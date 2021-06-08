Рейтинг лучших университетов мира 2022 года - QS World University Rankings 2022

Российские университеты достигли рекордных высот в последнем издании рейтинга лучших университетов мира QS

ЛОНДОН, 8 июня 2021 г. /PRNewswire/ -- Научно-исследовательский центр QS Quacquarelli Symonds сегодня опубликовал восемнадцатое издание рейтинга лучших университетов мира – QS World University Rankings. Согласно результатам рейтинга QS World University Rankings 2022, четыре российских университета, вошедших в топ-500, достигли своих лучших позиций.

За всю историю рейтинга лучших университетов мира – QS World University Rankings в него вошло рекордное количество российских университетов – 48. Только три страны представлены в рейтинге бóльшим количеством университетов: Китай (58 университетов в QS World University Rankings 2022), Великобритания (90) и США (177).

Среди российских вузов, вошедших в топ-500 рейтинга, свои позиции улучшили:

- Российский университет дружбы народов (совместное 317 место), который поднялся за последний год на девять позиций; данный вуз улучшает свои позиции пятый год подряд

- Казанский федеральный университет (совместное 347 место), который поднимается в рейтинге шестой год подряд

- Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (393 место), который впервые вошел в топ-400 рейтинга

- Дальневосточный федеральный университет (совместное 461 место), который поднялся на 32 позиции за прошедший год, университет растёт в рейтинге четвёртый год подряд.

Ведущим университетом России уверенно остаётся Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, который пятый год подряд сохраняет своё место в топ-100 лучших университетов мира.

Результаты также показывают, что прогресс российских вузов в рейтинге лучших университетов мира QS за последний год замедлился. Шесть из семи университетов России в верхней части списка снизили свои позиции за прошедший год, и количество университетов, снизивших свои позиции (13), превышает количество университетов, улучшивших свои позиции (10) в рейтинге.

Из 48 российских университетов, вошедших в рейтинг:

- 10 университетов улучшили свои позиции по сравнению с прошлым годом

- 13 университетов снизили свои позиции по сравнению с прошлым годом

- 9 университетов сохранили свои прошлогодние позиции

- 16 университетов вошли в рейтинг впервые

Полный список российских университетов, вошедших в рейтинг, можно найти в конце этого пресс-релиза.

Тем не менее, результаты опроса более чем 130 000 представителей международных академических кругов продолжают свидетельствовать о положительной динамике репутационных показателей, достигнутой российскими вузами:

- в 2017 году доля номинаций, поступивших в адрес российских университетов из зарубежных стран, составила 24 %

- в текущем году этот показатель вырос до 28 %, что свидетельствует о росте международного признания российских вузов

- вместе с тем российским университетам предстоит ещё многое сделать для укрепления академической репутации в международных кругах. 64 % номинаций, поступивших в адрес российских университетов из зарубежных стран, были получены из Центральной Европы, что указывает на более широкое признание в странах-соседях и возможности дальнейшего укрепления репутации в странах дальнего зарубежья.

Бен Саутер, директор аналитического центра QS, комментирует: «Хотя впечатляющие темпы роста, достигнутые российскими университетами за последние пять лет, в этом году снизились, вузам страны есть чем гордиться. Не следует забывать, что совсем недавно, в 2016 году, только пять российских университетов входили в число 400 лучших в мире. С тех пор это число утроилось. Это является свидетельством работы, проделанной Правительством России по повышению их узнаваемости и интернационализации».

Результаты российских университетов в рейтинге лучших университетов мира – QS World University Rankings 2022:

2022 2021 Университет 78 74 Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова 242= 225 Санкт-Петербургский государственный университет 246= 228= Новосибирский государственный университет 272= 250= Томский государственный университет 281= 282= Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана 290= 281 Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет) 305= 298= Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 317= 326= Российский университет дружбы народов 319= 314= Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ 347= 370= Казанский (Приволжский) федеральный университет 351= 331= Уральский федеральный университет 362= 348= МГИМО Университет МИД России 365= 360= Университет ИТМО 393= 401= Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 395= 401= Национальный исследовательский Томский политехнический университет 461= 493= Дальневосточный федеральный университет 487= 428= Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 531-540 521-530 Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г.Чернышевского 531-540 591-600 Южный федеральный университет 561-570 571-580 Алтайский государственный университет 581-590 591-600 Самарский национальный исследовательский университет (Самарский университет) 651-700 - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта 651-700 601-650 Университет Лобачевского 651-700 - Сеченовский университет 701-750 751-800 Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова 701-750 701-750 Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 701-750 - Уфимский государственный авиационный технический университет 801-1000 - Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 801-1000 - Казанский национальный исследовательский технологический университет 801-1000 - Российский химико-технологический университет имени Д.И.Менделеева 801-1000 801-1000 Новосибирский государственный технический университет 801-1000 801-1000 Пермский государственный национальный исследовательский университет 801-1000 801-1000 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 801-1000 801-1000 Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет) 801-1000 - Тюменский государственный университет 1001-1200 - Иркутский государственный университет 1001-1200 1001+ Российский государственный гуманитарный университет 1001-1200 1001+ Санкт-Петербургский горный университет 1001-1200 1001+ Сибирский федеральный университет 1001-1200 - Российский государственный педагогический университет имени А.И.Герцена 1001-1200 - Белгородский государственный национальный исследовательский университет 1001-1200 1001+ Воронежский государственный университет 1201+ - Донской государственный технический университет 1201+ - МИРЭА – Российский технологический университет 1201+ - Московский городской университет 1201+ - Московский педагогический государственный университет 1201+ - Национальный исследовательский университет Московский энергетический институт 1201+ - Российский государственный аграрный университет – Московская сельскохозяйственная академия имени К.А.Тимирязева © QS Quacquarelli Symonds 2004-2021 https://www.TopUniversities.com/. Все права защищены.

В этом году в институциональный рейтинг QS вошли 1300 высших учебных заведений из 97 стран, 145 вузов вошло в указанный рейтинг впервые. 6415 учебных заведений были допущены к участию в опросах, 1705 из них вошли в выборку для анализа. При расчёте позиций вузов в рейтинге были учтены результаты опросов более 130 000 представителей академических кругов и 75 000 представителей организаций-работодателей, а также 14,7 миллионов публикаций за период с 2015 по 2019 год и 96 миллионов цитирований этих публикаций за период с 2015 по 2020 годы.

QS World University Rankings 2022: Топ-20 2022 2021 Название учебного заведения Страна 1 1 Массачусетский технологический институт США 2 5 Оксфордский университет Великобритания 3= 2 Стэнфордский университет США 3= 7 Кембриджский университет Великобритания 5 3 Гарвардский университет США 6 4 Калифорнийский технологический институт США 7 8 Имперский колледж Лондона Великобритания 8= 6 Швейцарская высшая техническая школа Цюриха Швейцария 8= 10 Университетский колледж Лондона Великобритания 10 9 Чикагский университет США 11 11 Национальный университет Сингапура Сингапур 12 13 Наньянский технологический университет Сингапур 13 16 Пенсильванский университет США 14= 14 Федеральная политехническая школа Лозанны Швейцария 14= 17 Йельский университет США 16 20 Эдинбургский университет Великобритания 17 15 Университет Цинхуа Китай 18 23 Пекинский университет Китай 19 19 Колумбийский университет США 20 12 Принстонский университет США © QS Quacquarelli Symonds 2004-2021 https://www.topuniversities.com/. Все права защищены.

Методология

QS использует шесть показателей для составления институционального рейтинга:

1. Академическая репутация (40 %): качественный показатель, рассчитываемый на основе результатов опроса более 130 000 представителей академических кругов;

2. Репутация среди работодателей (10 %): качественный показатель, рассчитываемый на основе результатов опроса более 75 000 представителей академических кругов;

3. Соотношение количество преподавателей и студентов (20 %): количественный показатель, представляет собой соотношение количества студентов к общему числу преподавателей, что даёт информацию о вероятных размерах классов в учебном заведении;

4. Количество цитирований на одного преподавателя и сотрудника (20 %): количественный показатель научной производительности, который измеряет среднее количество цитирований на одного преподавателя и сотрудника по данным международной наукометрической платформы Scopus компании Elsevier;

5. Доля иностранных преподавателей и сотрудников (5 %): один из двух количественных показателей интернационализации, представляет собой отношение количества иностранных преподавателей и сотрудников к общему количеству преподавателей и сотрудников в учебном заведении и свидетельствует о способности университета привлекать талантливых преподавателей из зарубежных стран;

6. Доля иностранных студентов (5 %): второй из двух количественных показателей интернационализации, представляет собой отношение количества иностранных студентов к общему количеству студентов в учебном заведении и свидетельствует о способности университета привлекать талантливых студентов из зарубежных стран.

Подробную информацию о методологии рейтинга можно найти по ссылке: https://www.topuniversities.com/qs-world-university-rankings/methodology.

Полная версия рейтинга будет доступна на сайте www.TopUniversities.com с 23:00 по московскому времени во вторник 8 июня 2021 года.

Сопутствующие ссылки

http://www.qs.com/



SOURCE QS Quacquarelli Symonds