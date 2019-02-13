Платформа LiveMe анонсировала расширение своего присутствия в России и соседних странах Восточной Европы

Число стримеров LiveMe из России и соседних с нею стран на сегодняшний день уже превышает 200 человек. И все они используют приложение, чтобы демонстрировать миру свои таланты и устанавливать связи с единомышленниками в глобальном масштабе. Активно вкладывая силы и средства в поддержание и развитие успеха на новом для себя рынке, платформа LiveMe собрала специальную региональную команду, в которую вошли специалисты по развитию потенциала, рекрутеры и прочие эксперты, деятельность которых направлена на привлечение и развитие новых талантов. Создатели LiveMe также планируют использовать существующий пул пользователей приложения для дальнейшей поддержки их профессионального роста.

«Восточная Европа располагает обширным неосвоенным потенциалом, способным помочь развитию и без того достаточно разнообразного сообщества LiveMe. Здесь мы встретили множество талантливых молодых людей, разделяющих наше масштабное мышление. Именно поэтому нами было принято решение инвестировать дополнительные средства в углубленное освоение этого региона, - отметила Манго Ду (Mango Du), глава восточно-европейского филиала LiveMe и постоянный стример приложения с 10 000 подписчиков. - Пережив ошеломительный успех в США и Азии, мы уверены, что этот регион станет своеобразной фабрикой новой группы будущих звезд Интернета, способных приносить радость и удовольствие людям по всему миру».

Большую часть первых пользователей в этом регионе к LiveMe привлекло отсутствие местных подобных платформ, предоставляющих виртуальную сцену творческой молодежи, жаждущей продемонстрировать свои таланты и наработать фан-базу. Модели, танцоры, студенты и прочие креативные молодые люди быстро освоились в международном сообществе LiveMe.

Ко всему прочему, приложение дает независимым креативщикам из всех слоев общества получать заметный доход посредством виртуальной экосистемы добровольных взносов LiveMe, которая уже принесла стримерам миллионы долларов. Ведущие пользователи приложения в России и близлежащих странах, создающие высококачественный контент и активно взаимодействующие с подписчиками, смогли добиться значительно финансового успеха на этом поприще. Многие из них зарабатывают больше 10 000 долл. США в месяц.

«Платформа LiveMe дала мне отличную возможность обеспечить себя и своих детей», - поделилась своим опытом Жанна, одинокая мать, воспитывающая двоих детей, и один из самых популярных российских стримеров LiveMe. Еще один активный пользователь приложения под псевдонимом Дейнерис, - парикмахер-стилист из Украины, - использует средства, получаемые ею от трансляций, для финансирования открытия собственного салона красоты. «LiveMe - это отличная возможность для местных предпринимателей расширить существующий бизнес или начать новое дело, обучая начинающих стримеров и привлекая с сотрудничеству с платформой влиятельных представителей Интернет-сообщества», - добавляет Манго Ду.

Как новый для LiveMe региональный рынок, Россия и Восточная Европа присоединяются к уже освоенным географиям, включая США и Индию, где у приложения уже имеется весьма обширная база пользователей и их подписчиков, а также к быстро развивающимся рынкам Ближнего Востока, Бразилии, Тайваня, Японии и т.д. Платформа LiveMe работает над расширением местных сообществ по всему миру, предоставляя своим пользователям инструменты и ресурсы, необходимые для достижения успеха как в региональном, так и в глобальном масштабе.

О компании Live.Me Inc

LiveMe Inc. - разработчик мобильных приложений, лежащих в основе популярной платформы прямых онлайн-трансляций LiveMe. Деятельность компании ориентирована на создание контент-приложений для нового поколения пользователей мобильных технологий. Ее флагманское приложение LiveMe на сегодняшний день уже располагает базой из более чем 84 млн пользователей, зарабатывающих миллионы долларов посредством экосистемы прямых добровольных взносов.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/820817/1.jpg

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