Пекинский университет отметит своё 120-летие открытием британского кампуса

Двухдневный научный симпозиум станет ключевым событием в рамках празднования 120-летнего юбилея PKU и послужит важной платформой для китайско-британского академического обмена. Учёные из Великобритании и Китая обсудят актуальные вопросы в различных сферах, а в программу мероприятия включены лекции и дискуссии с участием нобелевских лауреатов Томаса Сарджента и сэра Джона Гёрдона. Темы предстоящего симпозиума охватят самые разнообразные сферы международных отношений, науки, технологий, экономики и глобализации. В частности, участники мероприятия обсудят такие вопросы и темы, как «Почему правительства должны возвращать свои долги?», «Клеточная заместительная терапия в медицине», «Предотвращение системного финансового кризиса в Китае», «Постоянный процесс развития человечества» и «НИОКР в Пекинском университете».

Профессор Вэнь Хай, декан-основатель PHBS и вице-президент Совета Пекинского университета, возглавит церемонию инаугурации нового кампуса, запланированную на 25 марта. Президент PKU Линь Цзяньхуа выступит на этом мероприятии с программной речью. По словам г-на Линя, открытие британского кампуса служит поворотной точкой в истории Пекинского университета и всей китайской отрасли высшего образования. Он также выразил надежду, что реализация данной инициативы позволит повысить международную репутацию вуза и расширить его исследовательский и образовательный потенциал. На церемонии открытия кампуса ожидаются и другие влиятельные деятели, включая посла КНР в Великобритании Лью Сяомина и представителей британского правительства.

Английский кампус университета открыл свои двери этой весной и на сегодняшний день принимает студентов, главным образом, из Великобритании и других стран Европы. Первый год обучения студенты проводят в британском кампусе, а второй - в кампусе PKU в Шэньчжэне. Кроме того, все студенты, учащиеся в Шэньчжэне, могут подавать заявки на семестр обучения в британском кампусе. Являясь инициатором создания зарубежного кампуса, шэньчжэньская Школа бизнеса HSBC Business School (PHBS) при Пекинском университете принимает на себя основные обязанности по администрированию британского филиала.

Профессор Вэнь Хай отметил, что «новый кампус играет важнейшую роль в содействии дальнейшему научному обмену между Китаем, Великобританией и Европой. Церемония инаугурации британского кампуса в Оксфорде является одним из ключевых событий в рамках празднования 120-летия Пекинского университета, поскольку открытие этого филиала знаменует собой важную веху на пути развития разнообразных международных учебных программ одного из старейших и престижнейших вузов Китая, а также служит своеобразным сигнальным маяком тенденций глобального экономического развития, в которых Китай набирает всё большее влияние».

О Пекинском университете и PHBS

Основанный в 1898 году Пекинский университет первоначально назывался «Пекинский императорский университет». Своё сегодняшнее название вуз получил в 1912 году. Пекинский университет стал первым национальным вузом, программы обучения в котором охватывала полный комплекс дисциплин. С первых дней своего существования университет занимает передовые позиции в китайской отрасли высшего образования. Пекинский университет является членом Лиги С9 - китайского аналога американской Лиги плюща. В 2017 году вуз был в 11 раз подряд получил от Ассоциации выпускников вузов Китая (CUAA) звание лучшего университета Поднебесной. По данным отчёта Times Higher Education, в 2018 году Пекинский университет занимает 27-е место среди всех вузов мира.

Школа бизнеса HSBC при Пекинском университете ( PHBS ) была основана в 2004 году с целью расширения участия PKU в исследованиях по вопросам глобальной экономики, финансов и менеджмента. В качестве подтверждения международной направленности учебного заведения, лекции по программам магистратуры и МВА читаются на английском языке. Почти половину всего преподавательского состава составляют иностранные специалисты. Расположенная в Шэньчжэне (к северу от Гонконга) школа PHBS обеспечивает присутствие Пекинского университета на юге страны и предоставляет здешним студентам доступ к первоклассным программам бизнес-образования, а также пользуется всеми преимуществами динамичного духа предпринимательства в этом процветающем городе. PHBS аккредитована EPAS , и в настоящий момент находится на финальном этапе получения аккредитации AACSB , что служит эталоном высочайшего качества в сфере бизнес-образования.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/657436/Peking_University.jpg

ИСТОЧНИК Peking University HSBC Business School