Рейтинг лучших университетов мира 2022 года - QS World University Rankings 2022
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08 июн, 2021, 21:00 BST
Российские университеты достигли рекордных высот в последнем издании рейтинга лучших университетов мира QS
ЛОНДОН, 8 июня 2021 г. /PRNewswire/ -- Научно-исследовательский центр QS Quacquarelli Symonds сегодня опубликовал восемнадцатое издание рейтинга лучших университетов мира – QS World University Rankings. Согласно результатам рейтинга QS World University Rankings 2022, четыре российских университета, вошедших в топ-500, достигли своих лучших позиций.
За всю историю рейтинга лучших университетов мира – QS World University Rankings в него вошло рекордное количество российских университетов – 48. Только три страны представлены в рейтинге бóльшим количеством университетов: Китай (58 университетов в QS World University Rankings 2022), Великобритания (90) и США (177).
Среди российских вузов, вошедших в топ-500 рейтинга, свои позиции улучшили:
- Российский университет дружбы народов (совместное 317 место), который поднялся за последний год на девять позиций; данный вуз улучшает свои позиции пятый год подряд
- Казанский федеральный университет (совместное 347 место), который поднимается в рейтинге шестой год подряд
- Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (393 место), который впервые вошел в топ-400 рейтинга
- Дальневосточный федеральный университет (совместное 461 место), который поднялся на 32 позиции за прошедший год, университет растёт в рейтинге четвёртый год подряд.
Ведущим университетом России уверенно остаётся Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, который пятый год подряд сохраняет своё место в топ-100 лучших университетов мира.
Результаты также показывают, что прогресс российских вузов в рейтинге лучших университетов мира QS за последний год замедлился. Шесть из семи университетов России в верхней части списка снизили свои позиции за прошедший год, и количество университетов, снизивших свои позиции (13), превышает количество университетов, улучшивших свои позиции (10) в рейтинге.
Из 48 российских университетов, вошедших в рейтинг:
- 10 университетов улучшили свои позиции по сравнению с прошлым годом
- 13 университетов снизили свои позиции по сравнению с прошлым годом
- 9 университетов сохранили свои прошлогодние позиции
- 16 университетов вошли в рейтинг впервые
Полный список российских университетов, вошедших в рейтинг, можно найти в конце этого пресс-релиза.
Тем не менее, результаты опроса более чем 130 000 представителей международных академических кругов продолжают свидетельствовать о положительной динамике репутационных показателей, достигнутой российскими вузами:
- в 2017 году доля номинаций, поступивших в адрес российских университетов из зарубежных стран, составила 24 %
- в текущем году этот показатель вырос до 28 %, что свидетельствует о росте международного признания российских вузов
- вместе с тем российским университетам предстоит ещё многое сделать для укрепления академической репутации в международных кругах. 64 % номинаций, поступивших в адрес российских университетов из зарубежных стран, были получены из Центральной Европы, что указывает на более широкое признание в странах-соседях и возможности дальнейшего укрепления репутации в странах дальнего зарубежья.
Бен Саутер, директор аналитического центра QS, комментирует: «Хотя впечатляющие темпы роста, достигнутые российскими университетами за последние пять лет, в этом году снизились, вузам страны есть чем гордиться. Не следует забывать, что совсем недавно, в 2016 году, только пять российских университетов входили в число 400 лучших в мире. С тех пор это число утроилось. Это является свидетельством работы, проделанной Правительством России по повышению их узнаваемости и интернационализации».
Результаты российских университетов в рейтинге лучших университетов мира – QS World University Rankings 2022:
|
2022
|
2021
|
Университет
|
78
|
74
|
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова
|
242=
|
225
|
Санкт-Петербургский государственный университет
|
246=
|
228=
|
Новосибирский государственный университет
|
272=
|
250=
|
Томский государственный университет
|
281=
|
282=
|
Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана
|
290=
|
281
|
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
|
305=
|
298=
|
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
|
317=
|
326=
|
Российский университет дружбы народов
|
319=
|
314=
|
Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ
|
347=
|
370=
|
Казанский (Приволжский) федеральный университет
|
351=
|
331=
|
Уральский федеральный университет
|
362=
|
348=
|
МГИМО Университет МИД России
|
365=
|
360=
|
Университет ИТМО
|
393=
|
401=
|
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
|
395=
|
401=
|
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
|
461=
|
493=
|
Дальневосточный федеральный университет
|
487=
|
428=
|
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»
|
531-540
|
521-530
|
Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г.Чернышевского
|
531-540
|
591-600
|
Южный федеральный университет
|
561-570
|
571-580
|
Алтайский государственный университет
|
581-590
|
591-600
|
Самарский национальный исследовательский университет (Самарский университет)
|
651-700
|
-
|
Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта
|
651-700
|
601-650
|
Университет Лобачевского
|
651-700
|
-
|
Сеченовский университет
|
701-750
|
751-800
|
Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова
|
701-750
|
701-750
|
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»
|
701-750
|
-
|
Уфимский государственный авиационный технический университет
|
801-1000
|
-
|
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
|
801-1000
|
-
|
Казанский национальный исследовательский технологический университет
|
801-1000
|
-
|
Российский химико-технологический университет имени Д.И.Менделеева
|
801-1000
|
801-1000
|
Новосибирский государственный технический университет
|
801-1000
|
801-1000
|
Пермский государственный национальный исследовательский университет
|
801-1000
|
801-1000
|
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
|
801-1000
|
801-1000
|
Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)
|
801-1000
|
-
|
Тюменский государственный университет
|
1001-1200
|
-
|
Иркутский государственный университет
|
1001-1200
|
1001+
|
Российский государственный гуманитарный университет
|
1001-1200
|
1001+
|
Санкт-Петербургский горный университет
|
1001-1200
|
1001+
|
Сибирский федеральный университет
|
1001-1200
|
-
|
Российский государственный педагогический университет имени А.И.Герцена
|
1001-1200
|
-
|
Белгородский государственный национальный исследовательский университет
|
1001-1200
|
1001+
|
Воронежский государственный университет
|
1201+
|
-
|
Донской государственный технический университет
|
1201+
|
-
|
МИРЭА – Российский технологический университет
|
1201+
|
-
|
Московский городской университет
|
1201+
|
-
|
Московский педагогический государственный университет
|
1201+
|
-
|
Национальный исследовательский университет Московский энергетический институт
|
1201+
|
-
|
Российский государственный аграрный университет – Московская сельскохозяйственная академия имени К.А.Тимирязева
|
© QS Quacquarelli Symonds 2004-2021 https://www.TopUniversities.com/.
Все права защищены.
В этом году в институциональный рейтинг QS вошли 1300 высших учебных заведений из 97 стран, 145 вузов вошло в указанный рейтинг впервые. 6415 учебных заведений были допущены к участию в опросах, 1705 из них вошли в выборку для анализа. При расчёте позиций вузов в рейтинге были учтены результаты опросов более 130 000 представителей академических кругов и 75 000 представителей организаций-работодателей, а также 14,7 миллионов публикаций за период с 2015 по 2019 год и 96 миллионов цитирований этих публикаций за период с 2015 по 2020 годы.
|
QS World University Rankings 2022: Топ-20
|
2022
|
2021
|
Название учебного заведения
|
Страна
|
1
|
1
|
Массачусетский технологический институт
|
США
|
2
|
5
|
Оксфордский университет
|
Великобритания
|
3=
|
2
|
Стэнфордский университет
|
США
|
3=
|
7
|
Кембриджский университет
|
Великобритания
|
5
|
3
|
Гарвардский университет
|
США
|
6
|
4
|
Калифорнийский технологический институт
|
США
|
7
|
8
|
Имперский колледж Лондона
|
Великобритания
|
8=
|
6
|
Швейцарская высшая техническая школа Цюриха
|
Швейцария
|
8=
|
10
|
Университетский колледж Лондона
|
Великобритания
|
10
|
9
|
Чикагский университет
|
США
|
11
|
11
|
Национальный университет Сингапура
|
Сингапур
|
12
|
13
|
Наньянский технологический университет
|
Сингапур
|
13
|
16
|
Пенсильванский университет
|
США
|
14=
|
14
|
Федеральная политехническая школа Лозанны
|
Швейцария
|
14=
|
17
|
Йельский университет
|
США
|
16
|
20
|
Эдинбургский университет
|
Великобритания
|
17
|
15
|
Университет Цинхуа
|
Китай
|
18
|
23
|
Пекинский университет
|
Китай
|
19
|
19
|
Колумбийский университет
|
США
|
20
|
12
|
Принстонский университет
|
США
|
© QS Quacquarelli Symonds 2004-2021 https://www.topuniversities.com/.
Все права защищены.
Методология
QS использует шесть показателей для составления институционального рейтинга:
1. Академическая репутация (40 %): качественный показатель, рассчитываемый на основе результатов опроса более 130 000 представителей академических кругов;
2. Репутация среди работодателей (10 %): качественный показатель, рассчитываемый на основе результатов опроса более 75 000 представителей академических кругов;
3. Соотношение количество преподавателей и студентов (20 %): количественный показатель, представляет собой соотношение количества студентов к общему числу преподавателей, что даёт информацию о вероятных размерах классов в учебном заведении;
4. Количество цитирований на одного преподавателя и сотрудника (20 %): количественный показатель научной производительности, который измеряет среднее количество цитирований на одного преподавателя и сотрудника по данным международной наукометрической платформы Scopus компании Elsevier;
5. Доля иностранных преподавателей и сотрудников (5 %): один из двух количественных показателей интернационализации, представляет собой отношение количества иностранных преподавателей и сотрудников к общему количеству преподавателей и сотрудников в учебном заведении и свидетельствует о способности университета привлекать талантливых преподавателей из зарубежных стран;
6. Доля иностранных студентов (5 %): второй из двух количественных показателей интернационализации, представляет собой отношение количества иностранных студентов к общему количеству студентов в учебном заведении и свидетельствует о способности университета привлекать талантливых студентов из зарубежных стран.
Подробную информацию о методологии рейтинга можно найти по ссылке: https://www.topuniversities.com/qs-world-university-rankings/methodology.
Полная версия рейтинга будет доступна на сайте www.TopUniversities.com с 23:00 по московскому времени во вторник 8 июня 2021 года.
Сопутствующие ссылки
SOURCE QS Quacquarelli Symonds
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