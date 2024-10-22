Rowenta, бренд Groupe SEB, и Narwal представляют совместную знаковую разработку X-CLEAN 10
Информация предоставленаNarwal
22 окт, 2024, 17:04 GMT
ПАРИЖ, 22 октября 2024 г. /PRNewswire/ -- Narwal, пионером в области робототехники для уборки дома, с гордостью объявляет о своем технологическом партнерстве с компанией Компания Rowenta, лидер в области высокопроизводительной бытовой техники в составе Groupe SEB. Объединив общепризнанный уровень технического совершенства и авторитет бренда Rowenta с передовыми роботизированными технологиями Narwal, новое партнерство призвано по-новому определить стандарты уборки дома для европейских потребителей. Плодом этого сотрудничества стала модель Rowenta X-CLEAN 10 — интеллектуальный беспроводной пылесос для сухой и влажной уборки, воплощающий приверженность обоих брендов инновациям и высочайшему качеству. Благодаря новейшей технологии очистки Narwal эта совместная инновация укрепляет позиции обоих брендов на европейском рынке, отражая их общее видение будущего роста и совершенствования решений для уборки дома.
Стратегический альянс для качественной уборки дома
Являясь мировым лидером по производству мелкой бытовой техники, Groupe SEB обладает уникальным портфелем ведущих брендов, включая Rowenta, Tefal, WMF и Krups... Компания Rowenta, которая в этом году отмечает 140-летие совершенства, является одним из ведущих брендов группы и продолжает курс на инновации в области бытовой техники. Успеху компании Rowenta способствует ее присутствие в разнообразной экосистеме Groupe SEB, что позволяет ей преуспевать в таких ключевых категориях, как личная гигиена (Personal Care), домашний уют (Home Comfort), уход за текстилем (Linen Care) и уход за полами (Floor Care), в зависимости от рынков, на которых представлен бренд. В частности, растущий успех бренда в сегменте ухода за полами (Floor Care) сохраняет широкое признание, что еще больше укрепляет его позиции в европейских домах.
Компания Narwal, лидер в области роботизированных технологий уборки, разделяет стремление Rowenta «облегчить повседневную жизнь потребителей» с помощью инноваций. Усилиями глобальной команды исследователей, число которых превышает 700 человек (что составляет более половины общей численности — 1400 с лишним — сотрудников компании), Narwal создала интеллектуальные решения для уборки, которые обслуживают более 3 миллионов домашних хозяйств во всем мире. Компания Narwal, входящая в пятерку крупнейших производителей техники для роботизированной уборки, достигла объема продаж в 200 млн долларов за два года с момента основания и продолжает демонстрировать двузначный рост.
Это партнерство объединяет двух лидеров отрасли, которые использовали преимущества передовой технологии очистки Narwal для совершенствования модели X-CLEAN 10 от Rowenta. Сочетая опыт компании Narwal с устойчивым рыночным присутствием компании Rowenta и ее знанием местной специфики, этот тандем усиливает взаимную приверженность созданию инновационных, высококачественных продуктов, отвечающих растущим потребностям европейских потребителей.
Rowenta X-CLEAN 10: новый уровень инновации в области ухода за полами
Rowenta X-CLEAN 10 — первая совместная разработка в рамках технологического партнерства с Narwal — является образцом совершенства благодаря высокоточному проектированию и передовым технологиям. Этот пылесос оснащен запатентованной технологией Narwal AI DirtSense™, которая интеллектуально регулирует расход воды и силу всасывания в зависимости от уровня загрязнения, обеспечивая тщательную очистку при минимальном вмешательстве пользователя. Ее дополняет инновационная L-образная двухрядная щетка с шахматным расположением щетинок, применяющая опыт Narwal по защите от спутывания ворсинок.
Кроме того, модель X-CLEAN 10 обеспечивает высочайшую производительность уборки для достижения безупречных результатов в кратчайшие сроки. Самоходная роликовая система невероятно облегчает работу (ведь в руке приходится держать вес всего 0,8 кг), а гибкая конструкция с поворотом на 180 градусов обеспечивает максимальный охват. Кроме того, модель оснащена эксклюзивной двунаправленной беспроблемной системой самоочистки, обеспечивающей очистку и сушку пылесоса одним нажатием кнопки. Наконец, в ней реализованы совершенно новые решения, облегчающие уборку, такие как голосовой помощник, удобные элементы управления на светодиодном дисплее, отслеживание загрязнений в режиме реального времени и многое другое. Это поистине революционное устройство, которое задает новый стандарт производительности для беспроводных пылесосов в европейских домах.
«Мы воодушевлены сотрудничеством с компанией Rowenta и возможностью предложить инновационные решения для уборки дома европейским потребителям. Вместе мы надеемся представить еще больше эксклюзивных инноваций в будущем», — говорит Хауэр Ву (Hower Wu), старший вице-президент Narwal Robotics.
«Мы весьма впечатлены инновационными технологиями компании Narwal, такими как AI DirtSense™. Ее опыт поднимает уборку на совершенно новый уровень», — делится Дэвид Джинсон (David Jeanson), генеральный директор подразделения техники для ухода за домом и текстилем и личной гигиены Groupe SEB.
О компании Narwal
Компания Narwal известна тем, что ставит свои передовые технологии на службу главной цели – обеспечению идеального состояния полов для своих клиентов. Являясь одним из пяти крупнейших производителей техники для роботизированной уборки, бренд заработал 200 млн долларов США в течение двух лет с момента выпуска своего первого продукта и с тех пор неизменно демонстрирует высокие ежегодные темпы роста, выражающиеся двузначными цифрами. В первом полугодии 2024 года компания Narwal увеличила объем продаж на международном рынке на впечатляющие 750% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, обслуживая более 3 миллионов домохозяйств во всем мире. Она привлекла значительные инвестиции от известных спонсоров, таких как Sequoia Capital, Hillhouse Capital, ByteDance (материнская компания TikTok) и Tencent. Усилиями глобальной команды исследователей и ученых, число которых превышает 700 человек (что составляет более половины общей численности — 1400 с лишним — сотрудников компании) Narwal за последние годы добилась многочисленных прорывов в различных областях, завоевав несколько престижных международных наград, включая CES Innovation Awards, Red Dot Awards, Edison Gold Award и место в списке 100 лучших по версии журнала Time.
О компании Rowenta
Компании Rowenta — бренду, родившемуся в Германии в 1909 году, — удается удовлетворять потребности потребителей за счет сочетания производительности, гарантирующей идеальные результаты, с функциями, удобными для пользователя.
Мы постоянно внедряем новые решения для глажки и очистки вашей одежды, создаем устройства для ухода за вашими волосами и кожей, эффективные, простые в обращении и тихие пылесосы, а также приборы, которые улучшают качество воздуха в вашем доме, чтобы вы всегда выглядели и чувствовали себя как можно лучше.
Мы непрерывно стремимся оптимизировать потребление ресурсов при разработке и использовании нашей продукции, чтобы сделать работу техники Rowenta более экологичной. Это качество, которое всегда приносит наилучшие результаты и облегчает вашу жизнь — всякий раз и надолго.
Контакты
Aria Si — [email protected]
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2535754/Rowenta_KV.jpg
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2309467/Narwal_Logo.jpg
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