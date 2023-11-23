RIVERSONG расширяет мировое присутствие, выйдя официально на российский рынок

Бренд начнет продажи на самом крупном российском маркетплейсе – Ozon – в середине ноября. Он представит российским потребителям высококачественные смарт-устройства.

МОСКВА, 23 ноября 2023 г. /PRNewswire/ -- RIVERSONG, мировой бренд, известный своими дружественными пользователю гаджетами и передовыми технологиями, с нетерпением ждет возможности объявить о своем официальном выходе на российский рынок. Первые продажи продукции бренда стартуют во второй половине ноября на Ozon, крупнейшей российской площадке электронной коммерции.

RIVERSONG

Используя для этого своего главного дистрибьютора продукции RIVERSONG в регионе - Эксклюзивного дистрибьютора Revo Charge – RIVERSONG несомненно ждет успех на российском рынке. Начальный ассортимент товаров будет включать разнообразные цифровые аксессуары, включая внешние накопители (пауэрбанки), зарядные устройства, кабели передачи данных и автомобильные аксессуары. Впоследствии RIVERSONG увеличит предлагаемый ассортимент за счет разнообразных смарт-устройств, таких как наушники True Wireless Stereo (TWS), смарт-часы, ноутбуки и планшеты, еще больше расширив свое присутствие на рынке.

Динамично развивающийся российский рынок представляет для RIVERSONG потрясающие возможности. Обладая надежной экономикой и диверсифицированной потребительской базой, Россия представляет прекрасные возможности для роста и развития. С большой долей уверенности можно сказать, что продукты высочайшего качества найдут отклик у российских потребителей, которые известны своей разборчивостью и любовью к совершенству. Потенциал российского рынка представляет для RIVERSONG безграничные возможности, и компания имеет серьезные намерения занять существенную его долю. Понимая открывающиеся перспективы и сложности, с которыми компания может столкнуться в будущем, RIVERSONG с нетерпением ждет выхода на российский рынок, которому будут способствовать успех и процветание.

О компании RIVERSONG

Основанная в 2015 году, компания RIVERSONG может похвастаться более чем десятилетним опытом работы в области телеккомуникаций. Неустанно занимаясь исследованиями и разработками, RIVERSONG постоянно поставляет на рынок стильные и доступные смарт-решения, сочетающие в себе технологии Интернета вещей и ИИ (AIoT), которые органично интегрируются в повседневную жизнь. Стратегия бренда «Smart Life + AIoT» способствовала созданию расширенной линейки продуктов, таких как Smart Entertainment, Smart Health, Smart Home и Smart Travel, каждый из которых разработан для того, чтобы предоставлять максимум удобства и удовольствия тем, кто выбрал интеллектуальный стиль жизни. В настоящее время RIVERSONG обслуживает 1/5 населения планеты и представлена на 60 рынках мира.

Для получения дополнительной информации посетите глобальный веб-сайт RIVERSONG https://riversongtech.com или российский веб-сайт https://riversong.ru.

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