Передовой производитель роботов-пылесосов ILIFE открывает магазин на российской платформе Tmall, расширяя своё присутствие на международных рынках

ILIFE уже удалось достичь значительных объёмов продаж своей продукции русскоговорящим клиентам на площадке AliExpress. С момента презентации продукции компании в ряде новых стран, включая Россию, Беларусь и Украину, показатели продаж ILIFE резко возросли. Роботы-пылесосы ILIFE получают высокие оценки от российских покупателей. В ходе недавнего фестиваля шоппинга AliExpress 11.11 компания продемонстрировала великолепные результаты и вышла на первое место по показателям продаж в своей категории.

Две новых модели, представленных на Tmall, оснащаются двумя режимами, позволяющими не только осуществлять сухую уборку, но и мыть пол. ILIFE V55 имеет режимы сухой и влажной уборке, повышающие общую эффективность устройства. Функция ElectroWall даёт возможность убирать только заранее заданные помещения и зоны. Аккумулятор, способный держать заряд до 120 минут, позволяет V55 без проблем осуществлять уборку всего дома. Кроме того, функции уборки по графику, автозарядки и избегания препятствий помогают сократить число ручных процессов и обеспечивают повышенное удобство в эксплуатации робота.

Благодаря наличию режимов сухой и влажной уборки, ILIFE V50 успешно справляется с мокрыми пятнами и устраняет всю пыль. Способность устройства работать без перезарядки в течение 120 минут позволяет V50 без остановки обрабатывать значительную площадь. Модель V50 также оснащена функциями уборки по графику, автозарядки и избегания препятствий.

В дополнение к запуску двух новых моделей на российской площадке Tmall ILIFE планирует с помощью обеих платформ электронной коммерции предоставлять клиентам по всему миру ещё больше высокотехнологичных, качественных и доступных роботов-пылесосов.

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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Анна Ян (Anna Yang)

+86-156-9245-6732

media@iliferobot.com

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/622487/ILIFE.jpg

ИСТОЧНИК ILIFE