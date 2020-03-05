Райский курорт JA Manafaru Maldives переходит на систему "Все включено"

Теперь гости могут воспользоваться комплексным планом питания, включающим в себя кулинарные изыски в 7 ресторанах и барах, бесплатные закуски и элитные напитки с 11:00 до 23:00, наслаждаясь островной жизнью на великолепном атолле Хаа-Алиф, окруженном лагуной на северной оконечности Мальдивских островов.

Генеральный директор курорта Карен Меррик (Karen Merrick) прокомментировал событие следующим образом: "Попадая на этот райский остров, вы забываете обо всех заботах. Мы не хотим, чтобы наши гости тратили время на просчитывание затрат, мы хотим, чтобы они с головой погрузились в отдых и установили глубокую, осознанную связь с потрясающими природными пейзажами. Это наше лучшее предложение, которое позволит еще большему количеству гостей побывать в JA Manafaru".

Шикарный курорт, окруженный живописными песчаными пляжами и кристально чистой водой, изобилующей экзотической морской флорой и фауной, предлагает гостям 84 роскошных виллы и резиденции, расположенные на пляже и над водой, каждая из которых имеет собственный небольшой бассейн. В семи красивых ресторанах по системе "все включено" подаются разнообразные блюда традиционной индийской кухни, иностранные деликатесы и морепродукты. Потрясающий фирменный ресторан "White Orchid" находится прямо в океане, где гости могут насладиться бризом и попробовать превосходную азиатскую кухню. Гостям также доступен большой выбор элитных напитков в нескольких частях курорта, включая "Horizon Lounge" с видом на океан, "Andiamo Bistro and Pool" на фоне роскошной зелени и "Ocean Grill", где можно поужинать прямо на пляже под звездами.

Среди множества занятий для взрослых и детей — дайвинг, водный спорт и экскурсии, а также посещение центра Marine Awareness Centre, занимающегося охраной местной экологии. Путешественники могут взять уроки мальдивской кухни, понаблюдать за дельфинами, отправиться на живописный прогулку на лодке или экскурсию по местным островам, порыбачить или поиграть в экогольф. Здесь также есть престижный спа-центр Calm Spa Sanctuary, предлагающий аюрведу, ароматерапию и оздоравливающие процедуры для души. Чтобы гости всех возрастов были заняты делом, на территории курорта работают клубы для детей и подростков.

Благодаря наличию 5 звезд и премии TripAdvisor Travellers Choice Award 2019, JA Manafaru является одним из самых востребованных направлений в Индийском океане и завоевал популярность среди пар и семей. Получил "Легендарный" статус по версии Preferred Hotels & Resorts — рейтинга выдающихся объектов в самых замечательных регионах мира.

Видео - https://mma.prnewswire.com/media/1099337/JA_Resorts_and_Hotels.mp4

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1097906/JA_Manafaru_Maldives_All_Inclusive.jpg

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SOURCE JA Resorts & Hotels