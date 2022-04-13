Рабочая группа по здравоохранению G20 создает глобально признанный паспорт вакцинации

Рабочая группа по здравоохранению стран «Большой двадцатки» (G20) в Индонезии приступает к проведению серии совещаний в рамках создания глобально признанного паспорта вакцинации и рада приветствовать новых международных участников

ДЖАКАРТА (Индонезия), 13 апреля 2022 г. /PRNewswire/ -- Став председателем предстоящего саммита G20, Индонезия приступила к проведению серии совещаний Рабочей группы по здравоохранению, организованных Министерством здравоохранения Индонезии, которые прошли 28–30 марта 2022 года в Джакарте, Индонезия.

Председательство Индонезии в G20 направлено на согласование безопасного и разумного с точки зрения здравоохранения порядка путешествий по всему миру, в особенности на признание сертификатов вакцинации против COVID-19 в связи с глобальной пандемией. Цель совещаний Рабочей группы по здравоохранению заключалась в поощрении диалога в области охраны здоровья между странами-участницами и синхронизации глобальных протоколов в области здравоохранения.

В работе совещания приняли участие 70 иностранных и 50 местных делегатов. В работе сессии лично приняли участие представители Австралии, Аргентины, Соединенного Королевства, Индии и других стран, а также Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ). В то же время в совещании участвовали виртуально представители Канады, Франции и других стран, а также сотрудники международных организаций, таких как Всемирный Банк.

«Нам необходимо синхронизировать медицинские протоколы в глобальном масштабе для обеспечения безопасности международных путешествий, а также скорейшего и устойчивого социально-экономического восстановления», — заявил министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин (Budi Gunadi Sadikin).

На совещании Рабочей группы по здравоохранению было объявлено о начале стандартизации цифровых сертификатов вакцинации против COVID-19 с помощью универсального верификатора, созданного в соответствии со стандартами ВОЗ. Эта система работает через Интернет и может использоваться на всех устройствах. Каждая страна может продолжать использовать применяемую на своей территории в настоящее время систему или QR-коды.

Ограничения, предусмотренные в медицинских протоколах, различаются в зависимости от страны. Например, европейские страны, такие как Дания, Венгрия и т. д., отменили все меры, но некоторые всё еще требуют предъявить свидетельство о вакцинации по прибытии. В то время как страны Ближнего Востока и Африки по-прежнему требуют предъявления свидетельства о вакцинации или анализа ПЦР.

Каждой стране предоставлена гибкость в применении необходимых медицинских протоколов на ее территории. Однако эти процедуры являются четкими и универсальными и тем самым укрепляют глобальную архитектуру здравоохранения и облегчают международные путешествия.

Для обеспечения взаимосвязи медицинской информации необходима синхронизация медицинских протоколов. Ожидается, что этот процесс начнется со стран «Большой двадцатки» и распространится на другие страны по всему миру.

На втором совещании Рабочей группы по здравоохранению, которое состоится в Ломбоке в июне, будет обсуждаться вопрос о глобальном фонде здравоохранения на случай будущей пандемии. На последнем совещании Рабочей группы по здравоохранению, которое состоится на Бали в ноябре, будет обсуждаться тема глобальных медицинских исследований.

Более подробная информация представлена на веб-сайте Министерства здравоохранения Индонезии: https://www.kemkes.go.id/.

SOURCE The Indonesian Ministry of Health