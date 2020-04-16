Релиз открытой бета-версии игры Area F2 состоялся 16 апреля

В ходе дорелизного тестирования посредством Google Play приложение Area F2 получило рейтинг Facebook на уровне 4.8/5. Area F2 открывает владельцам мобильных телефонов доступ к принципиально новому стилю классических "стрелялок". В узком, но многомерном пространстве н экране игроки могут привлекать к противостоянию отряды спецназа. В игре нет необходимости добывать или приобретать оружие, а агенты обладают исключительными способностями - в точности, как герои в играх МОВА. Однако, умелая стрельба не гарантирует игрокам победы. Лучшим оружием в Area F2 является тактика. Игрокам придется использовать беспилотники для сбора информации о расположении и силах врага, разрабатывать гибкие тактические планы и проходить различные уровни. Игра с элементами боевой стрельбы призвана совершить настоящую революцию в жанре классических шутеров, где "выживает сильнейший", наиболее ярким представителем которого можно назвать Battle Royal Game.

"Меньший размер экрана автоматически обуславливает более интенсивные, насыщенные и короткие бои, - комментирует известный геймер Хаяши (Hayashii), пользующийся высоким авторитетом в YouTube-сообществе. - Процесс сбор информации с помощью потрясающего игрового арсенала, как и возможность внезапного нападения на врагов реально впечатляют".

На выбор игроков Area F2 представлены 20+ агентов-персонажей, олицетворяющих различных бойцов спецназа. Используя уникальные гаджеты, игроки могут открывать подавляющий огонь из пулеметов, разрушать стены с полностью разрывных снарядов и даже устанавливать мины в местах потенциального проникновения врага. Разнообразное шпионское оборудование - дроны, мониторы и т.д., - позволяет с легкостью обнаруживать цели и подавлять вражеские сигналы обнаружения.

"Вы буквально почувствуете себя на передовой, - отмечает публикующий продюсер Area F2 для команды разработчиков продукта. - С помощью этого продукта мы намереваемся полностью трансформировать сегмент мобильных игр". Игра с реалистичными визуальными эффектами позволяет игрокам погрузиться в атмосферу настоящего военного сражения.

Кроме того, Area F2 возражает древние техники ближнего боя. В вооруженных силах и правоохранительных органах под ближним боем понимается тактика, охватывающая широкий спектр разнообразных техник, а в игре это понятие дополнительно подразумевает применение оружия, амуниции и брони в условиях боя на ближней дистанции. С практической точки зрения, ближний бой происходит в радиусе 30 метров, что создает возможность для ручной схватки.

Разнообразные модели атаки предоставляют игрокам многочисленные альтернативы традиционным путям проникновения на территорию врага (окнам и дверям), характерным для классических шутеров. Стены и крыши некоторых игровых объектов можно укреплять или разрушать. Это обстоятельство бросает вызов навыкам и тактике игроков, поскольку каждая стена потенциально может оказаться точкой проникновения врага. Пробивая стены или полы тараном, гранатами, взрывчаткой или снарядами, игроки могут совершать дерзкие набеги на расположение врага в другом замкнутом пространстве. С помощью ружей, стреляющих "кошками", игроки могут взбираться на стены, свободно реализуя свои самые смелые стратегии.

Для получения дополнительной информации:

Ссылка для загрузки: https://go.onelink.me/app/areaf2public

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Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1156119/Area_F2_game.jpg

SOURCE Area F2