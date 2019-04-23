Решения Infortrend в 2019 году: платформа Docker, флеш-массивы, гибридное облако, граничные вычисления, искусственный интеллект и многое другое

СИНЬБЭЙ, Тайвань, 23 апреля 2019 г. /PRNewswire/ -- Корпорация Infortrend® Technology, Inc. (листинг TWSE: 2495) объявила о поддержке нескольких динамичных технологий и решений, которые существенно повысят функциональные возможности хранилищ Infortrend.

Инновации начинаются с совмещения решения EonStor GS и платформы Docker. Традиционные хранилища используются только для хранения данных. Благодаря интеграции с контейнером Docker функциональные возможности традиционного хранилища GS удалось расширить до внешних вычислений. На сегодняшний день платформа Docker широко развернута в хранилищах Infortrend. Упрощенная система EonStor GSe Pro может запускать решение Sony Navigator X на платформе Docker для управления мультимедийными элементами. Решение EonStor GSi с помощью графических процессоров NVIDIA может запускать приложения с технологией искусственного интеллекта, которые используют платформы машинного обучения (например, TensorFlow и Caffe), или внедрять модели глубокого обучения (например, ResNet и Alexnet).

Что касается улучшения характеристик, флеш-массивы (AFA) Infortrend нового поколения семейства EonStor GSa оптимизируют производительность твердотельных накопителей и продлевают срок их эксплуатации, а также сокращают время ожидания отклика. Массивы GSa могут выполнять более 700 тысяч операций ввода-вывода в секунду с временем отклика менее 0,5 миллисекунды. В массивах GSa используется технология с учетом принципа единичного отказа (аппаратное обеспечение резервированного контроллера). Они могут круглосуточно выполнять самые важные виды деловых операций. Флеш-массив GSa 2024 недавно получил престижный отзыв с наивысшей оценкой «5 звезд» от журнала IT Pro.

Хранилища и облачные технологии Infortrend стали еще более интегрированными. Использование облачных технологий для хранения, вычислений и анализа больших данных становится основной тенденцией. Хранилища семейства EonStor GSc в сочетании с решением EonCloud Gateway можно использовать как локальную кэш-память для более быстрого доступа к облачным данным. Эта возможность особенно важна, ведь она позволяет решить проблему с критической пропускной способностью, которая мешает внедрению решений с гибридными облаками и граничными вычислениями. Хранилища GSc поддерживают основные облачные службы, такие как Amazon S3, Microsoft Azure, OpenStack Swift, Alibaba Cloud и многие другие.

«Благодаря этим инновационным решениям мы можем предложить нашим клиентам качественно новые продукты, которые помогут им стать лидерами в своих отраслях», – говорит Томас Као, старший директор по планированию выпуска продукции.

Подробнее о хранилищах Infortrend можно узнать на сайте https://www.infortrend.com/

О компании Infortrend

Компания Infortrend (код на фондовой бирже TPE: 2495), начиная с 1993 года, разрабатывает и производит решения для хранения данных. Хранилища Infortrend, созданные с особым акцентом на собственные инновационные разработки, контроль производства и строжайшие процедуры тестирования, обеспечивают высокую производительность и гибкость использования новейших стандартов, удобные функции обработки данных, доступ к персональным сервисам послепродажного обслуживания и поистине беспрецедентное соотношение "цена-качество". Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт https://www.infortrend.com/

Infortrend® и EonStor® являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками Infortrend Technology, Inc. Все прочие торговые марки являются собственностью их владельцев.

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SOURCE Infortrend Technology, Inc.