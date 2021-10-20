RETN запускает Last Mile over IP

ЛОНДОН, 20 октября 2021 г. /PRNewswire/ -- Сегодня международный поставщик сетевых услуг RETN представляет собственную разработку Last Mile over IP (LMoIP) в качестве простого и эффективного решения для клиентов, желающих усовершенствовать свою сеть и инфраструктуру, с возможностью модернизации и расширения в будущем. LMoIP представлена на крупнейшей в Европе конференции в сфере телекоммуникаций Capacity Europe.

С помощью RETN LMoIP клиенты смогут использовать свой существующий доступ к сети Интернет для подключения к сетевой платформе RETN благодаря устройству RETN uCPE. Это небольшое устройство легко и безопасно подключается пользователем и мгновенно обеспечивает доступ к сетевой платформе RETN. Клиенты могут повысить отказоустойчивость за счет возможностей резервного копирования, таких как LTE/4G, что обеспечивает гарантированную непрерывность функционирования бизнеса.

Основные характеристики LMoIP:

Автоматическая настройка: легкая установка оборудования без необходимости привлечения специалистов. RETN поставляет uCPE с простыми инструкциями, и после подключения к соответствующему каналу связи устройство безопасно загрузит сервисную конфигурацию услуги;

Быстрое переключение между основным и резервным каналами связи: при такой конфигурации аварийное переключение осуществляется в течении нескольких секунд, что обеспечивает бесперебойное функционирование услуги;

Поддержка IPv6: полная поддержка с использованием двойного стека для IPv4 и IPv6;

Безопасность: шифрование IP-Sec обеспечивает безопасность ваших данных;

Firewall: uCPE устройство поддерживает функционал firewall с динамической фильтрацией пакетов.

Клиенты, использующие традиционные физические телекоммуникационные сети, основанные преимущественно на MPLS, сталкиваются со множеством ограничений, таких как длительный срок инсталляции услуги, отсутствие возможности модернизации и вариантов резервирования. Большинство этих ограничений происходит из-за того, что локальные каналы обеспечиваются несколькими поставщиками: даже если официально провайдер один, фактически их часто бывает два и более.

LMoIP позволяет избежать этих ограничений. Надежность и непрерывность функционирования бизнеса обеспечивается в сочетании с дополнительными услугами, такими как LTE/4G или традиционным каналом связи. Сервис LMoIP может быть установлен в течении 1-2 рабочих дней и будет значительно дешевле традиционного физического доступа, обеспечивая при этом полный контроль и прозрачность. И последнее, но не менее важное: LMoIP обеспечивает простой способ подключения к обширной сети RETN.

«Компания RETN вложила значительные средства в разработку этого решения, мы усовершенствовали его функционал, обновили решение в соответствии с меняющимися потребностями рынка и теперь рады анонсировать его запуск! После года тестирования с участием клиентов, продукт появится в продаже на этой неделе. Этот продукт представляет новым и существующим корпоративным клиентам принципиально новый способ получения доступа к первоклассному и признанному клиентами сервису RETN», — комментирует исполнительный директор компании Тони О'Салливан (Tony O' Sullivan). — Обширная сеть RETN по всей Европе и Азии, а также контроль за базовой инфраструктурой DWDM и IP/MPLS позволяют компании RETN достигать одного из самых коротких на рынке сроков по подключению клиентов, обеспечивая при этом непрерывное обновление магистральной сети в целях удовлетворения растущего спроса. Компания RETN, подключенная к наиболее важным интернет-биржам и провайдерам облачных сервисов, предлагает одно из наиболее комплексных средств сетевого взаимодействия и непрерывно расширяет свою линейку продуктов для поддержания темпов технологического развития рынка. Теперь клиенты могут пользоваться преимуществами нашей сети, подключившись к ней с LMoIP».

О компании RETN

RETN — один из наиболее быстрорастущих независимых евразийских поставщиков услуг IP-транзита и доступа в Интернет для бизнеса, обладающий уникальными ресурсами, позволяющими связывать Европу и Азию. Отличительными чертами сети RETN являются ее собственная международная оптоволоконная сеть — около 800 точек присутствия и протяженность сети 120 447 км, функционирующая на базе таких признанных поставщиков оборудования, как Infinera, Juniper и Ciena.

Уникальное решение компании RETN для подключения Европы и Азии построено на ее собственной однородной сетевой платформе DWDM и IP/MPLS, а также в широком диапазоне наземных маршрутов, проходящих через Западную и Восточную Европу, Россию и Казахстан до границы с Китаем и далее в Юго-Восточную Азию.

Компания RETN предоставляет телекоммуникационные услуги по всей своей евразийской сети с коротким сроком выполнения заказов, одним из самых высоких показателей бесперебойной работы сети на рынке и многоуровневым резервированием для 1500 своих клиентов.

RETN Capital Ltd.

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SOURCE RETN Capital Ltd.