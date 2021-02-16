Москва, 16 февраля 2021 г. /PRNewswire/ -- Популярная программа обучения инвестициям «КриптоЮнит» в последнее время часто подвергается нападкам конкурентов. Однако, по словам руководителя, известного бизнес-коуча Андрея Ховратова, «черный PR» не может помешать бизнесу, если он предлагает по-настоящему качественный продукт.

Андрей Ховратов и "КриптоЮнит": почему так быстро растет популярность программы

Мало кто из отечественных бизнес-тренеров и инвестиционных консультантов может похвастаться такой армией фанатов, как Андрей Ховратов. Отзывы характеризуют его как «гения финансов» (кстати, так называется один из его новых учебных курсов), «эксперта по реализации Мечты» и «лучшего коуча по инвестициям в СНГ».

Ховратов создал высокодоходную группу компаний, в которую входят масштабные образовательные проекты «Академии частного инвестора» (АЧИ) и «КриптоЮнит»; сообщество предпринимателей EvoRich; швейцарская консалтинговая компания UGPay Group и др.

Сам Ховратов признается, что он 8 раз хотел уйти из бизнеса , но благодаря упорству в итоге осуществил свои мечты: стал миллионером, получил орден «Бизнес-слава», был включен в список «100 выдающихся лидеров России» и т.д. В курсах «КриптоЮнит» он воплотил весь свой практический опыт, в том числе уникальные инсайты, которые нельзя найти ни в одной другой школе инвестирования.

Программы АЧИ и «КриптоЮнит» по большей части совпадают, хотя чаще обновляется содержание курсов «КриптоЮнит»: отзывы подчеркивают крайнюю актуальность информации, что особенно важно при инвестировании во время пандемии.

Кроме того, за приобретение любого обучающего продукта «КриптоЮнит» начисляются бонусные токены CRU. В будущем держатели CRU смогут стать совладельцами Глобального инвестиционного портфеля, который сейчас находится в активной разработке.

"Черный PR" конкурентов КриптоЮнит: "отзывы заказывают пачками"

В сфере финансов и инвестиций тот, кто не может заработать на собственном оригинальном продукте, зарабатывает на чужом. А кто не способен и на это, пытается заработать на обзорах финансовых проектов, блогерстве и написании заказных отзывов.

Яркий пример – недавняя кампания, запущенная конкурентами Андрея Ховратова: отзывы негативного характера появились на многих сайтах-отзовиках, а ряд сайтов по инвестированию разместили "обзоры" (если это можно так назвать), утверждающие, что Андрей Ховратов – мошенник.

Такие фейковые отзывы легко отличить: они пестрят обвинениями, не подкрепленными никакими фактами. Например, копирайтер может написать "Андрей Ховратов – мошенник и лохотронщик", но не приводит ни одного настоящего отзыва. По сути, конкуренты "КриптоЮнит" отзывы заказывают случайным людям, которые про компанию ничего не знают, причем заказывают пачками по 5-10 текстов. В результате негативные комментарии почти идентичны друг другу, ведь копирайтеру нечего сказать.

Если говорить о реальных участниках курсов, то о "КриптоЮнит" отзывы на 95% положительные. Оставшиеся 5% составляют участники, которые осознали, что программа ориентирована на трансформацию личности, а не просто на создание портфеля.

Андрей Ховратов: отзывы людей, изменивших свою жизнь с "КриптоЮнит"

За 20 лет карьеры Андрей Ховратов отзывы собрал самые разнообразные. Кто-то верит, что его концепция НЭЭМИ (Новой экономической эволюции мира) изменит жизнь миллионов, а кто-то считает его мечтателем. Факт в том, что в «Академии частного инвестора» уже более 1 300 000 зарегистрированных пользователей, а в бизнес-сообществе EvoRich — 500 000 предпринимателей.

Чтобы попробовать качество обучения в «КриптоЮнит» бесплатно, достаточно зарегистрироваться: каждый участник получает в подарок курс «8 правил частного инвестора». На официальном сайте можно найти подробную информацию о «КриптоЮнит»: отзывы людей, перевернувших свою жизнь на 180 градусов, подробную программу, календарь мероприятий и многое другое.

SOURCE CryptoUnit