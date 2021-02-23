Поддержка #BeliKreatifDanauToba: министр туризма одобряет новую кампанию по озеру Тоба

Министр провозгласил новую политику наряду с серией основополагающих принципов, сформулированных министром по координации морских дел и инвестиций Лухутом Бинсаром Панджаитаном (Luhut Binsar Pandjaitan), управляющим Банка Индонезии Перри Уарджийо (Perry Warjiyo), министром финансов Сри Мульяни Индравати (Sri Mulyani Indrawati), министром связи и информационных технологий Джонни Джерардом Плейтом (Johny Gerard Plate) и заместителем министра туризма и креативной экономики Ангелой Таноэсодибджо (Angela Tanoesoedibjo) из города Балиге, а также регентом Регентства Дайри Эдди Келенгом Атэ Беруту (Eddy Keleng Ate Berutu).

В качестве личного примера г-н Сандиага представил новую политику Beli Kreatif Danau Toba на курорте Debang Resort в округе Дайри провинции Северная Суматра, выступая в традиционном костюме Tapak Catur с узором Ulos Simalungun от местного дизайнера Ирсана (Irsan).

«Я прибыл непосредственно из Регентства Дайри в своем традиционном костюме Tapak Catur специально для того, чтобы выразить свою признательность этому невероятно одаренному дизайнеру и продемонстрировать свою искреннюю поддержку движению Beli Kreatif Danau Toba. Этот костюм является одним из многочисленных примеров местной продукции Тоба, превратившимся в один из эксклюзивных экономических продуктов Индонезии», — заявил министр туризма и креативной экономики г-н Сандиага Салахуддин Уно.

#BeliKreatifDanauToba (BKDT)

Движение BKDT состоит из двух основных программ:

Оказание поддержки местным компаниям на озере Тоба посредством повышения квалификации их работников Повысить рыночную привлекательность за счет «содействия развитию рынка», помогая ремесленникам наращивать объемы внутренних продаж или экспорта для увеличения оборота и занятости.

Для обеспечения успеха основной политики BKDT Министерство туризма и креативной экономики (MOTCE) разработало три стратегии: новаторство, адаптация и сотрудничество — для стимулирования сектора туризма и креативной экономики в Индонезии.

Комментируя поддержку политики центрального правительства со стороны MoTCE, министр Уно заявил: «Три стратегии и серия программ направлены на содействие развитию 5700 кустарных предприятий креативной экономики на озере Тоба в провинции Северная Суматра».

«Кроме того, в качестве общественной кампании в масштабах страны каждая из них разрабатывалась с расчетом на взаимодействие между министерствами, местными органами власти, торговыми площадками, сообществами малого и среднего бизнеса и субъектами креативной экономики, с тем чтобы все мы могли сыграть свою роль и продемонстрировать свою поддержку развитию Индонезии», — добавил он.

В соответствии с целями Национального движения Bangga Buatan Indonesia (BBI), инициированного президентом страны в 2020 году, MOTCE также запустило кампанию Beli Kreatif Lokal, стимулирующую приобретение местной инновационной продукции. Новая политика обеспечит поддержку развития рынка и помощь кустарным производствам в подотраслях моды, ремесел и кулинарного искусства в регионе Большая Джакарта.

В 2021 году MOTCE расширит доработанную программу национальных движений BBI с целью содействия развитию индонезийских кустарных производств в Северной Суматре в рамках программы BKDT.

Кроме того, MOTCE будет рекламировать озеро Тоба в качестве «сверхприоритетного направления», а процесс развития этой зоны будет контролироваться президентом страны Джоко Видодо (Joko Widodo).

«Посредством реализации этой программы MOTCE намеревается способствовать формированию у общественности чувства гордости за приобретение и использование местной продукции из Северной Суматры, что обеспечит наше активное участие в процессе восстановления национальной экономики», — пояснил г-н Сандиага.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1441882/Sandiaga_Salahuddin_Uno.jpg

SOURCE Indonesian Ministry of Tourism and Creative Economy