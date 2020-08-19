Радушный и гостеприимный Шаньдун: стартовало онлайн-голосование за лучшие туристические и культурные продукты провинции

ЦЗИНАНЬ (JINAN), Китай, 19 августа 2020 г. /PRNewswire/ -- С целью популяризации культурно-туристических ресурсов Шаньдуна за рубежом провинциальное управление по вопросам культуры и туризма представило кампанию под названием "Радушный Шандун, гостеприимный Шаньдун", в рамках которой власти региона мир с уникальным культурным наследием, а также с обширными возможностями для туризма и рекреации. К участию в кампании приглашаются все желающие.

Для этого необходимо: посетить веб-сайт ( https://travelshandong.com/ ) или англоязычную страницу в Facebook ( www.facebook.com/visitshandong ) в период с 15 августа по 13 сентября и нажать на изображение или ссылку, чтобы перейти на страницу мероприятия и проголосовать за понравившийся продукт.

Организаторы кампании подготовили специальную лотерею с замечательными призами. Победителей лотереи ждут: 1-й приз (2 участника): пятидневный тур по провинции Шаньдун (включая авиаперелет). 2-й приз (6 участников): керамическая статуэтка с изображением горы Тайшань 3-й приз (12 участников): фарфоровый чайный сервиз, памятный приз (70 участников): традиционная головоломка "лубань" из красного сандала

Шаньдун - колыбель китайской цивилизации. Именно здесь в небеса устремляется величественная гора Тайшань, и воды Желтой реки впадают в море. Здесь появился на свет великий Конфуций. Природа наградила Шаньдун обширными богатствами, и местные жители стремятся жить в гармонии с окружающим миром. Гостеприимный Шаньдун приглашает друзей из всех уголков земного шара познакомиться поближе со своим богатейшим культурным наследием и роскошными пейзажами.

Ссылки на изображения, сопровождающие данный пресс-релиз:

Ссылка: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=369562

Подпись под фото: Радушный Шандун, гостеприимный Шаньдун

SOURCE Shandong Provincial Department of Culture and Tourism