Праздник весны в Санье порадует туристов множеством культурных мероприятий

Власти Саньи распланировали календарь мероприятий с середины января до Праздника весны. В список вошли живые выступления для всей семьи, мероприятия на эко-тематику, а также мероприятия, организованные совместно с культовыми местными туристическими достопримечательностями.

Порадоваться вместе с семьей

Санья — это самый популярный морской курорт в Китае. Совет по развитию туризма запланировал развлекательные мероприятия для туристов всех возрастов, от маленьких детей до их бабушек и дедушек. «Три поросенка» — детский мюзикл, впервые представленный на нью-йоркском Бродвее, был адаптирован для Китая компанией Mahua FunAge, специализирующейся на развлекательных шоу. Мюзикл пройдет во время Праздника весны и порадует зрителей увлекательным повествованием, живой музыкой и яркими костюмами.

Знаменитый оркестр сыграет новогодний концерт для туристов ночью в популярном парке Биньхай. Парк украшен интересными тематическими инсталляциями, глядя на которые так легко проникнуться духом Праздника весны. Эти инсталляции станут отличным фоном для семейных фотографий.

Порадоваться вместе с природой

Санья славится красотой своей природы — кристально чистые воды, горы, покрытые густой растительностью. На острове Учжичжоу, рядом с которым находится хорошо сохранившийся коралловый риф, туристам предлагают начать Новый год с пользой и внести свой вклад в защиту морских обитателей коралловых рифов. Подсаживая кораллы на риф, туристы помогают сохранить его для будущих поколений, а также знакомятся с природой острова. Совет по развитию туризма Саньи планирует организовать дополнительные мероприятия, посвященные защите окружающей среды: виртуальные дискуссии с экспертами в сфере туризма, набор опытных сотрудников онлайн, курсы по коралловым рифам и морским наукам, посадка морских растений и кораллов на морском дне и многое другое.

Порадоваться вместе с Саньей

Для создания новогодней атмосферы и предоставления туристам более широкого выбора развлечений Совет по развитию туризма Саньи привлек к сотрудничеству главные туристические достопримечательности. Такие туристические операторы, как Haichang Ocean Park, Tianya Haijiao, и владельцы популярных отелей проведут собственные мероприятия в рамках празднования китайского Нового года: гостей Саньи ждет Фестиваль китайской кухни с изобилием кулинарных изысков, а также новогодний парад плавучих средств, украшенных новогодними гирляндами, невероятное новогоднее шоу фейерверков и знаменитый танец дракона и льва.

Санья уже давно является главным зимним направлением для китайских и иностранных туристов благодаря своему умеренному климату. Совет по развитию туризма Саньи объединил туристические преимущества региона и его культурные возможности, чтобы сделать Праздник весны еще привлекательнее для туристов и подарить незабываемые впечатления для всей семьи.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1731079/Sanya_Welcomes_Travelers_Spring_Festival_Exciting_Lineup_Cultural_Activities.jpg

SOURCE Sanya Tourism Promotion Board