Призовой фонд агротехнической премии Global FoodTech Challenge составит 2 млн долл. США

ДУБАЙ (ОАЭ), 4 апреля 2022 г. /PRNewswire/ -- Организаторы премии Global FoodTech Challenge объявили сегодня о том, что ее призовой фонд составит 2 млн долл. США. О проведении второй по счету премии Global FoodTech Challenge было объявлено в ходе выставки EXPO2020 Dubai. Целью конкурса является поиск технологических инноваций следующей волны на пути к эффективному и устойчивому преобразованию традиционных методов ведения сельского хозяйства.

Конкурс проводится среди стартапов на ранних стадиях развития, начиная с международных университетских исследовательских групп и заканчивая индивидуальными предпринимателями и малым бизнесом, и к участию в нем приглашаются проекты по двум ключевым направлениям: 1) «производство продуктов питания» с акцентом на решении проблем доступности и избытка продуктов питания, а также на изучении альтернатив «нового поколения», удовлетворяющих потребности в питательных веществах; 2) «потери продовольствия и пищевых отходов» с акцентом на обеспечении устойчивости поставок продовольствия и развития планеты в целом.

Поделив между собой призовой фонд в размере до 2 млн долл. США, победители получат возможность масштабировать свою бизнес-модель в ОАЭ при поддержке научно-исследовательских и опытно-конструкторских центров, акселераторов стартапов, коммерческих стимулов и наставничества, что поможет им с выводом разрабатываемых продуктов на рынок. К участию в конкурсе приглашаются проекты со всех регионов, при этом в приоритетном порядке будут рассматриваться кандидаты из стран с развитой агротехнической отраслью.

Премия FoodTech Challenge проводится Министерством по вопросам изменения климата и окружающей среды ОАЭ и базирующейся в Абу-Даби компанией Tamkeen, которая сотрудничает с ведущими местными и международными организациями в реализации проектов, обогащающих социальный, культурный и образовательный ландшафт ОАЭ. В этом году в организации конкурса также участвует ASPIRE, подразделение по управлению программами Совета по исследованиям в области передовых технологий (ATRC), который осуществляет надзор за финансированием исследований и разработок в Абу-Даби и ОАЭ в целом. Каждое направление поддерживается местными лидерами отрасли. В частности, ADQ и Silal выступают партнерами по направлению увеличения производства продуктов питания, а Emirates Foundation — партнером по направлению сокращения потерь продовольствия и пищевых отходов.

Комментируя запуск конкурса, министр по вопросам изменения климата и окружающей среды Ее Превосходительство Мариам Альмхейри (Mariam Almheiri) заявила следующее: «Важность продовольственной безопасности никогда не была более актуальной, а проблемы, связанные с функционированием логистических цепочек и изменением климата, в корне меняют наш мир. Нам необходимо переосмыслить концепцию «продовольствие для будущего» и экологически устойчивые методы ведения сельского хозяйства и использовать лучшие технические достижения в этой области. Конкурс FoodTech Challenge поможет нам с поиском таких решений, поскольку он признает центральную роль, которую должны играть инновации в решении наших общих проблем».

Председатель правления компании Tamkeen Рима аль-Мокарраб (Rima Al Mokarrab) добавила: «Для реализации долгосрочных и далеко идущих целей ОАЭ в области продовольственной безопасности требуются смелые подходы, способствующие формированию творческих идей, новых моделей и широкой координации с глобальной агротехнической экосистемой. Конкурс FoodTech Challenge собирает мощный консорциум многопрофильных партнеров, которые способствуют прогрессу, поддерживая устойчивые, технологичные и коммерчески жизнеспособные решения для процветания здесь, в ОАЭ».

Генеральный секретарь ATRC Его Превосходительство Фейсал Аль-Баннай (Faisal Al Bannai), комментируя прорывные технологии, заявил следующее: «ОАЭ — это сегодня один из самых интересных регионов в мире, если говорить об инновациях и использовании потенциала передовых технологий для поиска решений для некоторых из наиболее насущных проблем общества. Конкурс FoodTech Challenge стал очередной иллюстрацией этой роли ОАЭ. Страна привлекает лучшие умы планеты, которые объединяют усилия для сотрудничества, освоения и расширения границ агротехнического сектора».

В число партнеров конкурса также вошли Abu Dhabi Global Market, Abu Dhabi Residents Office, Catalyst Accelerator и Khalifa Fund for Enterprise Development.

Заявки на участие будут приниматься до июня, когда будет составлен шорт-лист из 10 лучших команд, которые получат возможность провести презентацию своего проекта на церемонии награждения в ноябре. Участники могут подать свои заявки на сайте www.foodtechchallenge.com.

В первом конкурсе FoodTech Challenge было представлено 437 проектов из 68 стран, а победителями стали конкурсанты из Австралии, Саудовской Аравии, ОАЭ и Великобритании.

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