутацию бренда

Компания GWM представила состав силового агрегата своей экспортной модели пикапа POER, которая будет иметь то же оснащение, что и модификация, выпускаемая для китайского рынка. Она комплектуется бензиновым и дизельным двигателями объемом 2,0 л, а также 6-ступенчатой МКПП и 8-ступенчатой АКПП, что позволит удовлетворить разнообразные потребности широкого спектра потребителей. POER — первый китайский пикап с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией, обеспечивающей более плавное переключение передач и более высокую скорость срабатывания. Комплектование автоматической коробкой переключения передач, поставляемой всемирно известным производителем автодеталей ZF Friedrichshafen AG, имеет особо важное значение для зарубежных рынков. Таким образом, модель с 8-ступенчатой АКПП не только повышает конкурентоспособность компании GWM, но и открывает ей возможности для освоения новых сегментов рынка. Кроме того, 8-ступенчатая АКПП органично дополняет интеллектуальный функционал безопасности модели POER, продвигая GWM к созданию нового образа своего бренда и коренному изменению его восприятия потребителями.

Технологическая платформа компании GWM обеспечивает адаптируемость ее продукции по всему миру

Модель POER базируется на платформе P71, разработанной компанией GWM, которая предполагает проектирование автомобилей с акцентом на безопасность, интеллектуальность, легковесность, просторность и масштабируемость. Она позволяет проектировать сотни моделей транспортных средств различных размеров и мощностей и с различными типами трансмиссии в зависимости от потребностей. Платформа P71, разработанная на основе мировых стандартов для зарубежных рынков, обеспечивает ключевые элементы конкурентоспособности пикапа POER.

Ведущий китайский экспортер пикапов

В сентябре компания GWM экспортировала 2470 пикапов, что на 60% больше по сравнению с предыдущим месяцем и на 47% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Демонстрируя значительный запас прочности, компания GWM продолжает восстанавливать свои позиции и занимает ведущее место среди китайских экспортеров пикапов. С января по сентябрь текущего года компания GWM экспортировала 11 648 пикапов, сохраняя за собой положение крупнейшего китайского экспортера пикапов в течение 22 лет подряд, а также экспортера китайских пикапов номер 1 для 45 стран мира. Компания GWM вступает в новую эру, поскольку выпуск модели POER дает очередной мощный импульс для ее роста.

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