RIVERSONG расширяет мировое присутствие, выйдя официально на российский рынок

23 нояб, 2023, 09:05 GMT
- Бренд начнет продажи на самом крупном российском маркетплейсе – Ozon – в середине ноября. Он представит российским потребителям высококачественные смарт-устройства.
МОСКВА, 23 ноября 2023 г. /PRNewswire/ -- RIVERSONG, мировой бренд, известный своими дружественными пользователю гаджетами и передовыми технологиями, с нетерпением ждет возможности объявить о своем официальном выходе на российский рынок. Первые продажи продукции бренда стартуют во второй половине ноября на Ozon, крупнейшей российской площадке электронной коммерции.
Используя для этого своего главного дистрибьютора продукции RIVERSONG в регионе - Эксклюзивного дистрибьютора Revo Charge – RIVERSONG несомненно ждет успех на российском рынке. Начальный ассортимент товаров будет включать разнообразные цифровые аксессуары, включая внешние накопители (пауэрбанки), зарядные устройства, кабели передачи данных и автомобильные аксессуары. Впоследствии RIVERSONG увеличит предлагаемый ассортимент за счет разнообразных смарт-устройств, таких как наушники True Wireless Stereo (TWS), смарт-часы, ноутбуки и планшеты, еще больше расширив свое присутствие на рынке.
Динамично развивающийся российский рынок представляет для RIVERSONG потрясающие возможности. Обладая надежной экономикой и диверсифицированной потребительской базой, Россия представляет прекрасные возможности для роста и развития. С большой долей уверенности можно сказать, что продукты высочайшего качества найдут отклик у российских потребителей, которые известны своей разборчивостью и любовью к совершенству. Потенциал российского рынка представляет для RIVERSONG безграничные возможности, и компания имеет серьезные намерения занять существенную его долю. Понимая открывающиеся перспективы и сложности, с которыми компания может столкнуться в будущем, RIVERSONG с нетерпением ждет выхода на российский рынок, которому будут способствовать успех и процветание.
О компании RIVERSONG
Основанная в 2015 году, компания RIVERSONG может похвастаться более чем десятилетним опытом работы в области телеккомуникаций. Неустанно занимаясь исследованиями и разработками, RIVERSONG постоянно поставляет на рынок стильные и доступные смарт-решения, сочетающие в себе технологии Интернета вещей и ИИ (AIoT), которые органично интегрируются в повседневную жизнь. Стратегия бренда «Smart Life + AIoT» способствовала созданию расширенной линейки продуктов, таких как Smart Entertainment, Smart Health, Smart Home и Smart Travel, каждый из которых разработан для того, чтобы предоставлять максимум удобства и удовольствия тем, кто выбрал интеллектуальный стиль жизни. В настоящее время RIVERSONG обслуживает 1/5 населения планеты и представлена на 60 рынках мира.
Для получения дополнительной информации посетите глобальный веб-сайт RIVERSONG https://riversongtech.com или российский веб-сайт https://riversong.ru.
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