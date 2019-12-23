Рекордные 400 000 гостей присутствовали во время звукового шторма Marvel в течение трех незабываемых дней фестиваля MDL Beast в Эр-Рияде

Его Превосходительство Турки ибн Абдул Мохсен аль-Шейх (Turki bin Abdulmohsen Al-Sheikh), председатель Главного управления развлекательных мероприятий, говорит: «Мы надеемся, что событие, свидетелями которого в течение трех дней были тысячи людей, будет первым среди многих последующих крупномасштабных и ярких культурных, художественных и развлекательных мероприятий, которые пройдут в этой стране с богатой культурой, ценным историческим наследием и широкими возможностями, благодаря тому, что мы открыты миру и приглашаем всех узнать ближе Саудовскую Аравию. Мы гордимся тем, что сумели привлечь лучших местных и международных исполнителей в Эр-Рияд — сердце Королевства, и не можем не поделиться новостью о том, что ждет страну и фестиваль MDL Beast: следите за новостями».

Музыка

На сцене Big Beast более 45 000 человек наслаждались беспрецедентными композициями таких международных исполнителей мирового класса, как Мартин Гаррикс (Martin Garrix), Дэвид Гетта (David Guetta), J Balvin, Афроджек (Afrojack), Monsta X, R3hab, Salvatore Ganacci, Стив Аоки (Steve Aoki) и Себастьян Ингроссо (Sebastian Ingrosso), выступившими вместе с лучшими диджеями Саудовской Аравии, такими как Cosmicat, DJ Baloo, Vinyl Mode и Dish Dash.

R3hab прокомментировал свое участие в этом фестивале: «Больше всего мне понравилась неординарность этого события: полное слияние нескольких местных исполнителей и множества международных диджеев — и все было представлено на высшем уровне. Это особенное мероприятие, я никогда прежде не видел ничего подобного».

Корейская группа Monsta X делится впечатлениями: «Мы безумно рады принимать участие в фестивале MDL Beast в качестве корейской поп-группы на главной сцене Big Beast в Саудовской Аравии! Это намного больше, чем музыкальный фестиваль: это еще одна возможность связать мир в единое целое. Мы исполнены чувства благодарности за всемерную поддержку нашего monbebe и будем продолжать работать и нести нашу музыку всему миру».

Стив Аоки остановился у посвященного ему зала PizzAoki, чтобы встретиться с фанатами и перекусить. И в стиле Аоки он бросил десять тортов в толпу во время исполнения энергичной композиции перед совместным выступлением с J Balvin и Monsta X на сцене для театральных постановок.

MDL Beast XP

Гости фестиваля из Саудовской Аравии и со всего мира посетили зону MDL Beast XP, на территории которой расположена собственная студия звукозаписи и смогли заглянуть в будущее, поэкспериментировать со звуком и стать ближе к музыке.

Искусство

В ходе фестиваля MDL Beast 22 театральные труппы со всего мира поставили сногсшибательные пьесы во время шествия 12-метровых верблюдов-единорогов, демонстрируя невероятное слияние традиций и современной культуры.

Один из высокопоставленных гостей фестиваля сказал следующее: «Доставляет большое удовольствие видеть так много талантливых исполнителей и высококачественных развлекательных мероприятий в Саудовской Аравии, свидетелем которых мы были в прошедшие 72 часа. Благодаря большому количеству исполнителей из разных уголков мира это был действительно уникальный опыт. Мы наблюдаем большие перемены в этой стране: мы знаем, что они не могли произойти за одну ночь, но фестиваль MDL Beast сыграл неоценимую роль в переходе этой страны на новый этап развития».

Творческий директор фестиваля MDL Beast Джон Раш (John Rash) говорит: «То, чего достигла наша команда здесь, в Саудовской Аравии, превзошло даже мои самые смелые мечты, претворив в жизнь планы по проведению этого мероприятия международного класса и подняв его на качественно новый уровень, проработав каждую отдельную деталь. Я ценю предоставившуюся мне возможность принять участие в этом неординарном мероприятии не только в истории Саудовской Аравии, но и среди крупнейших фестивалей мира. Следите за новостями, фестиваль the Beast вернется!»

Примечания для редакторов:

Полный материал можно скачать на сайте MDL Beast Media House:

https://mdlbeast.studiomediahouse.com

Видеоматериалы предоставляются бесплатно и без ограничений, связанных с охраной авторских прав.

www.youtube.com/mdlbeast

Видео — https://mma.prnewswire.com/media/1058620/MDL_Beast_Festival_Video.mp4

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1058634/MDL_Beast_Festival_1.jpg

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SOURCE MDL Beast Festival