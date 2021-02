Российская газета: «Момент встречи аньхойских и российских гейзеров»

В «Российской газете» опубликована рекламная статья под названием «Момент встречи аньхойских и российских гейзеров»

ХЭФЭЙ (Китай), 10 февраля 2021 г. /PRNewswire/ -- По данным Управления культуры и туризма провинции Аньхой, 1 февраля по местному времени в «Российской газете» была опубликована рекламная статья для туристов под названием «Момент встречи аньхойских и российских гейзеров». В этой статье описываются различия между горячими источниками в китайской провинции Аньхой и России. Это рассказ о поездке по аньхойским и российским горячим источникам:

от горячих источников на мысе Котельниковский на Байкале до источника Zuiwenquan в городе Хуаншань китайской провинции Аньхой. Первые находятся в красивейшей Байкальской рифтовой зоне, вторые создают натуральный кислородный бар в горах площадью 160 квадратных километров в живописном месте у горного хребта Хуаншань. В конце удачного путешествия лучше всего насладиться водой горячего источника, снимающей усталость от поездки.

Разумеется, горячие источники имеют разные «индивидуальные особенности». Горячие источники российской Камчатки являются естественным воплощением вулканической области с ярко выраженным характером. Перед глазами посетителей, принимающих ванну в горячем источнике, открывается панорамный вид на вулкан, пастбища и снежные просторы. Аньхойский горячий источник Чаоху Баньтан — один из четырех наиболее известных в Китае — отличается «мягким» характером. Объединяя в себе два источника — один холодный и один горячий, он является наполовину холодным и наполовину горячим. Все они славятся одним — песней «льда и пламени» в исполнении горячих источников.

Некоторые горячие источники не только снимают усталость, но и оказывают лечебно-оздоровительно воздействие. Их представителями являются термальные источники Белокурихи на Алтае и горячий источник Танван в городе Бочжоу провинции Аньхой. Горячий источник Танван в городе Бочжоу провинции Аньхой обладает «сверхсилой» «стронциевой медицины». Расположившись поудобнее, здесь можно вдыхать лечебный запах, слушая рассказ о величайшем докторе Хуа То (Hua Tuo), жившем во времена древней империи. Он имеет свои собственные культурные особенности, связанные с защитой здоровья в традиционной китайской медицине. Помимо горячих источников, посетители также могут попробовать лечебное питание и ощутить на себе воздействие физиотерапии, широко применяемой в традиционной китайской медицине и представляющей собой настоящее путешествие в мир здоровья.

