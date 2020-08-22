Предстоящая 18-я сессия CIEP продолжит процесс формирования глобального сообщества технологических инноваций

ШЭНЬЧЖЭНЬ (SHENZHEN), Китай, 22 августа 2020 г. /PRNewswire/ -- Чтобы идти в ногу со временем и делиться с миром "китайскими возможностями", Шэньчжэньский центр по международному обмену персоналом при спонсорской поддержке Министерства науки и техники КНР и Народного правительства Шэньчжэня проведет 18-ю Конференцию по вопросам международного обмена профессиональными кадрами (далее - CIEP). Мероприятие будет проходить на официальном сайте с использованием высоких технологий, которые позволят сформировать принципиально новую модель экспозиции, интегрирующую "онлайн-конференцию с оффлайн-активностями".

Встреча в "облаке" для совместного изучения путей развития

В условиях COVID-19 18-я сессия CIEP будет проходить в онлайн-формате с различными функциональными зонами: виртуальным выставочным залом, центрами совместных проектов, презентации почетных гостей, онлайн-рекрутинга и т.д. С помощью этой облачной платформы участники из всех уголков земного шара смогут обсудить актуальные проблемы отрасли и новые тенденции в сфере обмена международными специалистами.

По сообщению организаторов конференции, в виртуальном выставочном зале при помощи передовых технологий AR/VR/3D будут созданы "уличные" экспозиции с эффектом присутствия. Центр онлайн-рекрутинга познакомит участников мероприятия с преимуществами различных HR-организаций, которые продемонстрируют свои возможности для комплексного и бесконтактного подбора персонала. Инновационная платформа "талант-шоу совместных проектов" преодолеет границы времени и пространства, обеспечив интерактивную коммуникацию между персоналами, владельцами проектов и различными фондами.

Разрушая преграды для взаимовыгодного сотрудничества

Учрежденная в 2001 году CIEP как комплексная международная выставка сферы обмена кадрами, открытая для зарубежных экспертов, центров подготовки персонала, разработчиков инновационных технологий, успешно проводится вот уже 17 лет подряд.

Каждый год мероприятие привлекает профессиональные организации из 40 стран и регионов мира, а также свыше 35 000 зарубежных экспертов, студентов и специалистов. За это время выставка дала старт 10 000 успешно реализованных проектов.

Сегодня CIEP предоставляет важный мост для углубленного сотрудничества между Китаем и другими странами земного шара. В этом году почетным гостем мероприятия станет Россия. Соседняя сверхдержава представит на выставке свои достижения в сфере технологических инноваций и обмена специалистами с Китаем, обеспечив прочный фундамент для реализации новых совместных проектов.

Китайский рынок, более открытый для международного сотрудничества, активно расширяет сеть своих контактов с миром, формируя прогрессивную и благоприятную среду для развития отрасли. Организаторы CIEP приглашают всех желающих присоединиться к созданию глобального сообщества, стремящегося продвигать технологический прогресс и делиться "китайскими возможностями" для инновационного развития человечества.

Контактная информация: CIEP, Ван Чань (Wang Chan), [email protected]

SOURCE CIEP