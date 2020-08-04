Приложение LG ThinQ открывает новые пути к комфортному быту

Впервые представленное в ноябре 2015 года приложение на сегодняшний день доступно в более чем 150 странах мира, объединяя обширный спектр ИИ-устройств на базе технологии LG ThinQ с разнообразными гаджетами, подключенными по сети Wi-Fi. И компания LG продолжает расширять перечень совместимых с приложением устройств умного дома. На сегодняшний день в нем уже представлены ряд продуктов LG, включая стиральные машины, кондиционеры и очистители воздуха, телевизоры и холодильники, а также сушильные машины. Первая в России модель сушильной машины LG станет доступна в продаже в конце августа 2020 года.

Интерактивный мониторинг для комфортной жизни

Функция мониторинга в режиме реального времени посредством приложения LG ThinQ позволяет с легкостью проверять состояние всех совместимых устройств LG в доме. Вне зависимости от того, где находится пользователь, с помощью мобильного приложения в своем смартфоне он может оперативно получить информацию о том, сколько времени осталось до окончания цикла стирки и сушки белья, или же настроить опцию уведомлений об окончании процесса. Чтобы контролировать работу бытовых приборов, больше не нужно постоянно наведываться в прачечную или на кухню.

Техническая поддержка без проблем

Опция Smart Diagnosis™ в приложении LG ThinQ позволяет выполнять "профосмотры" устройств LG и дает полезные советы по их техническому обслуживанию. К примеру, если температура в холодильной камере поднялась выше нормальной отметки, приложение проверит настройки устройства и даст простые инструкции по внесению необходимых корректировок. Smart Diagnosis™ - это ваш личный технический специалист, всегда готовый прийти на помощь и обеспечить максимально эффективную работу техники.

Не забудьте: регистрация продукта служит залогом получения надлежащего гарантийного обслуживания и оперативной технической поддержки.

Удаленное управление - дополнительная свобода действий

Приложение LG ThinQ позволяет с удобством управлять домашней техникой из любой точки земного шара: вы можете дистанционно включать, выключать, запускать, останавливать или настраивать все совместимые с приложением устройства. В число дополнительных возможностей приложения входит загрузка новых специализированных программ стирки и сушки белья, настройка параметров температуры кондиционера воздуха, а также выполнение других бытовых задач, не вставая с дивана и не отвлекаясь от любимого телесериала. Столь комплексные функции управления оставляют вам больше времени на отдых и развлечения.

Не просто приложение - настоящая революция в бытовой технике

Приложение LG ThinQ наглядно демонстрирует основную цель бренда: упрощать управление, обеспечивать индивидуальную настройку, и гарантировать энергоэффективность устройств. Расширяя возможности приложения, LG создает комплексную платформу управления умным домом и обеспечивает получение круглосуточной клиентской поддержки одним нажатием пальца. Приложение - ключевой элемент текущей экосистемы LG ThinQ и будущей концепции универсального бытового решения, позволяющего пользователям по всему миру получать больше удовольствия от жизни.

Скачать мобильное приложение LG ThinQ можно в Google Play и App Store. Больше информации о функциях приложения см. по ссылке: lg.com/global/lg-thinq.

О компании LG Electronics, Inc.

LG Electronics - международный разработчик технологических инноваций и производитель потребительских товаров, присутствующий почти во всех странах мира. В штате персонала компании работает 74 000 человек. В состав холдинга LG входят пять специализированных предприятий – Home Appliance & Air Solution (бытовая техника и кондиционирование воздуха), Home Entertainment (домашние развлекательные системы), Mobile Communications (мобильные коммуникации), Vehicle Component Solutions (автокомпоненты) и Business Solutions (решения для бизнеса). Объем поступлений от продаж продукции компании в 2019 году составил 53 млрд долл. США. LG является ведущим производителем широкого спектра продуктов - от телевизоров, стиральных машин, холодильников, кондиционеров, мобильных устройств до цифровых табло и автокомпонентов. Компания славится своими премиальными брендами LG SIGNATURE и LG ThinQ, воплощающими новейшие разработки LG в сфере технологий искусственного интеллекта. Больше новостей от LG см. на сайте www.LGnewsroom.com

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1222320/final.jpg

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