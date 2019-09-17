Римский папа принимает собрание Высшего комитета человеческого братства

В состав высшего комитета человеческого братства, о котором впервые было объявлено в августе, вошли религиозные лидеры, а также ведущие деятели образования и культуры со всего мира, вдохновленные "Документом о человеческом братстве", направленном на поддержание мира и совместного сосуществования, подписанным Его Святейшеством Папой Римским Франциском совместно с верховным имамом аль-Азхара, Его Высочеством шейхом Ахмедом эль-Тайебом (Ahmed el-Tayeb), в Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) во время визита папы римского в феврале этого года.

Основной целью собрания, проведенного в Доме Святой Марты (Ватикан), было создание организационной структуры и выдача полномочий новой организации, а также подтверждение ее независимости в качестве консультативной комиссии, уполномоченной содействовать достижению цели мирного сосуществования, намеченной в "Документе о человеческом братстве".

Папа поприветствовал членов Комитета и глав секретариата Комитета, а также передал членам комитета копию "Документа о человеческом братстве". Затем он принес слова благодарности и представил группу "мастеров братства", отметив, что они находятся у истоков новой политики "с распростертыми объятиями и открытой душой". После приема у заместителя государственного секретаря, его высочества г-на Эдгара Пенья Парра (Edgar Peña Parra), Комитет вернулся в Дом Святой Марты, чтобы приступить к работе.

Во время заседания члены Комитета назначили президента Комитета, его высочество г-на Мигеля Анхеля Аюсо Гиксота (Miguel Angel Ayuso Guixot), MCCJ и секретаря, г-на Мохамеда Махмуда Абдель Салама (Mohamed Mahmoud Abdel Salam), а также членов исполнительного совета, г-на Йоанниса Лаци Гайда (Yoannis Lahzi Gaid), г-на Ясера Хареба (Yasser Hareb) и г-на Султана Альремейти (Sultan Alremeithi). Также был разработан текст Устава, которым будет регулироваться деятельность Комитета.

Комитет выразил признательность Папе Римскому Франциску за гостеприимство и поблагодарил верховного имама Аль-Азхара, Его Высочество шейха Ахмеда эль-Тайеба за его вдохновляющие слова. Благодарность также была выражена Его Высочеству шейху Мохамеду бин Заид Аль-Нахайяну (Mohamed bin Zayed Al Nahyan), крон-принц Абу-Даби, за предложенную им поддержку проекта.

В заключительной части собрания Комитет назначил дату следующего собрания в Нью-Йорке, которое посвятят празднованию в честь открытия проекта "Человеческое братство", 20 сентября 2019 г.

Дополнительная информация о Высшем комитете человеческого братства представлена на сайте www.forhumanfraternity.org

Фото: https://mma.prnewswire.com/media/996005/Higher_Committee.jpg

Контакты: Dana Hussein (Дана Хуссейн), press@forhumanfraternity.org, +971-50-853-1916

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http://www.forhumanfraternity.org



SOURCE The Higher Committee for Human Fraternity