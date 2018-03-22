Япония пригласила 30 популярных блогеров из 20 стран мира в стремлении достичь целевого показателя в 40 млн. зарубежных туристов в 2020 году

ТОКИО (TOKYO), 22 марта 2018 г. /PRNewswire/ -- Национальная туристическая организация Японии (JNTO) в марте текущего года реализовала проект, продемонстрировавший уникальное очарование и шарм туристических ресурсов различных регионов Японии. С целью поближе познакомить иностранных туристов с достопримечательностями Японии организация пригласила 30 влиятельных лиц медийной сферы (блогеров) из 20 регионов мира посетить различные уголки «страны восходящего солнца». Выбирая места для посещения в рамках этого проекта, JNTO постаралась продемонстрировать очарование и показать каждый регион страны в самом выгодном свете. Для этого в дополнение к традиционным и популярным туристическим достопримечательностям в программе визита были предусмотрены «фотогеничные» виды, буквально созданные для Instragram, и возможности погружения в уникальную японскую среду.