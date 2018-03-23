Весенняя промоушн-кампания новой коллекции роботов-пылесосов ILIFE стартует в ходе Юбилейной распродажи AliExpress 328

Информация предоставлена

ILIFE

02:21 GMT

ШЭНЬЧЖЭНЬ (SHENZHEN), Китай, 24 марта 2018 г. /PRNewswire/ -- Знаменитый бренд роботов-пылесосов ILIFE сообщил, что его фирменная коллекция будет участвовать в Юбилейной распродаже AliExpress 328. В ходе этой весенней акции ILIFE представит суперсовременные решения для роботизированной уборки потребителям из разных стран Европы, включая Россию и Испанию. Это позволит дополнительно укрепить позиции бренда в категории роботов-пылесосов на AliExpress. В акции примут участие продукты высочайшего качества, включая недавно представленные новинки «А8» - робот-пылесос с системой навигации 360° PanoView и «V8s» - робот «2-в-1» с системой самонавигации. Кроме новинок на выбор покупателей будут представлены и модели из классической коллекции ILIFE – «V7s Pro» и «A4s».

ILIFE Spring Promotion at AliExpress 328 Anniversary Sale
ILIFE Spring Promotion at AliExpress 328 Anniversary Sale

Недавно представленная на международной площадке AliExpress новинка А8 станет центральным продуктом предстоящей акции. Навигационный алгоритм CV-SLAM на базе технологий ИИ и клининговая система CyclonePower нового поколения способствуют составлению карты помещения и планированию маршрута в режиме реального времени, что гарантирует минимальный процент нахватываемой площади. Взаимозаменяемые щетинные и резиновые щетки делают А8 универсальным устройством для уборки всех типов напольных покрытий, а его cверхтонкий корпус (толщиной всего 72 мм) позволяет ему удалять пыль и грязь в узких пространствах, устраняя проблему пропущенных мертвых углов.

Новейший робот-пылесос «2-в-1» с системой самонавигации V8s также будет в центре внимания промокампании. Новинка, оснащённая плавающей всасывающей форсункой и водяным баком iDropping, способна с лёгкостью переключаться между режимами сухой и влажной уборки. Навигационная система iMove обеспечивает точное зонирование и составление маршрута для регулярных уборок. Повышенная эффективность уборки достигается за счёт плавающей всасывающей форсунки и пылесборника ёмкостью 750 мл: форсунка поддерживает постоянный тесный контакт с поверхностью пола в процессе сухой уборки, а просторный пылесборник позволяет очищать большую площадь пола без опорожнения.

С момента открытия фирменных магазинов на AliExpress в 2017 году бренд ILIFE наблюдает устойчивый и активный рост объёмов продаж. В том же прошлом году компания заняла 1-е место среди всех поставщиков роботов-пылесосов и вошла в число 10 самых продаваемых брендов в ходе акции 11.11 на AliExpress. В рамках юбилейной распродажи 328 AliExpress с 28 по 30 марта в фирменных магазинах ILIFE и в испанских филиалах будут действовать скидки на ассортимент роботов-пылесосов в размере 35-65%. Ограниченные предложения будут также доступны в магазине ILIFE на AliExpress и на официальной странице Юбилейной распродажи: https://goo.gl/V7LEMm.

О компании ILIFE

Основанная в 2007 году компания ILIFE со штаб-квартирой в китайском Шэньчжэне является высокотехнологичным предприятием, специализирующимся на разработке технологий роботизированного клининга. Международная сеть продаж компании охватывает свыше 30 стран и регионов мира. ILIFE предлагает потребителям технологически передовые, высококачественные и рентабельные автоматизированные продукты.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.iliferobot.com.

Анна Ян (Anna Yang)
 +86-755-2377-2205
media@iliferobot.com

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/658068/ILIFE_Spring_Promotion.jpg

ИСТОЧНИК ILIFE

Сопутствующие ссылки

http://www.iliferobot.com

Другие материалы из этого источника

22 Март, 2018, 04:27 GMT ILIFE V8s Self-Navigating 2-in-1 Robot Vacuum Global Launch

09 Январь , 2018, 19:30 GMT ILIFE Launches all-new A8 Robot Vacuum at CES

Обзор

Другие пресс-релизы на аналогичные темы

Вы прочитали:

Весенняя промоушн-кампания новой коллекции роботов-пылесосов ILIFE стартует в ходе Юбилейной распродажи AliExpress 328

Информация предоставлена

ILIFE

02:21 GMT