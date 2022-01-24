Праздник весны в Санье порадует туристов множеством культурных мероприятий

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Sanya Tourism Promotion Board

24 янв, 2022, 12:12 GMT

Санья ждет гостей: во время Праздника весны пройдет множество культурных мероприятий

САНЬЯ (Китай), 24 января 2022 г. /PRNewswire/ -- Весь мир уже готовится встречать год Тигра. Совет по развитию туризма Саньи разработал программу «Фантастический тур в Санью на китайский Новый год», который включает в себя ряд культурных мероприятий в честь Праздника весны. В популярном курортном городе Санья на юге китайского острова Хайнань полно возможностей для отдыха на любой вкус.

Sanya Welcomes Travelers this Spring Festival with an Exciting Lineup of Cultural Activities
Sanya Welcomes Travelers this Spring Festival with an Exciting Lineup of Cultural Activities

Власти Саньи распланировали календарь мероприятий с середины января до Праздника весны. В список вошли живые выступления для всей семьи, мероприятия на эко-тематику, а также мероприятия, организованные совместно с культовыми местными туристическими достопримечательностями.

Порадоваться вместе с семьей 

Санья — это самый популярный морской курорт в Китае. Совет по развитию туризма запланировал развлекательные мероприятия для туристов всех возрастов, от маленьких детей до их бабушек и дедушек. «Три поросенка» — детский мюзикл, впервые представленный на нью-йоркском Бродвее, был адаптирован для Китая компанией Mahua FunAge, специализирующейся на развлекательных шоу. Мюзикл пройдет во время Праздника весны и порадует зрителей увлекательным повествованием, живой музыкой и яркими костюмами.

Знаменитый оркестр сыграет новогодний концерт для туристов ночью в популярном парке Биньхай. Парк украшен интересными тематическими инсталляциями, глядя на которые так легко проникнуться духом Праздника весны. Эти инсталляции станут отличным фоном для семейных фотографий.

Порадоваться вместе с природой

Санья славится красотой своей природы — кристально чистые воды, горы, покрытые густой растительностью. На острове Учжичжоу, рядом с которым находится хорошо сохранившийся коралловый риф, туристам предлагают начать Новый год с пользой и внести свой вклад в защиту морских обитателей коралловых рифов. Подсаживая кораллы на риф, туристы помогают сохранить его для будущих поколений, а также знакомятся с природой острова. Совет по развитию туризма Саньи планирует организовать дополнительные мероприятия, посвященные защите окружающей среды: виртуальные дискуссии с экспертами в сфере туризма, набор опытных сотрудников онлайн, курсы по коралловым рифам и морским наукам, посадка морских растений и кораллов на морском дне и многое другое.

Порадоваться вместе с Саньей 

Для создания новогодней атмосферы и предоставления туристам более широкого выбора развлечений Совет по развитию туризма Саньи привлек к сотрудничеству главные туристические достопримечательности. Такие туристические операторы, как Haichang Ocean Park, Tianya Haijiao, и владельцы популярных отелей проведут собственные мероприятия в рамках празднования китайского Нового года: гостей Саньи ждет Фестиваль китайской кухни с изобилием кулинарных изысков, а также новогодний парад плавучих средств, украшенных новогодними гирляндами, невероятное новогоднее шоу фейерверков и знаменитый танец дракона и льва.

Санья уже давно является главным зимним направлением для китайских и иностранных туристов благодаря своему умеренному климату. Совет по развитию туризма Саньи объединил туристические преимущества региона и его культурные возможности, чтобы сделать Праздник весны еще привлекательнее для туристов и подарить незабываемые впечатления для всей семьи.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1731079/Sanya_Welcomes_Travelers_Spring_Festival_Exciting_Lineup_Cultural_Activities.jpg

SOURCE Sanya Tourism Promotion Board

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