Presenti.ai представляет онлайн-сервис для создания презентаций на базе ИИ -- практичную альтернативу Gamma

ГОНКОНГ, 11 декабря 2025 г. /PRNewswire/ -- Presenti.ai, облачная платформа для быстрого создания презентаций с помощью искусственного интеллекта, объявляет о запуске обновлённой версии сервиса. Решение позиционируется как практичная альтернатива Gamma и позволяет за считаные минуты превращать идеи, документы и медиафайлы в профессиональные презентации с минимальными усилиями со стороны пользователя.

Облачный AI-конструктор презентаций, ориентированный на скорость

Generate stunning presentations effortlessly with Presenti.ai's AI presentation maker

Presenti.ai полностью работает в браузере и не требует установки программного обеспечения. Пользователи могут создавать и редактировать презентации онлайн, подключать коллег к совместной работе в реальном времени и продолжать редактирование с любого устройства. Платформа поддерживает несколько сценариев генерации слайдов: создание презентации по короткому текстовому запросу, преобразование больших текстов в структурированный контент для слайдов, построение презентаций по плану выступления, а также конвертацию файлов Word, PDF, TXT, Markdown и Xmind в редактируемые презентации. Импортированные PPTX-файлы можно «обновить» с помощью ИИ, улучшив визуальную структуру и современный вид.

Расширенные AI-сценарии создания и доработки слайдов

В новой версии усилина автоматизация всех этапов подготовки презентации. Режим Expert Mode помогает собирать объёмные презентации с чётким делением на разделы и логикой повествования. Пользователи могут диктовать содержание голосом, превращая аудио в конспект для слайдов, или вставлять ссылку на веб-страницу и получать структурированную презентацию на основе её содержания. Встроенный ИИ-ассистент позволяет переписывать текст, менять тон и степень формальности, упрощать объяснения, генерировать таблицы и дорабатывать формулировки, а генерация изображений по теме слайда помогает сразу добавлять релевантную визуализацию.

Шаблоны, умная вёрстка и фокус на современных командах

Presenti.ai предлагает подборку бесплатных шаблонов для продуктовых презентаций, обучения, маркетинга, отчётности и внутренней коммуникации. Интеллектуальные инструменты вёрстки автоматически оптимизируют выравнивание, отступы и типографику, обеспечивая аккуратный вид слайдов без ручной «пиксель-правки». Платформа ориентирована на преподавателей, маркетологов, консультантов и продуктовые команды, которым регулярно нужно быстро превращать информацию в презентации. В качестве альтернативы Gamma сервис делает акцент на трёх ключевых характеристиках: быстрота (слайды за минуты), гибкость (поддержка множества форматов и источников контента) и доступность (работа в браузере и бесплатный входной порог).

Экспорт и интеграция в рабочий процесс

Готовые презентации можно экспортировать в форматы PDF, PPTX, PNG и JPG для офлайн-просмотра, печати или использования в сторонних инструментах и на встречах. Это упрощает встраивание Presenti.ai в существующие рабочие процессы компаний.

О Presenti.ai

Presenti.ai — онлайн-сервис для создания презентаций на базе ИИ, автоматически генерирующий и улучшающий слайды из текстовых запросов и импортируемых документов. Платформа поддерживает совместную работу в реальном времени, облачное хранение, шаблоны и ИИ-редактор, упрощая подготовку презентаций и предлагая альтернативу классическим редакторам и AI-платформам вроде Gamma.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2843513/presenti_ai_presentation_maker.jpg