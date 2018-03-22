Япония пригласила 30 популярных блогеров из 20 стран мира в стремлении достичь целевого показателя в 40 млн. зарубежных туристов в 2020 году

Информация предоставлена

Japan National Tourism Organization (JNTO)

02:39 GMT

ТОКИО (TOKYO), 22 марта 2018 г. /PRNewswire/ -- Национальная туристическая организация Японии (JNTO) в марте текущего года реализовала проект, продемонстрировавший уникальное очарование и шарм туристических ресурсов различных регионов Японии. С целью поближе познакомить иностранных туристов с достопримечательностями Японии организация пригласила 30 влиятельных лиц медийной сферы (блогеров) из 20 регионов мира посетить различные уголки «страны восходящего солнца». Выбирая места для посещения в рамках этого проекта, JNTO постаралась продемонстрировать очарование и показать каждый регион страны в самом выгодном свете. Для этого в дополнение к традиционным и популярным туристическим достопримечательностям в программе визита были предусмотрены «фотогеничные» виды, буквально созданные для Instragram, и возможности погружения в уникальную японскую среду.

- Продолжительность программы: одна неделя на каждый курс
- Число приглашенных лиц: 30 человек
- Страны и регионы, принимавшие участие в проекте: Южная Корея, материковый Китай, Тайвань, Гонконг, Таиланд, Сингапур, Малайзия, Индонезия, Филиппины, Вьетнам, Индия, Австралия, США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Россия, Испания

- Период: 5-9 марта 2018 г.  *(4) 26 февраля-2 марта, *(6) 12-17 марта
(1) Посещение Хоккайдо/Тохоку (Хоккайдо, префектуры Акита, Ивате, Ямагата)
В программе приняли участие авторитетные блогеры из Таиланда, Тайваня, Австралии и Филиппин

(2) Посещение Канто/Косинъэцу (Токио, префектуры Яманаси, Нагано, Гумма, Тотиги)
В программе приняли участие влиятельные медийные лица из России, Великобритании, США, Индии и Сингапура

(3) Посещение Тюбу/Хокурику (префектуры Гифу, Тояма, Исикава, Фукуи, Айти)
В программе участвовали представители Вьетнама, США, материкового Китая, Малайзии, Тайваня

*(4) Посещение региона Кансай (префектуры Осака, Нара, Киото)
В программе приняли участие авторитетные блогеры из Южной Кореи, Индонезии, Австралии

(5) Посещение Тюгоку/Сикоку (префектуры Симане, Окаяма, Токусима, Кагава, Эхиме)
В программе приняли участие влиятельные представители медийной сферы из Сингапура, Франции, Германии, Италии, Испании

*(6) Посещение Кюсю/Хоккайдо (префектуры Кагосима, Кумамото и город Кусиро на Хоккайдо)
В программе участвовали представители Гонконга

- Общие хэштэги SNS: #undiscoveredjapan, #enjoymyjapan, #visitjapanjp
Обращаем ваше внимание, что некоторые фотографии и статьи по представленным ниже ссылкам не относятся к вышеописанному проекту. Фотографии и статьи, относящиеся к проекту, отмечены всеми перечисленными выше хэштегами.

Справочные ссылки:
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ИСТОЧНИК Japan National Tourism Organization (JNTO)

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Япония пригласила 30 популярных блогеров из 20 стран мира в стремлении достичь целевого показателя в 40 млн. зарубежных туристов в 2020 году

Информация предоставлена

Japan National Tourism Organization (JNTO)

02:39 GMT