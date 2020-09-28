Профессионалы из разных стран объединились, чтобы пережить новые яркие эмоции, путешествуя по острову Хайнань, Китай
28 сент, 2020, 13:14 BST
ПЕКИН, 28 сентября 2020 г. /PRNewswire/ -- После публикации «Общего плана строительства порта свободной торговли на Хайнане» во второй декаде сентября состоялось первое глобальное мероприятие по продвижению туризма на этом тропическом острове. Мероприятие организовано Департаментом туризма, культуры, радио, телевидения и спорта провинции Хайнань с целью содействия глобальному культурному обмену и популяризации международного имиджа порта свободной торговли Хайнаня с целью развития островной провинции как ведущего направления туризма после пандемии Covid -19.
В качестве стартового мероприятия тематической серии «Быть вместе, быть лучше» был выбран и организован тур по острову «Быть вместе, в лучшем Хайнане». Для участия в нём выбрали профессионалов из 16 стран, живущих в разных регионах Китая. В эту делегацию вошли известные блогеры, селебрити Интернета, дипломаты, представители туристических агентств, учёные, медиа-эксперты, предприниматели, а также другие профессионалы. Поездка началась 19 сентября с города Хайкоу – столицы провинции.
«Увидеть собственными глазами и пережить всё, что с нами произошло на протяжении трёх дней гораздо важнее и интереснее, чем услышать об этом 100 раз. Познавая красоту природы и удивительную местную культуру, я действительно смог почувствовать уникальность разнообразия традиций Хайнаня, в то же время научившись понимать и уважать эту уникальность», - признался сирийский участник тура Саккур Хусейн.
Одна из достопримечательностей столицы провинции города Хайкоу - историческая улица Цилоу, тропический лес в округе Баотин и прекрасные пляжи на побережье города Санья произвели по-настоящему яркое впечатление на участников делегации со всего мира.
Ведущая церемонии открытия Ольга из России, активистка движения по защите окружающей среды, каждый год приезжает на Хайнань в командировки. Но на этот раз Ольга добавила к своему сформировавшемуся мнению об острове новые детали: «Организаторы очень заботятся о нас, и это произвело на меня сильное впечатление. Заметно, насколько для жителей Хайнаня важно уделять большое внимание развитию экологического туризма и как они в этом преуспели, сохраняя природную красоту и чистый воздух».
Международная делегация опытных профессионалов тура «Быть вместе на лучшем Хайнане» объехала весь остров. Группа из 25 представителей 16-ти стран мира смогла познакомиться с наиболее яркими местами, также участвуя в популяризации культуры и туризма Хайнаня, соприкоснувшись с некоторыми традициями местных жителей.
Зина - известный блогер TikTokа из Чехии задокументировала весь тур, проводя прямые трансляции. Наслаждаясь куриным супом на кокосовом бульоне или готовя ципа с женщинами из народности Ли, она показала своим поклонникам в Интернете каждую деталь этой поездки. Таким образом, ещё больше людей получили возможность виртуально присоединиться к путешествию по Хайнаню.
Трёхдневный тур по острову и его удивительным достопримечательностям помог максимально насладиться красотой Хайнаня. Что еще более важно, гостеприимство жителей острова произвело огромное впечатление на делегацию. Хорошее настроение, прекрасная тропическая природа, разные культуры, мировоззрения и концепции вместе смешиваются и существуют в гармонии на этом международном туристическом острове. Он даёт миру надежду сосредоточиться на общении, взаимодействии и сотрудничестве. С учётом сказанного, более открытый, более здоровый и более гостеприимный Хайнань очень скоро будет готов приветствовать туристов и гостей из разных уголков мира. ---авторы репортажа: Чен Льеи Ольга Гальперович
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SOURCE FAB World Culture Comms Ltd.