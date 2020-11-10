Продажи пылесосов TROUVER в рамках фестиваля Double 11 начинаются в полдень 11 ноября

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Solo10 — вертикальный пылесос, отличающийся стильным дизайном, с цветным жидкокристаллическим дисплеем и длительным временем автономной работы. Пылесос приводится в действие высокоскоростным электродвигателем TROUVER AERO3.0 с управлением от цифрового привода, развивающим скорость до 80 тысяч об/мин, что обеспечивает более высокую мощность всасывания по сравнению с большинством проводных пылесосов, предлагаемых на рынке. Его 6-элементная аккумуляторная батарея высокой емкости (2000 мА·ч) может обеспечивать до 48 минут мощного всасывания, что позволяет произвести уборку всей площади дома без подзарядки.

При такой высокой скорости вращения конструкторы электродвигателей TROUVER провели множество имитационных экспериментов и испытаний на рабочем колесе и подшипнике двигателя с целью обеспечения его оптимальной производительности, динамического равновесия и максимального срока службы среди всех аналогов.

«Solo10 — высокоэкономичный продукт, предназначенный для молодых профессионалов, только что начавших свою карьеру и новую независимую жизнь. Это высокотехнологичное устройство для уборки помещений имеет превосходную производительность и обеспечивает каждому комфортное и чистое пространство для реализации своих целей и надежд», — заявил президент TROUVER Вайшен Чжан (Weisheng Zhang).

Модель Solo10 рассчитана на беспрепятственное использование молодыми потребителями:

этот пылесос отличается эргономичной конструкцией, универсальностью и легкостью (весом не более 1,4 кг);

быстро превращается в ручной пылесос одним щелчком;

комплектуется комбинированной насадкой для точечной очистки вдоль кромок и узких щелей;

роликовая щетка с покрытием из мягкого бархата толщиной 0,05 мм обеспечивает более мягкий контакт при удалении мелкой пыли и частиц с поверхности пола и из щелей, улавливая пылевых клещей и перхоть с одновременным сокращением количества пыли в помещении и улучшением качества воздуха в доме;

съемный пылесборник легко отделяется от корпуса для очистки;

5-кратное шумоподавление обеспечивает снижение уровня фонового шума;

другой заметной особенностью модели Solo10 является многоконусная конструкция циклонного пылеуловителя, способная задерживать частицы размером от 0,3 мкм. На ранних этапах разработки специалисты НИОКР по бренду TROUVER продумывали свыше 20 планов и выбрали шестигранную конструкцию как наиболее подходящую для данной системы, которая обеспечивает эффективность улавливания пыли из воздуха на уровне 99,5%. Система изоляции пылесборника предотвращает попадание пыли в HEPA-фильтр.

Кроме того, специалисты НИОКР по бренду TROUVER разработали интегрированную систему оптимизации воздушного охлаждения DualCool, обеспечивающую надлежащее охлаждение каждого элемента аккумуляторной батареи во время работы и превосходное рассеивание тепла.

Пылесос Solo10 имеет маркировку CE, подтверждающую его соответствие требованиям европейских директив и стандартов качества, а его конструкция основана на нескольких запатентованных разработках под маркой TROUVER, принадлежащей технологической компании экосистемы Xiaomi, ориентированной на передовые научные исследования и разработки и включающей в себя подразделение НИОКР, специалисты которого имеют опыт работы в аэрокосмической сфере.

О бренде TROUVER

Бренд TROUVER принадлежит одному из основных ведущих предприятий экологической цепи Xiaomi — компании Dreame Technology. TROUVER, являющийся первопроходцем в области технологий, промышленного дизайна, искусства и моды, а также в разработке матрицы цепей поставок, стремится создавать продукцию нового уровня, в основу которой заложена эффективная базовая технология для молодежи.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1330823/image_1.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1330824/image_2.jpg



SOURCE TROUVER