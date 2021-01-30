Порт свободной торговли Хайнань становится привлекательным местом для освоения и сотрудничества в сфере международного образования

ХАЙКОУ (Китай), 30 января 2021 г. /PRNewswire/ -- «Я была потрясена эффективностью подписания договора, выбора площадки и строительства. На постройку новейшего кампуса площадью около 96 666,7 кв. м потребовалось всего 2 года», — заявила Джо Эванс (Jo Evans). Так она вспоминает о появлении Harrow School Haikou, выражая свое уважение.

В 2019 году китайское правительство решило превратить порт свободной торговли Хайнань в образцовое место для внедрения новаций в сфере образования.

Ранее Джо Эванс работала на руководящих должностях в престижных международных школах Пекина и Шанхая. Год назад она получила от Harrow International School Haikou приглашение на должность заместителя директора. Она сразу же приняла его, желая поближе познакомиться с Хайнанем. В связи с последовательно принимаемыми мерами экономической политики Джо Эванс считает, что иностранцам стало удобнее жить и работать в Хайнане. Она остается довольной несмотря на свою занятость.

По данным Департамента образования провинции Хайнань, благодаря освоению сферы международного образования 36 известных вузов, включая Университет прикладных наук Билефельда, Университет Ковентри и Альбертский университет, основали в Хайнане совместные студенческие городки. В основном они располагаются в пилотной зоне внедрения новаций в сфере международного образования Li'an (Li'an International Education Innovation Pilot Zone) в Линшуе и научно-техническом городе Бухта Ячжоу (Yazhou Bay Sci-Tech City) в Санье.

«Благодаря большому количеству высококачественных образовательных ресурсов Санья будет принимать лучших специалистов в соответствующих областях», — заявил постоянный заместитель секретаря партийного комитета Администрации Yazhou Bay Sci-Tech City Тон Лиянь (Tong Liyan).

В последние два года в Хайнане строится в общей сложности 400 образовательных объектов, совокупный объем инвестиций в которые составляет около 4600 млн долл. США. В связи с пандемией COVID-19 с конца прошлого года некоторые родители, планировавшие отправить своих детей на учебу за границу, стали обращать внимание на китайскую политику обучения зарубежного образования и информацию о работе в Хайнане.

«Развитие порта свободной торговли Хайнань будет привлекать все большее число перспективных учащихся в здешние международные школы, — говорит Джо Эванс, которая также перевезла сына и дочь в Хайкоу. — Они быстро приспособились к новой среде.

Синее небо, белые облака и тропические ароматы настолько привлекательны, что после школы они отправляются на пляж собирать ракушки. Они влюбились в Хайкоу так же, как и я».

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Подпись: Образовательная школа Hainan Maple Leaf

SOURCE The Education Department of Hainan Province