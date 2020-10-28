Почта Банк начал выпускать карты UnionPay

МОСКВА, 28 октября 2020 г. /PRNewswire/ -- Почта Банк начал эмиссию карт ПС UnionPay. Теперь на базе этой платежной системы можно выпустить дебетовую или кредитную карту «Вездедоход». Карта объединяет в себе преимущества и бонусы программы лояльности «Мультибонус», а также скидки и привилегии платежной системы UnionPay. Уже сейчас карту можно получить в точках обслуживания банка на Дальнем Востоке, а до конца года она будет доступна и в других регионах страны. В дальнейшем виртуальную карту можно будет заказать дистанционно через Почта Банк Онлайн.

«Мы работаем по всей стране, в том числе в регионах Дальнего Востока и Сибири, где банковские карты на базе ПС UnionPay особенно востребованы как местными жителями, так и туристами из Китая. Эта карта также будет интересна тем, кто поддерживает деловые связи с Китаем или планирует туристические поездки в эту страну. Кроме того, программа скидок и привилегий UnionPay в России и мире будет интересна многим нашим клиентам», - отметил член правления директор по продуктам и технологиям Григорий Бабаджанян.

«UnionPay International активно наращивает темпы эмиссии карт UnionPay в России. Партнерство с Почта Банком позволит нам еще сильнее укрепить позиции на российском рынке. Благодаря этому еще больше людей смогут воспользоваться удобным, современным и безопасным методом оплаты по всей стране», — отметил Ся Юй, глава российского офиса UnionPay International.

В рамках программы «Мультибонус» по карте «Вездедоход» бонусы начисляются за все покупки - до 2%, а за покупки в магазинах одежды и обуви, в ресторанах и кафе (включая фастфуд) – повышенные - до 6%, а также 5% за оплату отправлений, товаров и услуг в почтовых отделениях. Накопленные бонусы можно в приложении банка обменять на рубли 1:1 или потратить на покупку товаров в каталоге «Мультибонус».

Программа лояльности UnionPay International включает в себя привилегии и скидки до 70% в категориях рестораны, отели, развлечения, транспорт и многих других. Программа лояльности охватывает более 60 стран и регионов мира.

Также напомним, что летом этого года Почта Банк начал эквайринговое обслуживание платежных карт UnionPay. Теперь снимать наличные с карт UnionPay, а также совершать по ним оплату товаров и услуг можно во всех банкоматах банка (более 4800), а также POS-терминалах (более 55 тыс.), расположенных в отделениях Почты России. Сервис доступен для всех карт UnionPay, выпущенных как на территории РФ, так и за ее пределами.

Почта Банк - универсальный розничный банк, созданный группой ВТБ и Почтой России в 2016 году. Банк ВТБ и Почта России владеют по 49,999993 % акций банка, еще две акции принадлежат президенту-председателю правления Почта Банка Д.В. Руденко. Банк развивает региональную сеть на базе отделений Почты России. По итогам первого полугодия 2020 года открыто более 19 тыс. точек обслуживания банка в 83 регионах РФ, а клиентская база достигла 14,6 млн человек.

В почтовых отделениях банк представлен в формате окон продаж с сотрудником банка или с сотрудником Почты России. Почта Банк работает без кассовых узлов, все операции клиенты совершают с помощью банкоматов с функцией замкнутого оборота наличных средств. Почта Банк является единственным банком в России, банкоматная сеть которого (более 4800 машин) полностью состоит из таких устройств. Сайт банка http://www.pochtabank.ru/.

UnionPay — это международная платежная система, основанная в 2002 году. UnionPay International сосредоточена на росте и поддержке глобального бизнеса UnionPay. Сейчас сеть приема платежей UnionPay расширилась до 179 стран и регионов; 61 страна и регион выпускают карты UnionPay.

В России сеть приема платежей UnionPay постоянно расширяется. В данный момент карты UnionPay принимают более чем в 95 % терминалов торгово-сервисных предприятий и банкоматов. Свыше 1,6 млн POS-терминалов принимают карты UnionPay с помощью технологии бесконтактной оплаты QuickPass. Кроме того, на российском рынке выпущено более 3 млн карт UnionPay.

Больше информации: http://www.unionpayintl.com/ru/

Сопутствующие ссылки

http://www.pochtabank.ru/



SOURCE UnionPay International