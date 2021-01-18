Представляем телефон XOR TITANIUM

Команда XOR разработала современный телефон с мыслью о конечном пользователе. Мобильный телефон XOR, созданный специально для тех, кто высоко ценит дизайн, качество, мастерство изготовления и эксклюзивность, отвечает всем этим высоким требованиям.

Независимо от того, делаете ли вы это для защиты своего бизнеса или семьи, XOR позволяет создавать персональную сеть связи, с полной защитой от любого вторжения со стороны. Используя XOR, вы никогда не будете сомневаться в своей безопасности. И все это благодаря специальному дизайну, созданному для обеспечения безопасности.

БРЕНД

Компания XOR была основана небольшой группой предпринимателей, которые осознали потребность в наличии телефона премиального дизайна, способного обеспечить непревзойденную защиту. Они сформировали уникальную команду экспертов в своих областях, включая дизайнеров, инженеров, техников, мастеров, аудиоспециалистов и специалистов по материалам, чтобы воплотить свое видение в жизнь.

ДИЗАЙН и МАТЕРИАЛЫ

XOR TITANIUM воплощает в себе философию бренда, основанную на принципах органической геометрии. Команда дизайнеров с энтузиазмом относилась к созданию одновременно эргономичного, стильного и надежного объекта.

Обтекаемые поверхности создают края, пересечение которых определяет форму. Это органическое движение фиксируется с титановых сторон телефона. Форма нижней половины намеренно повторяет внутреннюю форму ладони, обеспечивая естественный захват пальцами руки. Верхняя половина имеет изгиб, который помогает зафиксировать большой и указательный пальцы в удобном положении, направляя их к защищенным кнопкам. Название данной серии включает наименование одного из ключевых материалов, использовавшихся в его конструкции: титана.

Телефоны XOR разработаны и изготовлены вручную в Англии. Для создания легкого, прочного и надежного телефона использовались только лучшие материалы. Телефон обладает загадочным видом и вызывает интерес, на нем нет ни одного фирменного наименования, кроме интригующего логотипа XOR.

Телефоны первой коллекции XOR представлены в четырех вариантах: TITANIUM Classic, TITANIUM Ebony, TITANIUM Marine и TITANIUM Rose.

Гипоаллергенный металлический сплав : телефон заключен в титан, который обладает такой же прочностью, как и сталь, но весит в два раза меньше. Сплав, отлитый при сверхвысоких температурах, но разработанный с учетом высокой точности, широко используется в аэрокосмической промышленности.

: телефон заключен в титан, который обладает такой же прочностью, как и сталь, но весит в два раза меньше. Сплав, отлитый при сверхвысоких температурах, но разработанный с учетом высокой точности, широко используется в аэрокосмической промышленности. Сапфировый хрустальный экран : отполированный до совершенства, его можно резать только с помощью инструментов с бриллиантовой облицовкой, в результате чего экран является практически невосприимчивым к царапинам.

: отполированный до совершенства, его можно резать только с помощью инструментов с бриллиантовой облицовкой, в результате чего экран является практически невосприимчивым к царапинам. Керамика : XOR использует высокотехнологичную керамику, известную своей невероятной прочностью и непревзойденной элегантностью, подобную той, которая применяется в космических аппаратах. Она известна невероятной устойчивостью к царапинам и уникальными термическими характеристиками.

: XOR использует высокотехнологичную керамику, известную своей невероятной прочностью и непревзойденной элегантностью, подобную той, которая применяется в космических аппаратах. Она известна невероятной устойчивостью к царапинам и уникальными термическими характеристиками. Кожа: мягкая, идеально гладкая и без дефектов, обволакивает заднюю часть каждого телефона. Каждая деталь высококачественной кожи тщательно проверяется, чтобы убедиться в однородности рисунка и премиальном качестве.

УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

XOR считает, что защита вашего самочувствия не менее важна, чем защита ваших данных. Каждый телефон XOR был дополнен встроенным датчиком качества воздуха, чтобы сообщать о любых загрязнителях. Качество воздуха можно отслеживать с помощью датчика в форме листа на домашнем экране: зеленый означает безопасность, желтый — тревожный уровень, в то время как красный — опасный для здоровья.

Каждый телефон XOR снабжен модулем аппаратного шифрования для защиты ваших персональных данных. Аппаратное шифрование является более эффективным, чем программное шифрование, поскольку оно осуществляется напрямую, без использования удаленных серверов, поэтому ключи шифрования не могут быть обнаружены. Два или более пользователей XOR могут обмениваться звонками и сообщениями с использованием сквозного шифрования с помощью уникальной контактной системы и серии надежных одноразовых паролей. XOR использует алгоритм Advanced Encryption System (AES): AES 256. Чтобы получить доступ к вашей персональной информации, хакеру потребуется попробовать 2256 различных комбинаций, чтобы найти нужную, на что уйдет 5,4 миллиарда лет.

Сохраненные на телефоне данные защищены возможностью дистанционного удаления с помощью удаленного секретного ключа, созданного при первоначальной настройке телефона. Это защищает пользователя и предоставляет ему полный контроль над своими данными в случае утери или кражи телефона.

Уникальный рингтон был создан известным британским певцом, композитором и продюсером Марком Сайфритцем (Mark Sayfritz). Атмосферная мелодия звонка XOR похожа на саундтрек к фильму. Более важно, что та же оригинальная композиция используется в нешифрованном (фортепиано) и шифрованном (синтезатор) варианте для дифференциации типа звонка, который вы получаете.

Телефон XOR TITANIUM снабжен активной технологией шумоподавления для устранения фонового шума. Лишние звуки фильтруются, а громкость звонка автоматически корректируется в зависимости от окружающего уровня шума, повышая качество звонка.

Каждый телефон XOR оснащен приемником, обеспечивающим беспроводную зарядку. Достаточно положить телефон на любую универсальную беспроводную зарядную панель для более удобной зарядки.

Уникальный пользовательский интерфейс интуитивно понятен и прост в использовании. Аналоговый циферблат на начальном экране снабжен логотипом. Это тонкое напоминание о том, что Вы постоянно находитесь под защитой 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Цены на телефоны XOR TITANIUM начинаются с £3000, телефоны будут доступны для заказа непосредственно с веб-сайта XOR — xorinc.uk с 18 января 2021 года.

Ссылка на библиотеку изображений: https://we.tl/t-coproOtqsY

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1420220/Handset.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1420219/XOR_Logo.jpg

SOURCE XOR