PUBG MOBILE Russia празднует успешное партнерство с Delivery Club

Игрокам дали возможность стать курьерами в игре, выполняя заказы на специальной карте, которая включала в себя известные русские достопримечательности Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи. За прохождение можно было получить призы в виде купонов на скидку от 10 до 25% в приложении Delivery Club и внутриигровые костюмы. Игроки также могли выиграть мерч PUBG MOBILE и настоящий куриный обед во время прямых трансляций PUBG MOBILE с инфлюенсерами и принимая участие в розыгрыше с хэштегом #КуриныйОбедВместе.

Коллаборация была посвящена идее "единства" и подчеркивала связь между игроками, вкусной едой и культурой. PUBG MOBILE и Delivery Club поддержали россиян во время особенно трудного периода пандемии и планируют и дальше вдохновлять игроков через свои внутриигровые и оффлайн ивенты.

О PUBG MOBILE

PUBG MOBILE основана на игре PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS, которая в 2017 году покорила мир интерактивных развлечений. До 100 игроков прыгают с парашютом на удаленный остров, чтобы сражаться в битве, где победитель получает все.

Игроки должны найти и собрать собственное оружие, транспортные средства и припасы, а также победить всех соперников на визуально и тактически насыщенном поле битвы, которое вынуждает попасть в сужающуюся игровую зону.

Чтобы узнать больше, посетите официальный вебсайт партнерской программы или официальные страницы PUBG MOBILE в Vk, Twitter и YouTube.

Фотография - https://mma.prnewswire.com/media/1313922/PUBG_MOBILE_PUBG_MOBILE_Russia.jpg

Фотография - https://mma.prnewswire.com/media/1313923/PUBG_MOBILE_PUBG_MOBILE_Russia.jpg

SOURCE PUBG MOBILE