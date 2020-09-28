Профессионалы из разных стран объединились, чтобы пережить новые яркие эмоции, путешествуя по острову Хайнань, Китай

В качестве стартового мероприятия тематической серии «Быть вместе, быть лучше» был выбран и организован тур по острову «Быть вместе, в лучшем Хайнане». Для участия в нём выбрали профессионалов из 16 стран, живущих в разных регионах Китая. В эту делегацию вошли известные блогеры, селебрити Интернета, дипломаты, представители туристических агентств, учёные, медиа-эксперты, предприниматели, а также другие профессионалы. Поездка началась 19 сентября с города Хайкоу – столицы провинции.

«Увидеть собственными глазами и пережить всё, что с нами произошло на протяжении трёх дней гораздо важнее и интереснее, чем услышать об этом 100 раз. Познавая красоту природы и удивительную местную культуру, я действительно смог почувствовать уникальность разнообразия традиций Хайнаня, в то же время научившись понимать и уважать эту уникальность», - признался сирийский участник тура Саккур Хусейн.

Одна из достопримечательностей столицы провинции города Хайкоу - историческая улица Цилоу, тропический лес в округе Баотин и прекрасные пляжи на побережье города Санья произвели по-настоящему яркое впечатление на участников делегации со всего мира.

Ведущая церемонии открытия Ольга из России, активистка движения по защите окружающей среды, каждый год приезжает на Хайнань в командировки. Но на этот раз Ольга добавила к своему сформировавшемуся мнению об острове новые детали: «Организаторы очень заботятся о нас, и это произвело на меня сильное впечатление. Заметно, насколько для жителей Хайнаня важно уделять большое внимание развитию экологического туризма и как они в этом преуспели, сохраняя природную красоту и чистый воздух».

Международная делегация опытных профессионалов тура «Быть вместе на лучшем Хайнане» объехала весь остров. Группа из 25 представителей 16-ти стран мира смогла познакомиться с наиболее яркими местами, также участвуя в популяризации культуры и туризма Хайнаня, соприкоснувшись с некоторыми традициями местных жителей.

Зина - известный блогер TikTokа из Чехии задокументировала весь тур, проводя прямые трансляции. Наслаждаясь куриным супом на кокосовом бульоне или готовя ципа с женщинами из народности Ли, она показала своим поклонникам в Интернете каждую деталь этой поездки. Таким образом, ещё больше людей получили возможность виртуально присоединиться к путешествию по Хайнаню.

Трёхдневный тур по острову и его удивительным достопримечательностям помог максимально насладиться красотой Хайнаня. Что еще более важно, гостеприимство жителей острова произвело огромное впечатление на делегацию. Хорошее настроение, прекрасная тропическая природа, разные культуры, мировоззрения и концепции вместе смешиваются и существуют в гармонии на этом международном туристическом острове. Он даёт миру надежду сосредоточиться на общении, взаимодействии и сотрудничестве. С учётом сказанного, более открытый, более здоровый и более гостеприимный Хайнань очень скоро будет готов приветствовать туристов и гостей из разных уголков мира. ---авторы репортажа: Чен Льеи Ольга Гальперович

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1282202/FAB_World_Culture__Comms_Ltd.jpg

SOURCE FAB World Culture Comms Ltd.