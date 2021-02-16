Plintron встраивает POS-канал La Poste в свою виртуальную сеть мобильной связи в Тунисе

ТУНИС, 16 февраля 2021 г. /PRNewswire/ -- С декабря 2020 года компания Plintron успешно интегрирует в свою систему POS-канал почтовой розничной торговли La Poste, обеспечивая доступность сервисов регистрации SIM-карт и пополнения их балансов для своего оператора виртуальной сети мобильной связи (MVNO) в Тунисе. Это упростит абонентам MVNO процесс пополнения лицевых счетов и будет способствовать притоку новых абонентов.

Почтовая служба La Poste имеет множество отделений по всей территории Туниса, что облегчит клиентам компании оформление абонентских договоров и пополнение своих балансов. Кроме того, это поможет ей нарастить свою абонентскую базу. La Poste использует собственный POS-канал в своих магазинах розничной торговли.

Проектом предусматривается интеграция почтового POS-канала La Poste с платформой Plintron MVNE для регистрации SIM-карт и пополнения их балансов в Тунисе. Первоначально в данном проекте участвовали 10 тестовых торговых точек, а в настоящее время он охватывает 100 торговых точек по всей территории Туниса. В ближайшем будущем география торговых точек, где можно воспользоваться этими услугами, будет расширена.

Кроме того, возможности для пополнения баланса скоро будут предоставлены в приложении "D17" и банкоматах La Poste.

В Тунисе активно развивается телекоммуникационный рынок, обслуживающий свыше 15 миллионов абонентов мобильной связи при абонентской базе, превышающей 126,31 абонента на 100 жителей. В структуру компании входят 3 оператора сетей мобильной связи и 2 лицензированных MVNO. Предполагается, что в перспективе за лицензиями обратятся и другие MVNO. Компания Plintron готова обеспечить поддержку новых MVNO в расширяющейся экосистеме мобильной связи Туниса.

Информация о компании Plintron

Компания Plintron является крупнейшим в мире транснациональным поставщиком комплексных решений MVNE и MVNA, а также мировым лидером в сфере CPaaS («коммуникационная платформа как услуга»), предлагающим телекоммуникационные услуги — SaaS и TaaS — таким клиентам, как MNO, MVNO, корпоративный сектор и Интернет вещей (IoT). Компания Plintron, предоставляющая услуги мобильной связи в 30 странах на 6 континентах при поддержке более чем 1000 специалистов в области телекоммуникаций, запустила более 120 MVNO и имеет свыше 140 миллионов абонентов мобильной связи.

Контактная информация:

Shamik Biswas (Шамик Бисвас)

[email protected]

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