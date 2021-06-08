Рейтинг лучших университетов мира 2022 года - QS World University Rankings 2022

Информация предоставлена

QS Quacquarelli Symonds

08 июн, 2021, 21:00 BST

Российские университеты достигли рекордных высот в последнем издании рейтинга лучших университетов мира QS

ЛОНДОН, 8 июня 2021 г. /PRNewswire/ -- Научно-исследовательский центр QS Quacquarelli Symonds сегодня опубликовал восемнадцатое издание рейтинга лучших университетов мира – QS World University Rankings. Согласно результатам рейтинга QS World University Rankings 2022, четыре российских университета, вошедших в топ-500, достигли своих лучших позиций.

За всю историю рейтинга лучших университетов мира – QS World University Rankings в него вошло рекордное количество российских университетов – 48. Только три страны представлены в рейтинге бóльшим количеством университетов: Китай (58 университетов в QS World University Rankings 2022), Великобритания (90) и США (177).

Среди российских вузов, вошедших в топ-500 рейтинга, свои позиции улучшили:

-  Российский университет дружбы народов (совместное 317 место), который поднялся за последний год на девять позиций; данный вуз улучшает свои позиции пятый год подряд

-  Казанский федеральный университет (совместное 347 место), который поднимается в рейтинге шестой год подряд

-  Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (393 место), который впервые вошел в топ-400 рейтинга

-  Дальневосточный федеральный университет (совместное 461 место), который поднялся на 32 позиции за прошедший год, университет растёт в рейтинге четвёртый год подряд.

Ведущим университетом России уверенно остаётся Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, который пятый год подряд сохраняет своё место в топ-100 лучших университетов мира.

Результаты также показывают, что прогресс российских вузов в рейтинге лучших университетов мира QS за последний год замедлился. Шесть из семи университетов России в верхней части списка снизили свои позиции за прошедший год, и количество университетов, снизивших свои позиции (13), превышает количество университетов, улучшивших свои позиции (10) в рейтинге.

Из 48 российских университетов, вошедших в рейтинг:

-  10 университетов улучшили свои позиции по сравнению с прошлым годом

-  13 университетов снизили свои позиции по сравнению с прошлым годом

-  9 университетов сохранили свои прошлогодние позиции

-  16 университетов вошли в рейтинг впервые

Полный список российских университетов, вошедших в рейтинг, можно найти в конце этого пресс-релиза.

Тем не менее, результаты опроса более чем 130 000 представителей международных академических кругов продолжают свидетельствовать о положительной динамике репутационных показателей, достигнутой российскими вузами:

-  в 2017 году доля номинаций, поступивших в адрес российских университетов из зарубежных стран, составила 24 %

-  в текущем году этот показатель вырос до 28 %, что свидетельствует о росте международного признания российских вузов

-  вместе с тем российским университетам предстоит ещё многое сделать для укрепления академической репутации в международных кругах. 64 % номинаций, поступивших в адрес российских университетов из зарубежных стран, были получены из Центральной Европы, что указывает на более широкое признание в странах-соседях и возможности дальнейшего укрепления репутации в странах дальнего зарубежья.

Бен Саутер, директор аналитического центра QS, комментирует: «Хотя впечатляющие темпы роста, достигнутые российскими университетами за последние пять лет, в этом году снизились, вузам страны есть чем гордиться. Не следует забывать, что совсем недавно, в 2016 году, только пять российских университетов входили в число 400 лучших в мире. С тех пор это число утроилось. Это является свидетельством работы, проделанной Правительством России по повышению их узнаваемости и интернационализации».

Результаты российских университетов в рейтинге лучших университетов мира – QS World University Rankings 2022:

2022

2021

Университет

78

74

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова

242=

225

Санкт-Петербургский государственный университет

246=

228=

Новосибирский государственный университет

272=

250=

Томский государственный университет

281=

282=

Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана

290=

281

Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)

305=

298=

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

317=

326=

Российский университет дружбы народов

319=

314=

Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ

347=

370=

Казанский (Приволжский) федеральный университет

351=

331=

Уральский федеральный университет

362=

348=

МГИМО Университет МИД России

365=

360=

Университет ИТМО

393=

401=

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

395=

401=

Национальный исследовательский Томский политехнический университет

461=

493=

Дальневосточный федеральный университет

487=

428=

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»

531-540

521-530

Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г.Чернышевского

531-540

591-600

Южный федеральный университет

561-570

571-580

Алтайский государственный университет

581-590

591-600

Самарский национальный исследовательский университет (Самарский университет)

651-700

-

Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта

651-700

601-650

Университет Лобачевского

651-700

-

Сеченовский университет

701-750

751-800

Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова

701-750

701-750

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»

701-750

-

Уфимский государственный авиационный технический университет

801-1000

-

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

801-1000

-

Казанский национальный исследовательский технологический университет

801-1000

-

Российский химико-технологический университет имени Д.И.Менделеева

801-1000

801-1000

Новосибирский государственный технический университет

801-1000

801-1000

Пермский государственный национальный исследовательский университет

801-1000

801-1000

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации

801-1000

801-1000

Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)

801-1000

-

Тюменский государственный университет

1001-1200

-

Иркутский государственный университет

1001-1200

1001+

Российский государственный гуманитарный университет

1001-1200

1001+

Санкт-Петербургский горный университет

1001-1200

1001+

Сибирский федеральный университет

1001-1200

-

Российский государственный педагогический университет имени А.И.Герцена

1001-1200

-

Белгородский государственный национальный исследовательский университет

1001-1200

1001+

Воронежский государственный университет

1201+

-

Донской государственный технический университет

1201+

-

МИРЭА – Российский технологический университет

1201+

-

Московский городской университет

1201+

-

Московский педагогический государственный университет

1201+

-

Национальный исследовательский университет Московский энергетический институт

1201+

-

Российский государственный аграрный университет – Московская сельскохозяйственная академия имени К.А.Тимирязева

© QS Quacquarelli Symonds 2004-2021 https://www.TopUniversities.com/.

Все права защищены.

В этом году в институциональный рейтинг QS вошли 1300 высших учебных заведений из 97 стран, 145 вузов вошло в указанный рейтинг впервые. 6415 учебных заведений были допущены к участию в опросах, 1705 из них вошли в выборку для анализа. При расчёте позиций вузов в рейтинге были учтены результаты опросов более 130 000 представителей академических кругов и 75 000 представителей организаций-работодателей, а также 14,7 миллионов публикаций за период с 2015 по 2019 год и 96 миллионов цитирований этих публикаций за период с 2015 по 2020 годы.

QS World University Rankings 2022: Топ-20

2022

2021

Название учебного заведения

Страна

1

1

Массачусетский технологический институт

США

2

5

Оксфордский университет

Великобритания

3=

2

Стэнфордский университет

США

3=

7

Кембриджский университет

Великобритания

5

3

Гарвардский университет

США

6

4

Калифорнийский технологический институт

США

7

8

Имперский колледж Лондона

Великобритания

8=

6

Швейцарская высшая техническая школа Цюриха

Швейцария

8=

10

Университетский колледж Лондона

Великобритания

10

9

Чикагский университет

США

11

11

Национальный университет Сингапура

Сингапур

12

13

Наньянский технологический университет

Сингапур

13

16

Пенсильванский университет

США

14=

14

Федеральная политехническая школа Лозанны

Швейцария

14=

17

Йельский университет

США

16

20

Эдинбургский университет

Великобритания

17

15

Университет Цинхуа

Китай

18

23

Пекинский университет

Китай

19

19

Колумбийский университет

США

20

12

Принстонский университет

США

© QS Quacquarelli Symonds 2004-2021 https://www.topuniversities.com/.

Все права защищены.

Методология

QS использует шесть показателей для составления институционального рейтинга:

1.  Академическая репутация (40 %): качественный показатель, рассчитываемый на основе результатов опроса более 130 000 представителей академических кругов;

2.  Репутация среди работодателей (10 %): качественный показатель, рассчитываемый на основе результатов опроса более 75 000 представителей академических кругов;

3.  Соотношение количество преподавателей и студентов (20 %): количественный показатель, представляет собой соотношение количества студентов к общему числу преподавателей, что даёт информацию о вероятных размерах классов в учебном заведении;

4.  Количество цитирований на одного преподавателя и сотрудника (20 %): количественный показатель научной производительности, который измеряет среднее количество цитирований на одного преподавателя и сотрудника по данным международной наукометрической платформы Scopus компании Elsevier;

5.  Доля иностранных преподавателей и сотрудников (5 %): один из двух количественных показателей интернационализации, представляет собой отношение количества иностранных преподавателей и сотрудников к общему количеству преподавателей и сотрудников в учебном заведении и свидетельствует о способности университета привлекать талантливых преподавателей из зарубежных стран;

6.  Доля иностранных студентов (5 %): второй из двух количественных показателей интернационализации, представляет собой отношение количества иностранных студентов к общему количеству студентов в учебном заведении и свидетельствует о способности университета привлекать талантливых студентов из зарубежных стран.

Подробную информацию о методологии рейтинга можно найти по ссылке: https://www.topuniversities.com/qs-world-university-rankings/methodology.

Полная версия рейтинга будет доступна на сайте www.TopUniversities.com с 23:00 по московскому времени во вторник 8 июня 2021 года.

Сопутствующие ссылки

http://www.qs.com/

SOURCE QS Quacquarelli Symonds

Другие материалы из этого источника

QS World University Rankings 2022...

Обзор

Другие пресс-релизы на аналогичные темы