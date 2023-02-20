Rhein Laser представляет суперимпульсный тулиевый волоконный лазер UroFiber™

УХАНЬ (Китай), 20 февраля 2023 г. /PRNewswire/ -- Rhein Laser Technologies Ltd., один из ведущих производителей инновационных медицинских лазеров для применения в области урологии, эстетической медицины и физиотерапии, базирующийся в Ухане и Дюссельдорфе, объявляет о выпуске UroFiber™ 150Q, первого в мире тулиевого волоконного лазера (ТВЛ) с суперимпульсным режимом мощностью 150 Вт — инновационного волоконного лазера, идеально подходящего как для литотрипсии (дробления камней), так и энуклеации доброкачественной гиперплазии предстательной железы ДГПЖ.

UroFiber

Недавние исследования показали, что ТВЛ с длиной волны 1940 нм может использоваться для литотрипсии аналогично гольмиевому лазеру, при этом ТВЛ демонстрирует более высокую скорость абляции, меньшую толщину фрагментов и меньшую ретропульсацию по сравнению с гольмиевым лазером. Многочисленные экстракорпоральные сравнительные исследования показали, что литотрипсия с помощью ТВЛ осуществляется в 1,5-4 раза быстрее. Использование тулиевого лазера может стать революционным прорывом в области лазерной литотрипсии. Данные показывают, что энуклеация предстательной железы с помощью тулиевого волоконного лазера (ThuFLEP) представляет собой высокоэффективный, минимально инвазивный метод лечения ДГПЖ для желез большого объема (> 80 см3). Поэтому многие эксперты ожидают, что энуклеация ДГПЖ с помощью ТВЛ заменит традиционную трансуретральную энуклеацию предстательной железы.

В модели UroFiber 150Q применяется полностью волоконная технология тулиевого волокна с индивидуально настраиваемой диодной лазерной накачкой со сверхъяркой волоконной связкой узкого спектра 792 нм для достижения высокой мощности лазера с длиной волны 1940 нм в режимах CW и QCW. В суперимпульсном режиме (QCW) его пиковая мощность может достигать 600 Вт при средней выходной мощности до 150 Вт. При минимальной энергии одиночного импульса 0,025 Дж максимальная частота следования лазерных импульсов может достигать 5000 Гц. При энергии одиночного лазерного импульса 6 Дж максимальная частота составляет 25 Гц. В непрерывном режиме (CW) он может достигать максимальной мощности до 150 Вт. UroFiber также может полностью соответствовать промышленному стандарту работы 24 часа в сутки / 7 дней в неделю с уровнем шума ниже 60 дБ.

Выход модели UroFiber™ 150Q может стать важной вехой в поиске наилучших универсальных решений как для литотрипсии камней, так и для энуклеации ДГПЖ. «Мы очень рады запустить эту систему, поскольку считаем, что она определенно станет новым прорывом в лазерных технологиях, который вдохновит урологов на достижение лучших результатов с помощью универсальной системы, — сказал доктор Лин Ян (Lin Yang), генеральный директор компании Rhein Laser. — Теперь мы ожидаем увидеть более широкое применение UroFiber™ 150Q с растущим числом пациентов, высоко оценивающих его эффективность. Мы не жалеем усилий, чтобы сделать жизни людей более здоровыми, безопасными и полными смысла».

Более подробная информация о лазерной системе UroFiber представлена на сайте по адресу: www.UroFiber.com.

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Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2001907/UroFiber.jpg

SOURCE Rhein Laser