Программа "Hakka Spring Festival Gala 2021 -- Thailand (Bangkok) Night" выходит в эфир

Праздничное мероприятие "Hakka Spring Festival Gala 2021 — Thailand (Bangkok) Night" проводилось под руководством информационной службы Народного правительства провинции Гуандун и муниципалитета Мэйчжоу, а также совместно с телерадиостанцией Мэйчжоу, городской Федерацией вернувшихся из-за рубежа китайцев (Meizhou Federation of Returned Overseas Chinese) и отделом экономического обмена «Азия-Таиланд» Генеральной торговой палаты Таиланда.

Мероприятие Hakka Spring Festival Gala проводится уже семь лет подряд. В 2019 и 2020 годах оно успешно прошло в Индонезии и Малайзии под приветственные и одобрительные отзывы представителей народности хакка, проживающих за рубежом. Тайская часть этого праздничного мероприятия — Thailand (Bangkok) Night — в этом году была представлена по видеоканалу, связывающему Мэйчжоу и Бангкок, распространяя культуру хакка по странам и регионам вдоль коридора «Один пояс и один путь» и по всему миру и укрепляя тем самым связи между представителями народности хакка, проживающими на исторической родине и за рубежом.

Мероприятие Hakka Spring Festival Gala постепенно превратилось из регионального празднества в масштабное событие, выходящее за пределы Китая, распространяющее культуру хакка и рассказывающее о Китае всему миру. По словам организаторов, в этом году праздничное мероприятие включает в себя великолепные театральные представления в регионе проживания хакка, многие из которых завоевали награды на Гуандунском фестивале искусств. Оно демонстрирует успехи Мэйчжоу в борьбе с эпидемией, а также искоренение нищеты и обеспечение решающей победы в построении среднезажиточного общества во всех отношениях в прошлом году.

Ссылка на вложенные изображения:

Ссылка: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=383958

Подпись: На месте проведения Hakka Spring Festival Gala 2021 — Thailand (Bangkok) Night

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1434528/Hakka_Spring_Festival_Gala_2021.jpg

SOURCE The Information Office of the People's Government of Meizhou Municipality