Продолжатель 600-летней традиции «Восточного шоколада» ищет свой путь в Хайкоу

ХАЙКОУ, Китай, 8 января 2021 г. /PRNewswire/ -- Праздник Весны — самый значимый фестиваль китайской культуры — уже совсем скоро. Ву Тичжэн (Wu Qizhen), 66-летний наследник традиционной технологии производства сахара, включенной в список нематериального культурного наследия, занимался обучением работников производству коричневого сахара для последнего «сладкого» заказа перед началом фестиваля 3 февраля.

Мастерская по производству коричневого сахара г-на Ву была открыта в городе Цунтан, к югу от Хайкоу, провинция Хайнань. Согласно историческим данным, традиционная сахарная промышленность существует в городе Цунтан уже более 600 лет. Местный сахарный тростник является сырьем для цунтанского коричневого сахара, который изготавливается посредством таких процессов, как отжим сока, кипячение и кристаллизация. Его называют «Восточным шоколадом», и он обладает великолепными питательными и целебными свойствами.

Г-н Ву рассказал нам, что его коричневый сахар изготавливается по традиционной методике, включающей в себя экстракцию сока, фильтрацию, кипячение и кристаллизацию. Процесс превращения сырого тростникового сока в сироп занимает от 8 до 12 часов. Кипящий сироп разливается по формам для последующей кристаллизации, сушки и получения кубиков. Этот сахарный кубик имеет привлекательную форму и шоколадный цвет, но при этом обладает освежающим сладким вкусом и мгновенно тает во рту.

По словам г-на Ву, местные жители считают традиционную технику производства сахара прекрасным, но тяжелым ремеслом с низкой отдачей. В настоящее время в городе Цунтан живет только пять последователей традиционной технологии производства сахара, возраст каждого из которых превышает 50 лет.

Традиционная мастерская по производству коричневого сахара г-на Ву была включена в список объектов нематериального культурного наследия Хайкоу (на уровне провинции). В дополнение к традиционному ассортименту из имбирного коричневого сахара, розового коричневого сахара и джуджубе, г-н Ву планировал вывести новый сорт с хайнаньскими характеристиками: кокосовый коричневый сахар. Кроме того, в 2020 году он модернизировал производственное оборудование и начал обучать своего сына, который принадлежит к шестому поколению приверженцев традиционной технологии производства сахара. «Возможно, по мере развития мастерской, появится больше людей, желающих изучить традиционное искусство производства сахара», — заявил г-н Ву.

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Подпись: Рабочий заливает кипящий коричневый сахарный сироп в форму и дожидается формирования кубиков сахара.

SOURCE Wu Qizhen's brown sugar workshop