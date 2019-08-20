Роскошный бутик-отель в самом "сердце" Москвы

НЬЮ-ЙОРК (NEW YORK), 20 августа 2019 г. /PRNewswire/ -- Прежде чем отправиться исследовать легендарную российскую столицу, любому путешественнику необходимо отдохнуть и расслабиться. И совершенно очевидно, что происходить этот процесс должен в комфортной и красивой обстановке. Именно поэтому эксперты Luxury Lifestyle Awards рекомендуют "Акварель" - нового лауреат этой престижной премии в категории "Люксовый бутик-отель в Москве".

Luxury Lifestyle Awards - международная премия, которой отмечаются лучшие товары и услуги класса "люкс" по всему земному шару. Цель награды - популяризовать и знакомить людей с самыми роскошными вещами. Специалисты LLA оценивают свыше 10 000 различных товаров и сервисов в 400 категориях из 60 стран мира. На основании проведенного ими анализа составляется рейтинг лучших из лучших в мире. Лауреатами престижной премии становились такие всемирно известные бренды, как Chanel, Dom Perignon, Tiffany & Co., Ferrari, Rolls-Royce и Hilton.

Бутик-отель "Акварель" открыл свои двери в 2003 году. Отель расположен в самом центре Москвы в непосредственной близости от лучших баров и ресторанов, роскошных бутиков, Красной площади и Кремля, Большого театра и других достопримечательностей российской столицы. Несмотря на столь оживленное окружение, "Акварель" скрыт от суеты центрального района в тихом и укромном дворике. В 2016-2017 годах отель подвергся полной реновации при участии известного архитектурного бюро Front Architecture, получив в итоге абсолютно новый дизайн.

"Нас вдохновляет взрывная энергия Москвы с ее богатейшим культурным и историческим наследием, неуемной энергетикой и яркой ночной жизнью. Вместе с этим, "Акварель" - идеальное место для отдыха и перезагрузки в атмосфере утонченной современной роскоши до и после деловых встреч или экскурсий по городу. Мы считаем наш отель тайным сокровищем Москвы, уединенным и уютным островком комфорта и спокойствия в мегаполисе, где проживают 12 миллионов людей", - прокомментировала генеральный директор отеля Ольга Билюкова.

Обновленный и модернизированный отель "Акварель" располагает 24 номерами "стандарт" и "люкс" с новым концептуальным дизайном и обстановкой, акцент в которой сделан на комфорте, функциональности и чистом эстетическом удовольствии. К услугам постояльцев в отеле работают винотека и лобби-бар. Отель также может похвалиться коллекцией работ местных и зарубежных художников.

Бутик-отель "Акварель" - идеальный вариант для гостей, ищущих роскоши и комфорта в самом "сердце" Москвы.

Контактная информация: ok@luxuryawards.com

SOURCE Luxury Lifestyle Awards