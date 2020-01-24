Представители DMCC в Давосе-2020 анонсировали создание Crypto Valley для развития отрасли блокчейна

Информация предоставлена

DMCC

24 янв, 2020, 13:14 GMT

- В Дубае появится крупнейшая в мире платформа технологий криптографии, блокчейна и распределенных реестров

ДУБАЙ, ОАЭ, 24 января 2020 г. /PRNewswire/ -- DMCC – ведущая международная зона свободной торговли и уполномоченный Правительством Дубая орган по управлению товарной торговлей и предпринимательской деятельностью, – сообщила о заключении стратегического партнерского соглашения с CV VC и CV Labs в целях создания на территории эмирата Crypto Valley (Криптовалютной долины) - крупнейшей в мире платформы для развития технологий криптографии, блокчейна и распределенных реестров.

DMCC Announces Crypto Valley in Dubai at Davos 2020, Boosting Blockchain Ecosystem
DMCC Announces Crypto Valley in Dubai at Davos 2020, Boosting Blockchain Ecosystem
DMCC Announces Crypto Valley in Dubai at Davos 2020, Boosting Blockchain Ecosystem
DMCC Announces Crypto Valley in Dubai at Davos 2020, Boosting Blockchain Ecosystem
World’s largest ecosystem for cryptographic, blockchain and distributed ledger technologies to launch in Dubai
World’s largest ecosystem for cryptographic, blockchain and distributed ledger technologies to launch in Dubai
DMCC Announces Crypto Valley in Dubai at Davos 2020, Boosting Blockchain Ecosystem
DMCC Announces Crypto Valley in Dubai at Davos 2020, Boosting Blockchain Ecosystem World’s largest ecosystem for cryptographic, blockchain and distributed ledger technologies to launch in Dubai

Проект "DMCC Crypto Valley", ориентированный на стимулирование развития, сотрудничества и структурной целостности мировой блокчейн-экономики, будет предоставлять широкий спектр услуг, включая инкубацию стартапов на ранних стадиях развития, пространства для коворкинга, инновационные сервисы для корпоративных клиентов, обучение основам блокчейна и предпринимательства, образовательные программы, организацию мероприятий, наставничество и финансирование.

Соглашение, подписанное в ходе проходящего в Давосе Всемирного экономического форума, предполагает сотрудничество между DMCC, CV VC и ее дочерним предприятием CV Labs в рамках формирования соответствующей экосистемы на территории делового квартала DMCC, Jumeirah Lake Towers (JLT), где на сегодняшний день зарегистрированы свыше 17 000 компаний.

"Мы рады заключить это соглашение с CV VC и анонсировать создание Сrypto Valley в самом центре ведущего делового квартала Дубая", - прокомментировал исполнительный председатель и генеральный директор DMCC Ахмед Бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem).

"DMCC представляет собой динамичный бизнес-хаб, расположенный на самом оживленном перекрестке мира и стимулирующий проходящие через Дубай процессы международной торговли. Создание Crypto Valley даст толчок дальнейшей оптимизации оживленной бизнес-среды города и окажет поддержку реализации расширенной стратегии правительства ОАЭ по привлечению новаторов и предпринимателей, способных формировать будущее мировой экономики", - добавил он.

По условиям соглашения, стороны будут совместными усилиями реализовывать Блокчейн-стратегию DMCC, согласованную с государственной программой Эмиратская блокчейн-стратегия  2021, а также поддерживать Дубайскую блокчейн-стратегию, представленную наследным принцем и главой Исполнительного совета Дубая Его Высочеством шейхом Хамданом бин Мохаммедом бин Рашидом Аль Мактумом (Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum).

"Мы рады расширить свое присутствие в регионе БВСА со столь влиятельным региональным партнером, как DMCC. По моему глубокому убеждению, компетенция компаний, базирующихся в Crypto Valley, обеспечит мощную поддержку амбициозным целям и стратегиям использования блокчейна как в Дубае, так и далеко за его пределами! С другой стороны, капитальные ресурсы региона БВСА посодействует реализации еще более успешных проектов и созданию перспективных блокчейн-стартапов в ОАЭ", - отметил основатель CV VC и CV Labs Ральф Глабишниг (Ralf Glabischnig).

"Мы планируем привлечь к проекту Crypto Valley наших передовых партнеров - CoreLedger, inacta, Lykke, Tezos и другие компании, которые уже осуществляют свою деятельность в этом регионе", - добавил он.

По данным отчета о результатах исследования DMCC Future of Trade (Будущее торговли), блокчейн-технологии способны на 20 процентов сократить связанные с мировой торговлей затраты на физические бумажные ресурсы, которые на сегодняшний день оцениваются на уровне 1,8 трлн долл. США. DMCC является членом Global Blockchain Council (Международного совета блокчейн-технологий).

Для получения дополнительной информации о проекте, а также по вопросу присоединения с DMCC следует обращаться к Джеймсу Бернарду (James Bernard), главе департамента корпоративных продаж DMCC и соучредителю Blockchain Innovation Group и Global Blockchain Council: James.Bernard@dmcc.ae.

Видео - https://www.youtube.com/watch?v=hT6P1PwP27w  
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1081510/DMCC_Announces_Crypto_Valley.jpg  
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1081511/DMCC_and_Crypto_Valley.jpg  
Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/1009140/DMCC_Logo.jpg

Контактная информация для СМИ: DMCC | Департамент по связям с общественностью и корпоративным коммуникациям | pr@dmcc.ae

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Представители DMCC в Давосе-2020 анонсировали создание Crypto Valley для развития отрасли блокчейна

Информация предоставлена

DMCC

24 янв, 2020, 13:14 GMT