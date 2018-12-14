Построенный китайским подрядчиком мост Халогаланд становится новой достопримечательностью Северной Европы

ЧЭНДУ (CHENGDU), Китай, 14 декабря 2018 г. /PRNewswire/ -- Официальное открытие моста Халогаланд, построенного в Норвегии китайской компанией Sichuan Road & Bridge (Group) Co., Ltd. (SRBG), состоялось 9 декабря. Мост расположен в портовом городе Нарвик на севере Норвегии, в 200 км к северу от полярного круга и уже снискал себе славу «компаньона северного сияния».

Учитывая всю сложность возведения конструкции, знаменитый канал Discovery, документировавший каждый этап строительства, назвал получившийся результат беспрецедентным подвигом инженерной мысли.

При строительстве моста подрядчику необходимо было решить четыре основных проблемы, связанных с обеспечением долгосрочной безопасности и стабильности конструкции. Первая проблема - большая длина пролета. Чистая длина пролета моста над Ромбакс-фьордом глубиной свыше 300 метров должна была составлять почти 1,6 километров. Вторая проблема - высокая скорость ветра. Ветра в районе Северного полярного круга могут достигать скорости в 130 км/ч. Подобная нагрузка предъявляет чрезвычайно высокие требования к ветровой стойкости моста. Третья проблема - перепады температур. Температурный перепад до 40 градусов приводит к тепловому расширению и усадке корпуса моста, вызывая трещины в бетоне, а в худшем случае - падение полотна проезжей части. И, наконец, четвертая проблема - сжатые сроки строительства. Как правило, по причине экстремальных погодных условий в Заполярье, продолжительность строительных работ в этом регионе не превышает 6 месяцев в году. Чтобы осуществить проект в столь малые сроки, рабочим приходилось трудиться сутки напролет.

Заказчик, компания StatensVegvesen Nord Region (SVV), предъявила особые требования к условиям проведения строительных работ, масштабам проекта и стальной конструкции моста. Тендер на реализацию проекта проводился не только среди подрядчиков ЕС, но и по всему миру. «Североевропейский стандарт» характеризуется самыми жесткими нормативами в Европе. Даже немецкие строительные компании, славящиеся неукоснительным соблюдением стандартом качества, колебались. Колоссальная сложность проектирования и строительства моста Халогаланд сразу после объявления тендера привлекли к проекту пристальное внимание представителей всего мирового сообщества.

23 октября 2013 года, после жесткой конкурентной борьбы с известными строительными подрядчиками США, Германии, Дании, Швейцарии и других стран мира, компания Sichuan Road & Bridge (Group) Co., Ltd. (SRBG), являющаяся аффилированным лицом китайской корпорации Sichuan Railway Investment Group, и сербская фирма VNG, создали совместное предприятие. Благодаря своим первоклассным технологиям и обширному опыту успешного строительства мостов, совместное предприятие выиграло тендер на реализацию проекта Халогаланд общей стоимостью 755 млн норвежских крон (96 млн долл. США). По условиям подряда китайско-сербская компания должна была изготовить все элементы конструкции - кабели, стальные обвязки и балки, - а также выполнить все строительно-монтажные работы.

SRBG, как первая китайская фирма, участвующая в возведении столь сложной мостовой конструкции в развитом европейском государстве, столкнулась со множеством практических проблем. Первой сложностью стал языковой барьер. По нормам законодательства Норвегии вся тендерная документация должна быть составлена на норвежском языке - совершенно нераспространенном в Китае. Найти переводчиков для выполнения этой работы было крайне нелегко, а их услуги стоили чрезвычайно дорого. Задача усложнялась необходимостью поиска специалиста, одинаково хорошо владеющего не только норвежским языком, но и специфической строительной терминологией.

В число других проблем вошли жесткие условия строительства в Норвегии, высокие требования заказчика к охране труда и окружающей среды, строгие нормативы «Североевропейского стандарта» и т.д. Но компания SRBG успешно справилась со всеми трудностями. Официальный запуск проекта состоялся 1 июня 2015 года.

Высокая эффективность и превосходное качество, продемонстрированные китайским подрядчиком в ходе строительства моста Халогаланд, завоевали признание правительства Норвегии. Сотрудник Государственного дорожного управления королевства, курировавший данный проект, отметил: «Несмотря на заметные различия в норвежских и китайских стандартах, китайская сторона проявила чрезвычайную гибкость, готовность изучать новые нормативы и сотрудничать с нами».

Мост Халогаланд не только упростил транспортное сообщение для жителей северной Норвегии, но и стал важным связующим звеном между западным побережьем Норвегии и Швецией, обеспечив короткий путь к шоссе Е6 - новой норвежской достопримечательности.

Однако на этом история сотрудничества SRBG с норвежскими партнерами не заканчивается. При поддержке правительства Норвегии компания выиграла тендер на реализацию еще одного проекта - строительство моста Батштадтсандер.

Как отметил руководитель проекта Халогаланд в компании SRBG Лу Вэй (Lu Wei): «Когда был объявлен тендер на строительство моста Батштадсандер, заказчик Халогаланда по собственной инициативе дал нам отличные рекомендации. После визита на наш объект организаторы тендера остались настолько довольны качеством и эффективностью выполнения работ, что помогли нам получить второй норвежский подряд».

Следует отметил, что географический охват SRBG не ограничивается Норвегией. Компания успешно осуществляет свою деятельность по всему Китаю, а также в Африке, Европе, Юго-Восточной Азии, Австралии на других зарубежных рынках. На протяжении вот уже нескольких десятилетий предприятие строит дороги, мосты и аэропорты. В их послужном списке - объекты в Ираке, Кувейте, Уганде и многих других странах. В последние годы компания выступила подрядчиком целого ряда международных проектно-конструкторских проектов странах Африки, включая Эритрею, Танзанию, ОАЭ, Кувейт, а также в Камбодже и других регионах Юго-Восточной Азии.

Сегодня инфраструктурные проекты вроде моста Халогаланд реализуются китайскими подрядчиками в самых разных уголках земного шара. На фоне продолжающейся реализации китайской инициативы «Пояс и путь» такие проектно-конструкторские предприятия Поднебесной, как SRBG, постепенно становятся международными провайдерами высококачественной инфраструктуры 21-го столетия, а представляемый ими бренд «Сделано в Китае» демонстрирует всему миру колоссальный потенциал КНР.

SOURCE Sichuan Road & Bridge (Group) Co., Ltd. (SRBG)